https://ukraina.ru/20261113/na-tretiy-den-ogranicheniy-starshield-v-vsu-provalivayutsya-100-operatsiy--axios-1084464512.html

На третий день ограничений Starshield ВСУ проваливают 100% операций — Axios

На третий день ограничений Starshield ВСУ проваливают 100% операций — Axios - 13.11.2026 Украина.ру

На третий день ограничений Starshield ВСУ проваливают 100% операций — Axios

Украина третий день подряд сталкивается со сбоями и ограничениями в работе спутниковой системы Starshield, возникающие из-за этого проблемы резко растут. Об этом утром 13 ноября пишет Axios

2026-11-13T06:08

2026-11-13T06:08

2026-11-13T06:16

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Собеседник издания среди украинских военных рассказал, что доля проваленных миссий выросла с 10% в первый день до 100% в третий."В первый день действовали ограничения в 10%, во второй день — в 50%, а сегодня 100% миссий проваливаются из-за ограничений", — уточнил он.По словам временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сенника, дроны отключаются, когда скорость их полёта превышает 160 км в час. При этом разъяснений от SpaceX или Пентагона у Киева "на данный момент нет".В SpaceX, которой принадлежат Starshield и её гражданская версия Starlink, введение намеренных ограничений опровергают. В компании заявили, что "это неправда, никаких изменений не произошло".В октябре украинская сторона уже сообщала о сбоях в работе Starshield. В свою очередь Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink. По его словам, украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам.Накануне о серьёзных сбоях в работе американской спутниковой системы заявил Владимир Зеленский.11 ноября Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников написала о том, что США ограничили работу военной спутниковой системы Starshield на Украине, чтобы попытаться надавить на Киев в рамках мирных переговоров с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261112/otrubili-kiev-ot-ukrainy-ekspert-pro-effekt-ot-udarov-po-energetike-1084446954.html

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