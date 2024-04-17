https://ukraina.ru/20240417/1054546850.html

Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России

Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России - 17.04.2024 Украина.ру

Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России

НАТО – это агрессивная антироссийская организация. Пока мы ее не ликвидируем, она будет способна на любые провокации, о которых может пострадать весь мир, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

2024-04-17T06:43

2024-04-17T06:43

2024-04-17T06:43

интервью

финляндия

россия

сша

запад

нато

учения

биологическое оружие

провокация

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в пресс-релизе сухопутных войск Финляндии сообщили, что около 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений с задействованием сил НАТО, которые пройдут в республике с конца апреля по начало июня, в том числе у границы с Россией.- Йохан, насколько масштабны эти учения по меркам самой Финляндии?- Эти учения связаны с большим планом "Барбаросса -2.0", который предусматривает любые агрессивные действия НАТО против России. Финляндия для НАТО имеет огромное значение. К тому же, сами по себе эти маневры могут быть элементом дезинформации.Я уже говорил об угрозе использования биологического оружия НАТО против России с территории Финляндии. Они разрабатывают новые виды вирусов. Возможно, что под предлогом этих учений НАТО скрывает подготовку к использованию этого самого биологического оружия. Все-таки финская граница очень длинная. Эти лаборатории не так просто обнаружить.Запад уже оккупировал Финляндию. Поэтому он может осуществлять с ее территории любые провокации.- По официальным данным, в финской армии заняты 12 000 профессиональных солдат и гражданских лиц, зато ее мобилизационный потенциал оценивается в 900 000 резервистов. В каком она сейчас состоянии?- У Финляндии действительно одна из самых больших армий резервистов в мире.Во-первых, уже звучат предложения отправлять финских резервистов, флот и авиацию в Румынию для дальнейшей подготовки. Для этого планируется провести необходимые законодательные реформы.Во-вторых, еще в 2014 году в Финляндии проводили интересные учения, когда отрабатывался сценарий массовой мобилизации. В то время 900 тысячам финским резервистам внезапно прислали письма от Минобороны. Им напомнили, как вести себя в кризисных ситуациях, какую роль каждый из них должен будет выполнять в случае войны, а также попросили уточнить сведения о местонахождении.Финские резервисты нужны Западу, потому что украинская армия заканчивается, а США не готовы тратить на поддержку киевского режима много денег. Им нужна финская кровь. 900 тысяч финнов – это очень много дешевой крови для американцев.Повторюсь, план "Барбаросса-2" действительно существует. Мы не можем знать точное содержание этого плана. Но мы видим конкретные действия, которые подтверждают его существование.Почему в Финляндии обнаружили странные вирусы в отдельных воинских частях и отдельных городах? Потому что это может быть следствием учений с использованием биологического оружия, которое происходит на территории Финляндии.Пока Запад экспериментирует с неопасными вирусами. Он следит, как они возникают и распространяются. Но он может начать эксперименты и с более опасными образцами.- Еще заместитель командующего военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр заявил, что Россия может начать против Европы "подводную гибридную войну", в ходе которой она якобы будет нарушать работу кабелей и трубопроводов. Это тоже может быть подготовкой к новым антироссийским провокациям?- Постоянные обвинения в гибридных войнах – это тоже часть агрессии НАТО против России.Это же Запад занимается этими гибридными нападениями. Это же они взорвали "Северные потоки" и Balticconnector (финско-эстонский трубопровод). Это же они занимаются терроризмом. Это же они атакуют Россию дронами. Военная агрессия НАТО уже идет.Повторюсь, сейчас Запад занят разработкой новых видов биологического оружия. Об этом подробно рассказывалось в докладе Госдумы по расследованию деятельности лабораторий США на Украине. Там сказано, что есть вирусы, которые действуют на людей с определенным генофондом. А финны и русские генетически почти не отличаются.Поэтому США уже проводит испытания биологического оружия на территории Финляндии. Наверняка они тестируют какие-то неопасные вирусы. Иначе они бы не закрывали границу.- Насколько разрушительным может быть это биологическое оружие?- Эти вирусы можно использовать по-разному. С их помощью можно постепенно ослаблять страну. Пока Запад еще не готов их применять. Он боится, что они могут неконтролируемо распространиться, как это было в 2020 году. Тогда же последствия ковида были разными. Где-то погибло много людей, а где-то их вообще не почувствовали.Самое опасное в этой ситуации состоит в том, что ты не узнаешь, что против тебя затеяли биологическую атаку. В Финляндии нечто такое уже происходит. Иначе мы бы не видели случаи заражения в конкретных гарнизонах. А если эти вирусы распространяются на финнов, то и на русских они будут распространяться.Кстати, финские власти уже начали разрабатывать планы массовой эвакуации населения. Поэтому я не исключаю, что Запад пойдет на такой шаг, обвинив во всем Россию.- Может ли военная победа России на Украине предотвратить эти провокации?- НАТО – это агрессивная антироссийская организация. Пока мы ее не ликвидируем, она будет способна на все.

https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html

https://ukraina.ru/20240416/1054538748.html

https://ukraina.ru/20240415/1054520955.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, финляндия, россия, сша, запад, нато, учения, биологическое оружие, провокация