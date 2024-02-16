Мечтать не вредно. Украина хочет достроить 4 энергоблока к Хмельницкой АЭС - 16.02.2024 Украина.ру
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Мечтать не вредно. Украина хочет достроить 4 энергоблока к Хмельницкой АЭС
Мечтать не вредно. Украина хочет достроить 4 энергоблока к Хмельницкой АЭС - 16.02.2024 Украина.ру
Мечтать не вредно. Украина хочет достроить 4 энергоблока к Хмельницкой АЭС
В 2024 году Украина начнёт строительство новых энергоблоков на своих АЭС. С такими фантастическими заголовками в конце января вышли материалы в украинских СМИ
2024-02-16T13:19
2024-02-16T13:53
эксклюзив
украина
хмельницкий (город)
аэс
энергетика
росатом
владимир зеленский
энергоатом
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Поводом для заметок стали заявления главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко. Планы — поистине наполеоновские, что роднит их с предыдущими инициативами киевской власти по трансформации украинской энергосистемы.Децентрализованная энергосистемаВ самом конце декабря 2022 года, на волне атак по объектам украинской энергосистемы, президент Зеленский выступил с инициативой перестройки украинской энергосистемы. Впоследствии его инициативу подхватили все, кто хоть сколь-либо связан в публичной плоскости с энергетикой — от премьер-министра до общественников-грантоедов.Логичная на первый план инициатива построить большое количество разных электростанций (желательно "зелёных", чтобы было легче привлечь деньги из Евросоюза) вместо доставшихся в наследство от УССР крупных объектов энергетики столкнулась с суровой реальностью.В первую очередь "зелёная" генерация — ветряки (ВЭС), солнечные панели (СЭС) — являются очень специфичными электростанциями.Выработка ими электроэнергии является нестабильной и в случае с СЭС никогда не совпадает с утренним и вечерними пиками потребления электроэнергии. Проще говоря, это вспомогательная генерация, под работу которой нужно подстраиваться тепловикам и гидроэнергетикам.Кроме того, эти далеко не самые мощные объекты электроэнергетики, непросты с технической точки зрения. Им требуются инверторы, а для их работы необходимо подключение к мощной энергосистеме, так как инверторы "ведомы" этой системой — они подстраиваются под частоту в мощной сети, которую задают крупные электростанции, — да и сам инвертор потребляет э/э для преобразования видов электрического тока. И это не говоря уже о том, что ни одна крупная энергосистема с гигаваттными мощностями не может работать на ветряках и панельках.В итоге всё закончилось тем, что ЕС денег так и не дал, а когда идея дошла до практиков, то от "зелёной" децентрализованной энергосистемы к концу 2023 года остались лишь газовые турбины совокупной мощностью 300 МВт, которые США обещают передать Украине до начала отопительного сезона 2024/25 годов.20 модульных реакторовСхожая история произошла и со строительством малых атомных реакторов. Сперва глава "Энергоатома" Пётр Котин подписал соглашение о строительстве малых модульных реактором (ММР) с британской Rolls-Royce, а в апреле 2022 года ещё и с американской компанией Holtec. Соглашение с последней предполагает строительство 20 энергоблоков SMR-160 до 2029 года.Проект в принципе нереализуем по целому комплексу причин.Реакторов SMR-160 не существует пока даже на бумаге, не говоря уже о металле: Holtec планировала завершить проект реактора до конца 2023 года и подать документацию на сертификацию. Но новостей об окончании работ и тем более прохождении сертификации нет.Нет в этом проекте и экономики: в 2019 году Holtec оценивала стоимость одного реактора в 1 млрд долларов или 6,25 млн долларов на 1 МВт энергетической мощности против 4,16 млн долларов за 1 МВт энергетической мощности у Белорусской АЭС.Поэтому не стоит удивляться отсутствию новостей по данной теме: строить нечего, да и денег на стройку нет. Зато Holtec довольна: у неё уже 20 реакторов в портфеле заказов.Тем не менее у киевской власти есть новый энергетический проект. На этот раз — с большими реакторами.