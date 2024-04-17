https://ukraina.ru/20240417/1054551849.html

Экономика Украины и война. Медленное поглощение соседями и проблема с порохом и игроманами

Экономика Украины и война. Медленное поглощение соседями и проблема с порохом и игроманами - 17.04.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война. Медленное поглощение соседями и проблема с порохом и игроманами

Вторая неделя апреля выдалась насыщенной на новости от украинских латифундий и ознаменовалась началом великой стройки на площадке Хмельницкой АЭС.

2024-04-17T06:48

2024-04-17T06:48

2024-04-17T06:48

эксклюзив

украина

россия

киев

арсен аваков

владимир зеленский

юрий косюк

вооруженные силы украины

нацбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101718/62/1017186284_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2ed3c6d2e8ff1744286518f67d3b1027.jpg

"Зелёный свет" игроманамКомиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выступила против введения запрета на онлайн-казино для военнослужащих. Глава КРАЛ Иван Рудой отметил, что любые запреты вредны, а военные в таком случае будут играть на сайтах нелегальных онлайн-казино.Таким образом, Рудой проигнорировал как мнение 25 тыс. человек, подписавших петицию о запрете онлайн-казино для военнослужащих, так и мнение президента Зеленского, обещавшего разобраться с проблемой, которую он же и создал.Мало того, КРАИЛ не считает проблему игромании в ВСУ — по отдельным оценкам лудомания там приобрела массовый характер — значимой и настаивает на проведении исследования по данному вопросу. А ещё на днях по счастливой для представителей игорного бизнеса случайности погиб сержант Павел Петриченко — инициатор петиции о запрете онлайн-казино для солдат ВСУ. Благодаря нему стало известно, что украинский игорный бизнес увеличил выручку в 28 раз и получил рекордный доход 54.92 млрд гривен, заплатив за лицензии всего 486 млн гривен.О том, кто зарабатывает деньги на онлайн казино и как эту проблему породил президент Зеленский можно прочитать в отдельных текстах.ООО "Антонов"Украинское правительство преобразовало ГП "Антонов" в акционерное общество в составе АО "Украинская оборонная промышленность". Врио гендиректора "Анонова" Евгений Гаврилов назвал эту реорганизацию "историческим моментом и новым разделом в истории предприятия", добавив пафосных слов о "новых возможностях в развитии, корпоративном управлении и внедрении новых технологий". Чьи инвестиции планируют привлекать на завод, который с 2017 года не собрал ни одного самолёта — решительно непонятно. Поэтому бюрократическая возня вокруг "Анонова" скорее похожа на одновременный сеанс некромантии и некрофилии. Производственный максимум для "Антонова" — сборка из машинокомплектов французских беспилотников Aarok MALE, но не гражданских самолётов.Реальная инфляцияУкраинский "Национальный научный центр "Институт аграрной экономики"" подсчитал стоимость пасхальной продуктовой корзины. Если год назад кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твёрдый сыры, а также хрен с солью обошлись гражданам Украины в 1200,78 гривен, то в этом уже в 1422 гривны.Кулич подорожал на 5,8%, но лишь благодаря снижению цен на яйца (-30%), что позволило перекрыть подорожание масла, молока и дрожжей с изюмом. Буженина выросла в цене на 14,3%, мягкий сыр подорожал на 23%, твёрдый на 31,9%, сливочное масло на 16,4%.В целом, пасхальная корзина стала дороже на 17,6%. Казалось бы, подорожала и чёрт с ней — нам что до этого с учётом того, что и в России цены выросли. Но есть несколько нюансов.Во-первых, инфляция реальная, то есть для каждого конкретного человека, является индивидуальной, в отличие от инфляции официальной от Росстата или Укрстата. Последние публикуют уровень инфляции на основе своих методик с сотнями товаров, цены на которые отслеживаются чиновниками из месяца в месяц. Однако не факт, что эти товары пользуются спросом у большинства граждан. Поэтому инфляция всегда уникальна: если вы пенсионер, то уровень вашей инфляции будет определяться стоимостью импортных лекарств, если вы молоды и часто летаете самолётом, то в вашей инфляции будет куда больше авиационного керосина, стоимости запчастей для самолёта Airbus, чем лекарств. Поэтому каждое исследование инфляции отчасти нерепрезентативно, а отчасти манипулятивно.Во-вторых, общий уровень инфляции на Украине по итогам 2023 года — 5,1% против 26,6% по итогам 2022 года. С учётом подорожавшей на 17,6% пасхальной корзины, цифры от Нацбанка Украины особого доверия не вызывают.В-третьих, если смотреть на то, что именно подорожало, то заметно, что Украина всё же не стала аграрной сверхдержавой: она способна выращивать кукурузу, пшеницу и подсолнечник миллионами тонн, но не в состоянии обеспечить своих же граждан мясными и молочными продуктами. Они импортируются в готовом виде, что и предопределяет рост цен. И вот здесь кроется фундаментальное различие между российской и украинской продовольственной инфляцией.В России цены растут из-за масштабных бюджетных вливаний в реальный сектор экономики, вызвавших зарплатную гонку на фоне дефицита рабочей силы, а также перехода агрохолдингов к импортозамещению средств производства (семена, генетика, техника и так далее). На Украине цены растут из-за удорожания импортируемых продуктов питания — без государственной поддержки при открытом для ЕС рынке импортозаместить продукты питания животного происхождения невозможно. Точку невозврата по этому вопросу Украина прошла в 2014 году, когда подписала соглашение о евроассоциации. Россия в том же году закрыла свой рынок для европейских продуктов питания, простимулировав рост АПК.