https://ukraina.ru/20261113/sily-pvo-otrazili-nochyu-krupneyshuyu-ataku-ukrainskikh-bpla-na-moskvu-1084466000.html

Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву

Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву - 13.11.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву

Киевский режим этой ночью предпринял очередную масштабную попытку атаковать Москву. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин утром 13 ноября опубликовал в канале на платформе "Макс"

2026-11-13T08:55

2026-11-13T08:55

2026-11-13T08:57

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сергей собянин

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Первая информация о работе ПВО по вражеским дронам непосредственно на подступах к столице было опубликовано градоначальникам в 21:29 мск."В период с 18:00 12 ноября по 08:00 13 ноября в сторону Московского региона летело 467 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 144 беспилотника нейтрализовано на подлёте к Москве", — говорится в итоговом сообщении Собянина.По предварительным официальным данным, только в Калужской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы ночью уничтожили 133 украинских беспилотника. В Тульской области сбили 31 БПЛА, в Ростовской — 120.Все аэропорты Москвы, которые ночью работали в режиме "по согласованию", возобновили полёты без ограничений.Ранее сообщалось, что одну из самых крупных с начала года атак на Москву и Московскую область Киев предпринял в ночь на 30 октября, когда в сторону Московского региона летело 862 вражеских беспилотника. Тогда непосредственно на подступах к столице зенитчики "приземлили" 170 дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261113/za-pyat-minut-priletelo-vs-anpilogov-pro-rekordnyy-udar-po-ukrainskim-tes-1084453778.html

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