ЗАЭС на площадке ХАЭСРечь идёт о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. В 1979 году станцию проектировали с 4 блоками ВВЭР-1000. В 1979 году запустили первый блок, запустить второй блок планировали в 1991 году, но катастрофа на ЧАЭС, распад СССР и мораторий на строительство новых АЭС уже в независимой Украине заморозили стройку вплоть до 1993 года. Но дело шло ни шатко ни валко из-за дефицита денег. В итоге запустили второй блок только в 2004 году.К 2010 году украинская власть дозрела до возобновления строительства 3 и 4 блоков. Завершить работы должен был "Росатом", но в 2014 году всё пошло не так, а в 2015 году Пётр Порошенко прекратил сотрудничество между Россией и Украиной в атомной сфере.И вот в конце 2023 года киевская власть снова вернулась к Хмельницкой АЭС. К тому моменту в Киеве испробовали все варианты по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС, а заодно осознали провал контрнаступления. И раз ЗАЭС вернуть не удалось, а потребность в электроэнергии никуда не делась, то в Киеве решили, что смогут сделать себе свою ЗАЭС на базе ХАЭС. Для этого потребуется оборудование 4 энергоблоков, компания, способная достроить два блока и построить с нуля ещё два, а также много денег.Оборудование для 3 и 4 энергоблоков нашли в Болгарии. Её власти планировали построить АЭС "Белене", работы по возведению которой остановились в 1990 году. Подрядчиком выбрали "Ростом", он успел изготовить и поставить в Болгарию два реактора ВВЭР-1000 с сопутствующим оборудованием. Но в 2012 году стройка окончательно остановилась, в 2016 году Болгария выплатила "Росатому" 600 млн евро за поставленное оборудование. В 2021 году Болгария отказалась от достройки АЭС, приняв решение достроить один реактор на действующей АЭС "Козлодуй", так как для второго на площадке АЭС не нашлось свободного места. Однако в 2022 году стройку отменили и реакторы остались лежать мёртвым грузом. А летом 2023 года Болгария заявила о желании продать реакторы Украине за те же 600 млн евро, которые пришлось заплатить России за расторжение контракта.России такой подход не понравился сразу — подобные изделия нельзя перепродать без разрешения страны-производителя и подписания соответствующего трёхстороннего соглашения между Россией, Болгарией и Украиной. Но в Киеве решили, что не станут ничего подписывать с Россией и мнение последней можно проигнорировать. ЕС такой подход одобрил и даже согласился оплатить оборудование.С 5 и 6 блоком вопрос тоже решили — в конце декабря 2023 года Украина купила AP-1000 производства американской компании Westinghouse, который предназначался для одного из двух энергоблоков АЭС "Ви-Си Саммер" в Южной Каролине. АЭС начали строить в 2013 году, и это была первая за 30 лет строящаяся АЭС в США. Но при строительстве данной АЭС Westinghouse надорвалась, истратив на стройку 10,5 млрд долларов, и обанкротилась, сочтя нецелесообразным вкладывать ещё 15 млрд долларов в завершение затянувшегося проекта, чья смета к тому моменту улетела в стратосферу. В итоге АЭС так и не построили, но оборудование для неё осталось лежать мёртвым грузом на складах.Но в декабре 2023 года половину "мёртвого груза" спихнули "Энергоатому" с 50% скидкой за 437 млн долларов и сроком поставки в 2027 году. Что с оборудованием для 6 энергоблока — пока не ясно.Стоимость строительства одного блока "Энергоатом" оценивает в 5 млрд долларов. Достраивать АЭС будет Westinghouse — c ним об этом договорились ещё в 2021 году. Но на этом конкретика по этому вопросу заканчивается и начинаются бесконечные вопросы.Во-первых, 5 млрд долларов за блок явно не уложатся. Реакторы ВВЭР-1000 Westinghouse не строил, а строительство двух блоков AP-1000 в Каролине в итоге обошлось бы в 12,5 млрд долларов за штуку. Потратить 25 млрд долларов за два блока не могут себе позволить ни Украина (у неё бюджетный дефицит в 42 млрд долларов, с покрытием части которого очень большие проблемы), ни Westinghouse, которой разорился на АЭС "Ви-Си Саммер". В теории деньги могли бы дать США, но там с августа 2023 года не могут согласовать выделение финансовой и военной помощи Украине. У Westinghouse просто не хватит лоббистого ресурса для решения всех проблем с выделением кредита Украине. И если федеральное правительство США не пожелало спасать "Ви-Си Саммерс", то с какой стати ей спасать украинскую энергетику?