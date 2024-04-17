О тщете всего сущего вообще и СВО в частности - 17.04.2024 Украина.ру
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О тщете всего сущего вообще и СВО в частности
О тщете всего сущего вообще и СВО в частности - 17.04.2024 Украина.ру
О тщете всего сущего вообще и СВО в частности
Американское издание The Hill 15 апреля опубликовало мнение Томаса Грэма "Бесперспективность войны на Украине стала более очевидной", в которой тот констатирует – нынешняя война является результатом провала дипломатии. Очень смелое заявление. Даже революционное. Интересно, были ли в истории войны, которые нельзя было предотвратить дипломатией?
2024-04-17T12:25
2024-04-17T12:25
россия
украина
запад
нато
война
переговоры
дипломатия
мнения
джордж буш
сво
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Издание аттестует Грэма как ведущего научного сотрудника Совета по международным отношениям, бывшего в администрации Джорджа Буша-младшего старшим директором по России в аппарате Совета национальной безопасности. Т.е., человек квалифицированный и, в общем-то, понимающий предмет обсуждения.Итак, по мнению Грэма "территориальные изменения в пользу Москвы, гарантии безопасности для Украины и России — могли бы быть заранее согласованы мирным путём, если бы лидеры имели более чёткое представление о реальном балансе сил или большую политическую смелость".По его мнению, главной ошибкой Запада был принципиальный отказ от обсуждения членства Украины в НАТО, поскольку это поставило бы под вопрос "политику открытых дверей" и выставило бы западных лидеров лжецами, поскольку они что-то там обещали Украине.Сейчас, однако, союзники находятся в тупике:- санкции не дали и не дадут эффекта;- новые вооружения не привели и не приведут к изменениям ситуации на фронте.В то же время, стороны явно не готовы к переговорам: "многие западные лидеры предупреждают о грядущей войне с Россией, если её не остановить на Украине, а украинские лидеры утверждают, что любые действия, кроме полной победы, означают катастрофу"."Когда начнутся переговоры, на повестке дня будут два вопроса: гарантии безопасности для снижения угрозы возобновления боевых действий и расположение территории, которую захватила Россия, – те самые два вопроса, которые стояли на столе за несколько месяцев до вторжения России, в феврале 2022 года".Вообще, появление материалов о том, что война лишена перспектив и следует вернуться к тому, с чего всё началось, само по себе симптоматично. Пока что серьёзные издания позволяют себе публиковать подобные материалы в рубрике "мнения", но даже и это дорогого стоит – мнения со временем могут превратиться в государственную политику.Разумеется, Грэм о многом позволил себе забыть.Во-первых, изначально речь шла об обеспечении безопасности России – соответствующие требования были выдвинуты в конце 2021 года. Безусловно, если бы тогда Запад серьёзно отнёсся к российским предложениям, начались бы содержательные переговоры и никакая война не началась бы.Во-вторых, вопрос относительно возможного членства Украины в НАТО не стоял особенно остро. В Кремле в такую перспективу, кажется, и сейчас не особенно верят – Украина столько сделала для НАТО без каких-ибо гарантий, что предоставлять ей какие-либо гарантии теперь было бы оскорбительно для других членов.Речь шла о расширении НАТО на восток вообще, причём, опять же, дело не столько в территориальном расширении, сколько в общей направленности блока на военное противостояние с Россией.В-третьих, если говорить о территориальном размежевании на территории Украины, то вполне достаточно вспомнить, что в 2013 году такой проблемы в принципе не существовало. Более того, и после 2014 года Россия расширялась крайне неохотно, что видно по итогам Минских и Стамбульских соглашений. Сейчас, понятно, "фарш невозможно провернуть назад", и хорошо, что Грэм это понимает.Ну и самое главное – СВО имела смысл уже просто потому, что на Западе начали звучать трезвые голоса, призывающие к содержательным равноправным переговорам с Россией. Хотя лучше бы, конечно, если бы Запад прислушался к российской обеспокоенности без таких крайних мер.
https://ukraina.ru/20240412/1054468023.html
https://ukraina.ru/20240407/1054339580.html
россия
украина
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россия, украина, запад, нато, война, переговоры, дипломатия, мнения, джордж буш, сво, василий стоякин
Россия, Украина, Запад, НАТО, война, переговоры, дипломатия, Мнения, Джордж Буш, СВО, Василий Стоякин