Тем не менее, отсутствие сколь-либо вменяемой госполитики Украины в сфере АПК не означает, что агрохолдинги не имеют собственных планов развития.Орешки Авакова, овощи КосюкаBloomberg сообщила об отказе китайских импортёров от закупок 4-5 партий украинской кукурузы, поставка которых планировалась в апреле и мая. От импорта отказались для поддержки местных производителей, поэтому связи с ходом СВО или антикитайской политикой Киева в данном случае нет.Но она есть в случае с запретами от Венгрии. Под её ограничения попали 23 товара украинского АПК, а новые ограничения будут распространены на продукты переработки украинского зерна. Также продавцы и логистические компании обяжут сообщать венгерскому правительству о запрещенных продуктах, ввозимых через Украину, независимо от страны происхождения этих продуктов.На фоне грядущих проблем с поставками курятины в ЕС, где она стала серьёзным конкурентом для французских птицеводов, ведущая латифундия Украины — Мироновский хлебопродукт (МХП) — готовится осваивать новые для себя рынки, включая рынок консервации и полуфабрикатов. МХП выделил 90 га площадей в Винницкой и Киевской областях под выращивание овощей. Картофель, свёклу, морковь и лук будут выращивать не для продажи населению, а для обеспечения внутренних потребностей агрохолдинга — его руководство решило трансформироваться в "кулинарную компанию".В той же логике действует и неонацист-фантаст Арсен Аваков, некогда занимавший пост главы МВД Украины. Аваков со своей супругой и бизнес-партнёром Игорем Котвицким стали владельцами ООО "Карпатские золотые орешки". Компания специализируется на выращивании фундука в саду площадью 900 га в Закарпатской области. Можно посмеяться над Аваковым, но не стоит: выращивание фундука с прицелом на кондитерскую промышленность является весьма выгодным мероприятием. Не зря ещё в 2016 году российский агрохолдинг "Покровский" заложил первые 61 га садов и 2020 году собрал первый урожай. К 2025 году сады "Покровского" достигнут 1000 га и станут крупнейшими в Европе. И самое занятное то, что агрохолдинг "Покровский" с недавних пор является государственным — он попал под национализацию.Тем временем украинское министерство аграрной политики мечтает о создании хлопкового кластера в Одесской области для последующего производства пороха. С ним теперь во всём мире дефицит, однако Россия свои потребности в хлопке закрыла за счёт КНР и Узбекистана. А Украине не хватает хлопка для производства нитроцеллюлозы. Но беда для киевской власти в том, что для производства 10 тыс. тонн пороха потребуется 30 тыс. га хлопковых плантаций. А ещё парочка пороховых заводов и заводов по производству снарядов. Пока же у киевской власти есть лишь принятый в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о расширении сортов хлопка". Уверен, на том развитие украинского хлопководства и остановится. К слову, Херсонский хлопчатобумажный комбинат — некогда крупнейший в Европе — умер уже к 2001 году, когда на нем было загружено не более 15% мощностей, а с 2012 года он превратился в ТРЦ "Фабрика".Инфраструктурное поглощениеМинистр энергетики Украины Герман Галущенко во время поездки в Брюссель на неформальное совещание министров энергетики Евросоюза заявил об уничтожении в ходе недавних ударов ВКС РФ 7 ГВт электроэнергетических мощностей. Всего же после 2014 года энергосистема Украины лишилась 27 ГВт мощностей.На этом фоне ДТЭК — энергетическая компания олигарха Рината Ахметова — составила графики веерных отключений электроэнергии для Киева, разделив потребителей на шесть групп. Однако графики пока не применяются. Во-первых, из-за теплой, но не жаркой погоды, отпала потребность в обогреве помещений, но пока нет нужды в их охлаждении. Во-вторых, помогает переток э/э из Евросоюза. Кроме того, пока работают все блоки АЭС, но летом их придётся выводить на планово-предупредительные ремонты. Но Киев не Харьковская область и Харьков. Там ещё 12 апреля были ограничения на потребление э/э.А пока, чтобы гражданам не было так грустно, глава НАЭК "Энергоатом" Пётр Котин заявил о начале строительства пятого и шестого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Там залили первый куб бетона под реакторы АР-1000 производства американской компании Westinghouse. О планах по превращению ХАЭС в аналог Запорожской АЭС на оставшихся никому не нужными реакторах автор посвятил отдельный текст.Сколько будут строить 5 и 6 энергоблоки — не ясно. Скорее очень долго и безуспешно. А вот шансы на строительство второй ЛЭП 330 кВ "Бельцы — Днестровская ГЭС" и ЛЭП "Южноукраинская АЭС — Приморск — Вулканешты — Исакча" вполне реальные. Строительство лоббируют Кишинёв и Бухарест, проталкивая идею энергетического объединения Молдавии, Украины и Румынии. Киеву эта стройка также выгодна так как позволит увеличить перетоки электроэнергии.Из этой же оперы начавшееся строительство 22-км ж/д с европейской 1435-мм колеей (ширина советской колеи — 1520 мм) из Чопа в Ужгород. Стройка уже идёт, а дорога позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и городами ЕС. В перспективе ветку планируют электрифицировать.На первый взгляд в ЛЭП и железнодорожной ветке нет ничего сверхъестественного, но подобные проекты показывают, как постУкраину на уровне инфраструктуры поглощают соседние страны.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20240414/1054505250.html

https://ukraina.ru/20240410/1054400439.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, киев, арсен аваков, владимир зеленский, юрий косюк, вооруженные силы украины, нацбанк