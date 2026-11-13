"Мы достигли предела унижения": в ЕС оценили визит послов Трампа к Путину - 13.11.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261113/my-dostigli-predela-unizheniya-v-es-otsenili-vizit-poslov-trampa-k-putinu-1084464988.html
"Мы достигли предела унижения": в ЕС оценили визит послов Трампа к Путину
"Мы достигли предела унижения": в ЕС оценили визит послов Трампа к Путину - 13.11.2026 Украина.ру
"Мы достигли предела унижения": в ЕС оценили визит послов Трампа к Путину
Встреча президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле, на которой Стив Уиткофф и Джаред Кушнер просили Москву согласиться на вовлечение Европы в переговоры по Украине, стала величайшим унижением для ЕС. Об этом в ночь на 13 ноября пишет L’Antidiplomatico
2026-11-13T08:28
2026-11-13T08:32
украина.ру
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европа
сша
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россия
москва
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Россия ясно даёт понять, что не будет рассматривать вопрос о прекращении огня до тех пор, пока не будут удовлетворены её более широкие требования по перестройке архитектуры безопасности Европы, отмечают авторы итальянского издания."Мы являемся свидетелями величайшего унижения для структуры, которая выбрала "медленную эвтаназию" в ходе войны, ведущей к её социальному и экономическому уничтожению, и при этом не имеет даже возможности иметь представителя для переговоров. Кто именно должен выступать посредником [от Европы] в отношениях с Кремлём? Военные фундаменталисты Каллас или фон дер Лейен? Так называемая группа "Е3", работающая над переброской войск на Украину и формальным вступлением в войну против ядерной державы?" — говорится в статье.Журналисты напомнили слова председателя Европейского совета Антониу Кошты, заявившего об отсутствии необходимости "изобретать велосипед" в отношении европейской архитектуры безопасности. В то время, как Путин призвал американскую сторону помочь своим европейским союзникам определиться "чтобы они наконец решили, чего хотят: мира или войны на Украине"."Италия могла бы выступить посредником благодаря своей устоявшейся дружбе и исторической роли "моста" с Россией, но глупые и саморазрушительные решения правительств Драги и Мелони сделали это невозможным", — сокрушатся авторы публикации.Подробнее о ситуации вокруг переговоров по Украине - в материале Татьяны Стоянович "Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261113/ssha-khotyat-rossiya-dopuskaet-makron-vsegda-gotov-evropu-pustyat-na-peregovory-1084462993.html
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украина.ру, новости, ес, европа, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, россия, москва, владимир путин, переговоры по украине 2026, международные отношения, международная политика, италия, чем закончится война на украине, украина
Украина.ру, Новости, ЕС, Европа, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Россия, Москва, Владимир Путин, Переговоры по Украине 2026, международные отношения, Международная политика, Италия, чем закончится война на Украине, Украина

"Мы достигли предела унижения": в ЕС оценили визит послов Трампа к Путину

08:28 13.11.2026 (обновлено: 08:32 13.11.2026)
 
© РИА Новости . POOLВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . POOL
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Встреча президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле, на которой Стив Уиткофф и Джаред Кушнер просили Москву согласиться на вовлечение Европы в переговоры по Украине, стала величайшим унижением для ЕС. Об этом в ночь на 13 ноября пишет L’Antidiplomatico
Россия ясно даёт понять, что не будет рассматривать вопрос о прекращении огня до тех пор, пока не будут удовлетворены её более широкие требования по перестройке архитектуры безопасности Европы, отмечают авторы итальянского издания.
"Мы являемся свидетелями величайшего унижения для структуры, которая выбрала "медленную эвтаназию" в ходе войны, ведущей к её социальному и экономическому уничтожению, и при этом не имеет даже возможности иметь представителя для переговоров. Кто именно должен выступать посредником [от Европы] в отношениях с Кремлём? Военные фундаменталисты Каллас или фон дер Лейен? Так называемая группа "Е3", работающая над переброской войск на Украину и формальным вступлением в войну против ядерной державы?" — говорится в статье.
Журналисты напомнили слова председателя Европейского совета Антониу Кошты, заявившего об отсутствии необходимости "изобретать велосипед" в отношении европейской архитектуры безопасности. В то время, как Путин призвал американскую сторону помочь своим европейским союзникам определиться "чтобы они наконец решили, чего хотят: мира или войны на Украине".
"Италия могла бы выступить посредником благодаря своей устоявшейся дружбе и исторической роли "моста" с Россией, но глупые и саморазрушительные решения правительств Драги и Мелони сделали это невозможным", — сокрушатся авторы публикации.
Подробнее о ситуации вокруг переговоров по Украине - в материале Татьяны Стоянович "Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
02:19
США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры?Европейские страны присоединятся к следующим переговорам по украинскому урегулированию, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью ИС "Вести" вечером 12 ноября, по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве
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