ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор - 17.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор
ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор - 17.04.2024 Украина.ру
ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три украинских метеозонда над территорией Брянского района. Об этом 17 апреля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале
2024-04-17T13:45
2024-04-17T13:45
пво
новости
россия
брянская область
александр богомаз
минобороны рф
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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет."Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - отметил Богомаз.Фактически метеозонды - это малоразмерные воздушные шары. Раньше ВСУ запускали их по одному, теперь — сразу несколько.СМИ пишут, что по задумке националистов, они должны пролетать над городами, бросать бомбы по сигналу GPS. Оружие предназначено для террора. Так же делали японцы в конце Второй мировой войны — посылали на США зонды с зажигательными бомбами. Из последствий — несколько мелких пожаров.
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пво, новости, россия, брянская область, александр богомаз, минобороны рф
ПВО, Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Минобороны РФ

ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор

13:45 17.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три украинских метеозонда над территорией Брянского района. Об этом 17 апреля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.
Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - отметил Богомаз.
Фактически метеозонды - это малоразмерные воздушные шары. Раньше ВСУ запускали их по одному, теперь — сразу несколько.
СМИ пишут, что по задумке националистов, они должны пролетать над городами, бросать бомбы по сигналу GPS. Оружие предназначено для террора.
Так же делали японцы в конце Второй мировой войны — посылали на США зонды с зажигательными бомбами. Из последствий — несколько мелких пожаров.
PD-2 украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
14 апреля, 09:37
Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем и Черным моремРоссийские системы противовоздушной обороны в течение получаса перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ. Об этом утром 15 апреля сообщило Министерство обороны России
 
ПВОНовостиРоссияБрянская областьАлександр БогомазМинобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
13:45ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор
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