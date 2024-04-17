Кулеба снова попытался впечатлить Запад проблемами Украины - 17.04.2024 Украина.ру
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Кулеба снова попытался впечатлить Запад проблемами Украины
Кулеба снова попытался впечатлить Запад проблемами Украины - 17.04.2024 Украина.ру
Кулеба снова попытался впечатлить Запад проблемами Украины
Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью радиостанции LBC признал, что если Киев не получит новые системы противовоздушной обороны, то украинская экономика будет разрушена
2024-04-17T14:57
2024-04-17T14:57
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"Если мы не получим системы [ПВО], наша экономика будет разрушена", - сказал министр.На днях Кулеба выпрашивал зенитно-ракетные комплексы Patriot у западных стран в аренду. На прошлой неделе Кулеба указывал, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot.
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Новости, Запад, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, МИД

Кулеба снова попытался впечатлить Запад проблемами Украины

14:57 17.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью радиостанции LBC признал, что если Киев не получит новые системы противовоздушной обороны, то украинская экономика будет разрушена
"Если мы не получим системы [ПВО], наша экономика будет разрушена", - сказал министр.
На днях Кулеба выпрашивал зенитно-ракетные комплексы Patriot у западных стран в аренду.

"Когда мы сидим за закрытой дверью, то я всем партнерам говорю: "Дорогие мои, что угодно — хотите в аренду, давайте в аренду. Хотите, чтобы он [Patriot] прикрывал вашу границу, давайте так, но дайте", — просил министр.

На прошлой неделе Кулеба указывал, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot.
12 апреля, 23:46
Кулеба ведет переговоры по передаче систем ПВО для Украины, но Европа не торопится помогать В ближайшее время Украина рассчитывает получить две батареи систем противовоздушной обороны Patriot и одну батарею SAMP-T. Переговоры об их поставке ведет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, о чем он объявил в эфире всеукраинского телемарафона
 
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