https://ukraina.ru/20261113/ni-vody-ni-sveta-komandovanie-vsu-otkazalo-administratsii-konotopa-v-pomoschi-1084464752.html
Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи
Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи - 13.11.2026 Украина.ру
Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи
Командование 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ отказалось выделить инженеров для восстановления подачи воды и электроэнергии в Конотопе Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 13 ноября пишут СМИ
2026-11-13T07:28
2026-11-13T07:28
2026-11-13T07:28
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конотоп
сумская область
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всу
электроснабжение
водоснабжение
восстановление
украина
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По информации источника, в Конотопе в настоящее время продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением."На этом фоне администрация города обратилась к командованию 8-го корпуса ДШВ с просьбой выделить инженерные подразделения для оказания помощи в восстановлении объектов инфраструктуры, но получила отказ", — цитируют издания представителя российских силовиков.Он уточнил, что большинство украинских штурмовиков в настоящее время занято в строительстве командных пунктов, а свободный личный состав возмещает нехватку пехоты на передовых позициях.СМИ неоднократно писали, что в районе Конотопа уже несколько месяцев идёт строительство заглублённого командного пункта. При этом командование корпуса, как утверждается, получило откаты и подписало акты о выполнении работ, хотя строительство до сих пор не завершено.Ранее сообщалось, что Конотоп Сумской области был полностью обесточен шесть суток. Подробнее об этом - в публикации Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, конотоп, сумская область, вооруженные силы украины, всу, электроснабжение, водоснабжение, восстановление, украина
Новости, Украина.ру, Конотоп, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, электроснабжение, водоснабжение, восстановление, Украина
Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи
Командование 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ отказалось выделить инженеров для восстановления подачи воды и электроэнергии в Конотопе Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 13 ноября пишут СМИ
По информации источника, в Конотопе в настоящее время продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением.
"На этом фоне администрация города обратилась к командованию 8-го корпуса ДШВ с просьбой выделить инженерные подразделения для оказания помощи в восстановлении объектов инфраструктуры, но получила отказ", — цитируют издания представителя российских силовиков.
Он уточнил, что большинство украинских штурмовиков в настоящее время занято в строительстве командных пунктов, а свободный личный состав возмещает нехватку пехоты на передовых позициях.
СМИ неоднократно писали, что в районе Конотопа уже несколько месяцев идёт строительство заглублённого командного пункта. При этом командование корпуса, как утверждается, получило откаты и подписало акты о выполнении работ, хотя строительство до сих пор не завершено.
Ранее сообщалось, что Конотоп Сумской области был полностью обесточен шесть суток. Подробнее об этом - в публикации Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.