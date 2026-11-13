Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи - 13.11.2026 Украина.ру
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Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи
Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи - 13.11.2026 Украина.ру
Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи
Командование 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ отказалось выделить инженеров для восстановления подачи воды и электроэнергии в Конотопе Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 13 ноября пишут СМИ
2026-11-13T07:28
2026-11-13T07:28
новости
украина.ру
конотоп
сумская область
вооруженные силы украины
всу
электроснабжение
водоснабжение
восстановление
украина
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По информации источника, в Конотопе в настоящее время продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением."На этом фоне администрация города обратилась к командованию 8-го корпуса ДШВ с просьбой выделить инженерные подразделения для оказания помощи в восстановлении объектов инфраструктуры, но получила отказ", — цитируют издания представителя российских силовиков.Он уточнил, что большинство украинских штурмовиков в настоящее время занято в строительстве командных пунктов, а свободный личный состав возмещает нехватку пехоты на передовых позициях.СМИ неоднократно писали, что в районе Конотопа уже несколько месяцев идёт строительство заглублённого командного пункта. При этом командование корпуса, как утверждается, получило откаты и подписало акты о выполнении работ, хотя строительство до сих пор не завершено.Ранее сообщалось, что Конотоп Сумской области был полностью обесточен шесть суток. Подробнее об этом - в публикации Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина.ру, конотоп, сумская область, вооруженные силы украины, всу, электроснабжение, водоснабжение, восстановление, украина
Новости, Украина.ру, Конотоп, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, электроснабжение, водоснабжение, восстановление, Украина

Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи

07:28 13.11.2026
 
© Фото : Wikimedia/Leonid Andronov / Перейти в фотобанкВокзал Конотопа
Вокзал Конотопа - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Фото : Wikimedia/Leonid Andronov
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Командование 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ отказалось выделить инженеров для восстановления подачи воды и электроэнергии в Конотопе Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 13 ноября пишут СМИ
По информации источника, в Конотопе в настоящее время продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением.
"На этом фоне администрация города обратилась к командованию 8-го корпуса ДШВ с просьбой выделить инженерные подразделения для оказания помощи в восстановлении объектов инфраструктуры, но получила отказ", — цитируют издания представителя российских силовиков.
Он уточнил, что большинство украинских штурмовиков в настоящее время занято в строительстве командных пунктов, а свободный личный состав возмещает нехватку пехоты на передовых позициях.
СМИ неоднократно писали, что в районе Конотопа уже несколько месяцев идёт строительство заглублённого командного пункта. При этом командование корпуса, как утверждается, получило откаты и подписало акты о выполнении работ, хотя строительство до сих пор не завершено.
Ранее сообщалось, что Конотоп Сумской области был полностью обесточен шесть суток. Подробнее об этом - в публикации Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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