Во-вторых, в Киеве явно забыли закон Мёрфи: "Всё, что может пойти не так, пойдёт не так". А "не так" пойти есть чему. Проект может споткнуться о юридические и бюрократические вопросы, застопориться на этапе консультаций с соседними странами в рамках Конвенции ООН "Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте". И это не говоря уже о сотнях возможных технических проблем, среди которых состояние недостроенных 3 и 4 энергоблоков, степень готовности которых составляет 75% и 28% соответственно, простоявших десятилетия под открытым небом. Да и сам реактор АР-1000, к слову, считается весьма проблемным — он "вырос" из судового реактора и страдал от проблем с главным циркуляционным насосом.***Даже если представить, что глава украинского Минэнерго Герман Галущенко искренне желает решить энергетические проблемы страны, а глава "Энергоатома" Пётр Котин — честный человек, продвигающий проект ХАЭС-мутанта не из коммерческих интересов, стройка будет очень дорогой, долгой и крайне проблемной. При этом в ней, в отличие от модульных реакторов SMR-160, есть экономика: в мае прошлого года Украина восстановила простаивавшую 30 лет ЛЭП с ХЭАС на польский Жешув. Поэтому 4 блока прекрасно встроились бы в европейскую энергосистему, реализовав мечту киевской власти начала 2022 года об Украине в роли пауэрбанка для Евросоюза.Проблема лишь в том, что мечтать о чудесах не вредно. Но лишь в том случае, когда тебе 14 лет и ты девочка-подросток, а не министр и глава оператора трёх атомных электростанций. Впрочем, пока в планах Галущенко и Котина — куда больше пиара и коррупционной составляющей, чем реальных намерений.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20240205/1053091197.html
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Иван Лизан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, хмельницкий (город), аэс, энергетика, росатом, владимир зеленский, энергоатом
Эксклюзив, Украина, Хмельницкий (город), АЭС, энергетика, Росатом, Владимир Зеленский, Энергоатом

Мечтать не вредно. Украина хочет достроить 4 энергоблока к Хмельницкой АЭС

13:19 16.02.2024 (обновлено: 13:53 16.02.2024)
 
© Фото : wikimedia/alexndmХмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : wikimedia/alexndm
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
В 2024 году Украина начнёт строительство новых энергоблоков на своих АЭС. С такими фантастическими заголовками в конце января вышли материалы в украинских СМИ
Поводом для заметок стали заявления главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко. Планы — поистине наполеоновские, что роднит их с предыдущими инициативами киевской власти по трансформации украинской энергосистемы.
Децентрализованная энергосистема
В самом конце декабря 2022 года, на волне атак по объектам украинской энергосистемы, президент Зеленский выступил с инициативой перестройки украинской энергосистемы. Впоследствии его инициативу подхватили все, кто хоть сколь-либо связан в публичной плоскости с энергетикой — от премьер-министра до общественников-грантоедов.
Логичная на первый план инициатива построить большое количество разных электростанций (желательно "зелёных", чтобы было легче привлечь деньги из Евросоюза) вместо доставшихся в наследство от УССР крупных объектов энергетики столкнулась с суровой реальностью.
В первую очередь "зелёная" генерация — ветряки (ВЭС), солнечные панели (СЭС) — являются очень специфичными электростанциями.
Выработка ими электроэнергии является нестабильной и в случае с СЭС никогда не совпадает с утренним и вечерними пиками потребления электроэнергии. Проще говоря, это вспомогательная генерация, под работу которой нужно подстраиваться тепловикам и гидроэнергетикам.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Кроме того, эти далеко не самые мощные объекты электроэнергетики, непросты с технической точки зрения. Им требуются инверторы, а для их работы необходимо подключение к мощной энергосистеме, так как инверторы "ведомы" этой системой — они подстраиваются под частоту в мощной сети, которую задают крупные электростанции, — да и сам инвертор потребляет э/э для преобразования видов электрического тока.
И это не говоря уже о том, что ни одна крупная энергосистема с гигаваттными мощностями не может работать на ветряках и панельках.
