https://ukraina.ru/20261113/ni-vody-ni-sveta-komandovanie-vsu-otkazalo-administratsii-konotopa-v-pomoschi-1084464752.html

Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи

Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи - 13.11.2026 Украина.ру

Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи

Командование 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ отказалось выделить инженеров для восстановления подачи воды и электроэнергии в Конотопе Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 13 ноября пишут СМИ

2026-11-13T07:28

2026-11-13T07:28

2026-11-13T07:28

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По информации источника, в Конотопе в настоящее время продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением."На этом фоне администрация города обратилась к командованию 8-го корпуса ДШВ с просьбой выделить инженерные подразделения для оказания помощи в восстановлении объектов инфраструктуры, но получила отказ", — цитируют издания представителя российских силовиков.Он уточнил, что большинство украинских штурмовиков в настоящее время занято в строительстве командных пунктов, а свободный личный состав возмещает нехватку пехоты на передовых позициях.СМИ неоднократно писали, что в районе Конотопа уже несколько месяцев идёт строительство заглублённого командного пункта. При этом командование корпуса, как утверждается, получило откаты и подписало акты о выполнении работ, хотя строительство до сих пор не завершено.Ранее сообщалось, что Конотоп Сумской области был полностью обесточен шесть суток. Подробнее об этом - в публикации Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина.ру, конотоп, сумская область, вооруженные силы украины, всу, электроснабжение, водоснабжение, восстановление, украина