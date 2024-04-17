https://ukraina.ru/20240417/1054560382.html
ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор
ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор - 17.04.2024 Украина.ру
ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три украинских метеозонда над территорией Брянского района. Об этом 17 апреля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале
2024-04-17T13:45
2024-04-17T13:45
2024-04-17T13:45
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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет."Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - отметил Богомаз.Фактически метеозонды - это малоразмерные воздушные шары. Раньше ВСУ запускали их по одному, теперь — сразу несколько.СМИ пишут, что по задумке националистов, они должны пролетать над городами, бросать бомбы по сигналу GPS. Оружие предназначено для террора. Так же делали японцы в конце Второй мировой войны — посылали на США зонды с зажигательными бомбами. Из последствий — несколько мелких пожаров.
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пво, новости, россия, брянская область, александр богомаз, минобороны рф
ПВО, Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три украинских метеозонда над территорией Брянского района. Об этом 17 апреля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.
Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - отметил Богомаз.
Фактически метеозонды - это малоразмерные воздушные шары. Раньше ВСУ запускали их по одному, теперь — сразу несколько.
СМИ пишут, что по задумке националистов, они должны пролетать над городами, бросать бомбы по сигналу GPS. Оружие предназначено для террора.
Так же делали японцы в конце Второй мировой войны — посылали на США зонды с зажигательными бомбами. Из последствий — несколько мелких пожаров.