В итоге всё закончилось тем, что ЕС денег так и не дал, а когда идея дошла до практиков, то от "зелёной" децентрализованной энергосистемы к концу 2023 года остались лишь газовые турбины совокупной мощностью 300 МВт, которые США обещают передать Украине до начала отопительного сезона 2024/25 годов.
20 модульных реакторов
Схожая история произошла и со строительством малых атомных реакторов. Сперва глава "Энергоатома" Пётр Котин подписал соглашение о строительстве малых модульных реактором (ММР) с британской Rolls-Royce, а в апреле 2022 года ещё и с американской компанией Holtec.
Соглашение с последней предполагает строительство 20 энергоблоков SMR-160 до 2029 года.
Проект в принципе нереализуем по целому комплексу причин.
Реакторов SMR-160 не существует пока даже на бумаге, не говоря уже о металле: Holtec планировала завершить проект реактора до конца 2023 года и подать документацию на сертификацию. Но новостей об окончании работ и тем более прохождении сертификации нет.
Нет в этом проекте и экономики: в 2019 году Holtec оценивала стоимость одного реактора в 1 млрд долларов или 6,25 млн долларов на 1 МВт энергетической мощности против 4,16 млн долларов за 1 МВт энергетической мощности у Белорусской АЭС.
Поэтому не стоит удивляться отсутствию новостей по данной теме: строить нечего, да и денег на стройку нет. Зато Holtec довольна: у неё уже 20 реакторов в портфеле заказов.
Тем не менее у киевской власти есть новый энергетический проект. На этот раз — с большими реакторами.
ЗАЭС на площадке ХАЭС
Речь идёт о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. В 1979 году станцию проектировали с 4 блоками ВВЭР-1000. В 1979 году запустили первый блок, запустить второй блок планировали в 1991 году, но катастрофа на ЧАЭС, распад СССР и мораторий на строительство новых АЭС уже в независимой Украине заморозили стройку вплоть до 1993 года.
Но дело шло ни шатко ни валко из-за дефицита денег. В итоге запустили второй блок только в 2004 году.
К 2010 году украинская власть дозрела до возобновления строительства 3 и 4 блоков. Завершить работы должен был "Росатом", но в 2014 году всё пошло не так, а в 2015 году Пётр Порошенко прекратил сотрудничество между Россией и Украиной в атомной сфере.
И вот в конце 2023 года киевская власть снова вернулась к Хмельницкой АЭС. К тому моменту в Киеве испробовали все варианты по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС, а заодно осознали провал контрнаступления. И раз ЗАЭС вернуть не удалось, а потребность в электроэнергии никуда не делась, то в Киеве решили, что смогут сделать себе свою ЗАЭС на базе ХАЭС.
Для этого потребуется оборудование 4 энергоблоков, компания, способная достроить два блока и построить с нуля ещё два, а также много денег.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 12:56
Пришлось передавать в Польшу. Минэнерго Украины сообщило о профиците электроэнергииВ энергосистеме Украины 4 февраля возник профицит — излишки передавались в энергосистему Польши. Об этом 5 февраля сообщило министерство энергетики Украины в своем телеграм-канале
Оборудование для 3 и 4 энергоблоков нашли в Болгарии. Её власти планировали построить АЭС "Белене", работы по возведению которой остановились в 1990 году.
Подрядчиком выбрали "Ростом", он успел изготовить и поставить в Болгарию два реактора ВВЭР-1000 с сопутствующим оборудованием. Но в 2012 году стройка окончательно остановилась, в 2016 году Болгария выплатила "Росатому" 600 млн евро за поставленное оборудование.
В 2021 году Болгария отказалась от достройки АЭС, приняв решение достроить один реактор на действующей АЭС "Козлодуй", так как для второго на площадке АЭС не нашлось свободного места. Однако в 2022 году стройку отменили и реакторы остались лежать мёртвым грузом.
А летом 2023 года Болгария заявила о желании продать реакторы Украине за те же 600 млн евро, которые пришлось заплатить России за расторжение контракта.
России такой подход не понравился сразу — подобные изделия нельзя перепродать без разрешения страны-производителя и подписания соответствующего трёхстороннего соглашения между Россией, Болгарией и Украиной. Но в Киеве решили, что не станут ничего подписывать с Россией и мнение последней можно проигнорировать.