О тщете всего сущего вообще и СВО в частности

12:25 17.04.2024
 
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Репетиция парада Победы в Алабино - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Американское издание The Hill 15 апреля опубликовало мнение Томаса Грэма "Бесперспективность войны на Украине стала более очевидной", в которой тот констатирует – нынешняя война является результатом провала дипломатии. Очень смелое заявление. Даже революционное. Интересно, были ли в истории войны, которые нельзя было предотвратить дипломатией?
Издание аттестует Грэма как ведущего научного сотрудника Совета по международным отношениям, бывшего в администрации Джорджа Буша-младшего старшим директором по России в аппарате Совета национальной безопасности. Т.е., человек квалифицированный и, в общем-то, понимающий предмет обсуждения.
Итак, по мнению Грэма "территориальные изменения в пользу Москвы, гарантии безопасности для Украины и России — могли бы быть заранее согласованы мирным путём, если бы лидеры имели более чёткое представление о реальном балансе сил или большую политическую смелость".
По его мнению, главной ошибкой Запада был принципиальный отказ от обсуждения членства Украины в НАТО, поскольку это поставило бы под вопрос "политику открытых дверей" и выставило бы западных лидеров лжецами, поскольку они что-то там обещали Украине.
Сейчас, однако, союзники находятся в тупике:
- санкции не дали и не дадут эффекта;
- новые вооружения не привели и не приведут к изменениям ситуации на фронте.
Встреча президентов России и Белоруссии
12 апреля, 11:12
"Мирные" планы на пороге победы РоссииПрактически одновременно с публикацией мирного плана Эрдогана, предполагающего возвращение к принципам Стамбульских договорённостей 2022 года, с предложением вернуться к идее Стамбула выступил Лукашенко в ходе переговоров с Путиным
В то же время, стороны явно не готовы к переговорам: "многие западные лидеры предупреждают о грядущей войне с Россией, если её не остановить на Украине, а украинские лидеры утверждают, что любые действия, кроме полной победы, означают катастрофу".
"Когда начнутся переговоры, на повестке дня будут два вопроса: гарантии безопасности для снижения угрозы возобновления боевых действий и расположение территории, которую захватила Россия, – те самые два вопроса, которые стояли на столе за несколько месяцев до вторжения России, в феврале 2022 года".
Вообще, появление материалов о том, что война лишена перспектив и следует вернуться к тому, с чего всё началось, само по себе симптоматично. Пока что серьёзные издания позволяют себе публиковать подобные материалы в рубрике "мнения", но даже и это дорогого стоит – мнения со временем могут превратиться в государственную политику.
Разумеется, Грэм о многом позволил себе забыть.
Во-первых, изначально речь шла об обеспечении безопасности России – соответствующие требования были выдвинуты в конце 2021 года. Безусловно, если бы тогда Запад серьёзно отнёсся к российским предложениям, начались бы содержательные переговоры и никакая война не началась бы.
Во-вторых, вопрос относительно возможного членства Украины в НАТО не стоял особенно остро. В Кремле в такую перспективу, кажется, и сейчас не особенно верят – Украина столько сделала для НАТО без каких-ибо гарантий, что предоставлять ей какие-либо гарантии теперь было бы оскорбительно для других членов.
Речь шла о расширении НАТО на восток вообще, причём, опять же, дело не столько в территориальном расширении, сколько в общей направленности блока на военное противостояние с Россией.
- РИА Новости, 1920, 07.04.2024
7 апреля, 10:42
Переговорам быть. Андрей Кортунов о том, какие контакты нужны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, которые положили начало диалога между Россией и Западом.
В-третьих, если говорить о территориальном размежевании на территории Украины, то вполне достаточно вспомнить, что в 2013 году такой проблемы в принципе не существовало. Более того, и после 2014 года Россия расширялась крайне неохотно, что видно по итогам Минских и Стамбульских соглашений. Сейчас, понятно, "фарш невозможно провернуть назад", и хорошо, что Грэм это понимает.
Ну и самое главное – СВО имела смысл уже просто потому, что на Западе начали звучать трезвые голоса, призывающие к содержательным равноправным переговорам с Россией. Хотя лучше бы, конечно, если бы Запад прислушался к российской обеспокоенности без таких крайних мер.
 
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