Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву - 13.11.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву
Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву - 13.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву
Киевский режим этой ночью предпринял очередную масштабную попытку атаковать Москву. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин утром 13 ноября опубликовал в канале на платформе "Макс"
2026-11-13T08:55
2026-11-13T08:57
украина.ру
москва
московская область
сергей собянин
калужская область
минобороны
минобороны рф
пво
сво
спецоперация
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Первая информация о работе ПВО по вражеским дронам непосредственно на подступах к столице было опубликовано градоначальникам в 21:29 мск."В период с 18:00 12 ноября по 08:00 13 ноября в сторону Московского региона летело 467 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 144 беспилотника нейтрализовано на подлёте к Москве", — говорится в итоговом сообщении Собянина.По предварительным официальным данным, только в Калужской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы ночью уничтожили 133 украинских беспилотника. В Тульской области сбили 31 БПЛА, в Ростовской — 120.Все аэропорты Москвы, которые ночью работали в режиме "по согласованию", возобновили полёты без ограничений.Ранее сообщалось, что одну из самых крупных с начала года атак на Москву и Московскую область Киев предпринял в ночь на 30 октября, когда в сторону Московского региона летело 862 вражеских беспилотника. Тогда непосредственно на подступах к столице зенитчики "приземлили" 170 дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261113/za-pyat-minut-priletelo-vs-anpilogov-pro-rekordnyy-udar-po-ukrainskim-tes-1084453778.html
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украина.ру, москва, московская область, сергей собянин, калужская область, минобороны, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, ростовская область, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Москва, Московская область, Сергей Собянин, Калужская область, Минобороны, Минобороны РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, Ростовская область, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву

08:55 13.11.2026 (обновлено: 08:57 13.11.2026)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Киевский режим этой ночью предпринял очередную масштабную попытку атаковать Москву. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин утром 13 ноября опубликовал в канале на платформе "Макс"
Первая информация о работе ПВО по вражеским дронам непосредственно на подступах к столице было опубликовано градоначальникам в 21:29 мск.
"В период с 18:00 12 ноября по 08:00 13 ноября в сторону Московского региона летело 467 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 144 беспилотника нейтрализовано на подлёте к Москве", — говорится в итоговом сообщении Собянина.
По предварительным официальным данным, только в Калужской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы ночью уничтожили 133 украинских беспилотника. В Тульской области сбили 31 БПЛА, в Ростовской — 120.
Все аэропорты Москвы, которые ночью работали в режиме "по согласованию", возобновили полёты без ограничений.
Ранее сообщалось, что одну из самых крупных с начала года атак на Москву и Московскую область Киев предпринял в ночь на 30 октября, когда в сторону Московского региона летело 862 вражеских беспилотника. Тогда непосредственно на подступах к столице зенитчики "приземлили" 170 дронов.
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
06:21
"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭСКомбинированный удар по украинским ТЭС шёл в очень коротком окне: сначала дроны, затем крылатые ракеты и баллистика — и всё уложилось в пять минут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
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