ЕС такой подход одобрил и даже согласился оплатить оборудование.
С 5 и 6 блоком вопрос тоже решили — в конце декабря 2023 года Украина купила AP-1000 производства американской компании Westinghouse, который предназначался для одного из двух энергоблоков АЭС "Ви-Си Саммер" в Южной Каролине.
АЭС начали строить в 2013 году, и это была первая за 30 лет строящаяся АЭС в США. Но при строительстве данной АЭС Westinghouse надорвалась, истратив на стройку 10,5 млрд долларов, и обанкротилась, сочтя нецелесообразным вкладывать ещё 15 млрд долларов в завершение затянувшегося проекта, чья смета к тому моменту улетела в стратосферу.
В итоге АЭС так и не построили, но оборудование для неё осталось лежать мёртвым грузом на складах.
Но в декабре 2023 года половину "мёртвого груза" спихнули "Энергоатому" с 50% скидкой за 437 млн долларов и сроком поставки в 2027 году. Что с оборудованием для 6 энергоблока — пока не ясно.
Стоимость строительства одного блока "Энергоатом" оценивает в 5 млрд долларов. Достраивать АЭС будет Westinghouse — c ним об этом договорились ещё в 2021 году. Но на этом конкретика по этому вопросу заканчивается и начинаются бесконечные вопросы.
Во-первых, 5 млрд долларов за блок явно не уложатся. Реакторы ВВЭР-1000 Westinghouse не строил, а строительство двух блоков AP-1000 в Каролине в итоге обошлось бы в 12,5 млрд долларов за штуку.
Потратить 25 млрд долларов за два блока не могут себе позволить ни Украина (у неё бюджетный дефицит в 42 млрд долларов, с покрытием части которого очень большие проблемы), ни Westinghouse, которой разорился на АЭС "Ви-Си Саммер".
В теории деньги могли бы дать США, но там с августа 2023 года не могут согласовать выделение финансовой и военной помощи Украине. У Westinghouse просто не хватит лоббистого ресурса для решения всех проблем с выделением кредита Украине. И если федеральное правительство США не пожелало спасать "Ви-Си Саммерс", то с какой стати ей спасать украинскую энергетику?
Военные учения Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
7 января, 08:29
"Выбираем из двух зол меньшее": генерал-майор ВВС объяснил, как погасить энергосистему УкраиныЭнергосистема Украины и большие трансформаторные центры были и остаются нашей главной целью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Во-вторых, в Киеве явно забыли закон Мёрфи: "Всё, что может пойти не так, пойдёт не так". А "не так" пойти есть чему.
Проект может споткнуться о юридические и бюрократические вопросы, застопориться на этапе консультаций с соседними странами в рамках Конвенции ООН "Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте".
И это не говоря уже о сотнях возможных технических проблем, среди которых состояние недостроенных 3 и 4 энергоблоков, степень готовности которых составляет 75% и 28% соответственно, простоявших десятилетия под открытым небом.
Да и сам реактор АР-1000, к слову, считается весьма проблемным — он "вырос" из судового реактора и страдал от проблем с главным циркуляционным насосом.
***
Даже если представить, что глава украинского Минэнерго Герман Галущенко искренне желает решить энергетические проблемы страны, а глава "Энергоатома" Пётр Котин — честный человек, продвигающий проект ХАЭС-мутанта не из коммерческих интересов, стройка будет очень дорогой, долгой и крайне проблемной.
При этом в ней, в отличие от модульных реакторов SMR-160, есть экономика: в мае прошлого года Украина восстановила простаивавшую 30 лет ЛЭП с ХЭАС на польский Жешув. Поэтому 4 блока прекрасно встроились бы в европейскую энергосистему, реализовав мечту киевской власти начала 2022 года об Украине в роли пауэрбанка для Евросоюза.
Проблема лишь в том, что мечтать о чудесах не вредно. Но лишь в том случае, когда тебе 14 лет и ты девочка-подросток, а не министр и глава оператора трёх атомных электростанций. Впрочем, пока в планах Галущенко и Котина — куда больше пиара и коррупционной составляющей, чем реальных намерений.
 
ЭксклюзивУкраинаХмельницкий (город)АЭСэнергетикаРосатомВладимир ЗеленскийЭнергоатом
 
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