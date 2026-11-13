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На третий день ограничений Starshield ВСУ проваливают 100% операций — Axios
На третий день ограничений Starshield ВСУ проваливают 100% операций — Axios - 13.11.2026 Украина.ру
На третий день ограничений Starshield ВСУ проваливают 100% операций — Axios
Украина третий день подряд сталкивается со сбоями и ограничениями в работе спутниковой системы Starshield, возникающие из-за этого проблемы резко растут. Об этом утром 13 ноября пишет Axios
2026-11-13T06:08
2026-11-13T06:08
2026-11-13T06:16
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Собеседник издания среди украинских военных рассказал, что доля проваленных миссий выросла с 10% в первый день до 100% в третий."В первый день действовали ограничения в 10%, во второй день — в 50%, а сегодня 100% миссий проваливаются из-за ограничений", — уточнил он.По словам временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сенника, дроны отключаются, когда скорость их полёта превышает 160 км в час. При этом разъяснений от SpaceX или Пентагона у Киева "на данный момент нет".В SpaceX, которой принадлежат Starshield и её гражданская версия Starlink, введение намеренных ограничений опровергают. В компании заявили, что "это неправда, никаких изменений не произошло".В октябре украинская сторона уже сообщала о сбоях в работе Starshield. В свою очередь Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink. По его словам, украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам.Накануне о серьёзных сбоях в работе американской спутниковой системы заявил Владимир Зеленский.11 ноября Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников написала о том, что США ограничили работу военной спутниковой системы Starshield на Украине, чтобы попытаться надавить на Киев в рамках мирных переговоров с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, владимир зеленский, киевская область, starlink, илон маск, сша, пентагон, вооруженные силы украины, всу, украина.ру, обстрелы россии сегодня, удары по россии, атака украины сегодня, атака бпла, сво, война на украине
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Киевская область, Starlink, Илон Маск, США, Пентагон, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина.ру, обстрелы России сегодня, удары по России, атака Украины сегодня, атака БПЛА, СВО, война на Украине
На третий день ограничений Starshield ВСУ проваливают 100% операций — Axios
06:08 13.11.2026 (обновлено: 06:16 13.11.2026)
Украина третий день подряд сталкивается со сбоями и ограничениями в работе спутниковой системы Starshield, возникающие из-за этого проблемы резко растут. Об этом утром 13 ноября пишет Axios
Собеседник издания среди украинских военных рассказал, что доля проваленных миссий выросла с 10% в первый день до 100% в третий.
"В первый день действовали ограничения в 10%, во второй день — в 50%, а сегодня 100% миссий проваливаются из-за ограничений", — уточнил он.
По словам временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сенника, дроны отключаются, когда скорость их полёта превышает 160 км в час. При этом разъяснений от SpaceX или Пентагона у Киева "на данный момент нет".
В SpaceX, которой принадлежат Starshield и её гражданская версия Starlink, введение намеренных ограничений опровергают. В компании заявили, что "это неправда, никаких изменений не произошло".
В октябре украинская сторона уже сообщала о сбоях в работе Starshield. В свою очередь Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink. По его словам, украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам.
Накануне о серьёзных сбоях в работе американской спутниковой системы заявил Владимир Зеленский.
11 ноября Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников написала о том, что США ограничили работу военной спутниковой системы Starshield на Украине, чтобы попытаться надавить на Киев в рамках мирных переговоров с Россией. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.