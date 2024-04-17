https://ukraina.ru/20240417/1054562888.html

Кулеба снова попытался впечатлить Запад проблемами Украины

Кулеба снова попытался впечатлить Запад проблемами Украины - 17.04.2024 Украина.ру

Кулеба снова попытался впечатлить Запад проблемами Украины

Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью радиостанции LBC признал, что если Киев не получит новые системы противовоздушной обороны, то украинская экономика будет разрушена

2024-04-17T14:57

2024-04-17T14:57

2024-04-17T14:57

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"Если мы не получим системы [ПВО], наша экономика будет разрушена", - сказал министр.На днях Кулеба выпрашивал зенитно-ракетные комплексы Patriot у западных стран в аренду. На прошлой неделе Кулеба указывал, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot.

https://ukraina.ru/20240412/1054490788.html

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новости, запад, украина, киев, дмитрий кулеба, мид