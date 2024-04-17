https://ukraina.ru/20240417/1054546850.html
Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России
Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России - 17.04.2024 Украина.ру
Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России
НАТО – это агрессивная антироссийская организация. Пока мы ее не ликвидируем, она будет способна на любые провокации, о которых может пострадать весь мир, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
2024-04-17T06:43
2024-04-17T06:43
2024-04-17T06:43
интервью
финляндия
россия
сша
запад
нато
учения
биологическое оружие
провокация
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в пресс-релизе сухопутных войск Финляндии сообщили, что около 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений с задействованием сил НАТО, которые пройдут в республике с конца апреля по начало июня, в том числе у границы с Россией.- Йохан, насколько масштабны эти учения по меркам самой Финляндии?- Эти учения связаны с большим планом "Барбаросса -2.0", который предусматривает любые агрессивные действия НАТО против России. Финляндия для НАТО имеет огромное значение. К тому же, сами по себе эти маневры могут быть элементом дезинформации.Я уже говорил об угрозе использования биологического оружия НАТО против России с территории Финляндии. Они разрабатывают новые виды вирусов. Возможно, что под предлогом этих учений НАТО скрывает подготовку к использованию этого самого биологического оружия. Все-таки финская граница очень длинная. Эти лаборатории не так просто обнаружить.Запад уже оккупировал Финляндию. Поэтому он может осуществлять с ее территории любые провокации.- По официальным данным, в финской армии заняты 12 000 профессиональных солдат и гражданских лиц, зато ее мобилизационный потенциал оценивается в 900 000 резервистов. В каком она сейчас состоянии?- У Финляндии действительно одна из самых больших армий резервистов в мире.Во-первых, уже звучат предложения отправлять финских резервистов, флот и авиацию в Румынию для дальнейшей подготовки. Для этого планируется провести необходимые законодательные реформы.Во-вторых, еще в 2014 году в Финляндии проводили интересные учения, когда отрабатывался сценарий массовой мобилизации. В то время 900 тысячам финским резервистам внезапно прислали письма от Минобороны. Им напомнили, как вести себя в кризисных ситуациях, какую роль каждый из них должен будет выполнять в случае войны, а также попросили уточнить сведения о местонахождении.Финские резервисты нужны Западу, потому что украинская армия заканчивается, а США не готовы тратить на поддержку киевского режима много денег. Им нужна финская кровь. 900 тысяч финнов – это очень много дешевой крови для американцев.Повторюсь, план "Барбаросса-2" действительно существует. Мы не можем знать точное содержание этого плана. Но мы видим конкретные действия, которые подтверждают его существование.Почему в Финляндии обнаружили странные вирусы в отдельных воинских частях и отдельных городах? Потому что это может быть следствием учений с использованием биологического оружия, которое происходит на территории Финляндии.Пока Запад экспериментирует с неопасными вирусами. Он следит, как они возникают и распространяются. Но он может начать эксперименты и с более опасными образцами.- Еще заместитель командующего военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр заявил, что Россия может начать против Европы "подводную гибридную войну", в ходе которой она якобы будет нарушать работу кабелей и трубопроводов. Это тоже может быть подготовкой к новым антироссийским провокациям?- Постоянные обвинения в гибридных войнах – это тоже часть агрессии НАТО против России.Это же Запад занимается этими гибридными нападениями. Это же они взорвали "Северные потоки" и Balticconnector (финско-эстонский трубопровод). Это же они занимаются терроризмом. Это же они атакуют Россию дронами. Военная агрессия НАТО уже идет.Повторюсь, сейчас Запад занят разработкой новых видов биологического оружия. Об этом подробно рассказывалось в докладе Госдумы по расследованию деятельности лабораторий США на Украине. Там сказано, что есть вирусы, которые действуют на людей с определенным генофондом. А финны и русские генетически почти не отличаются.Поэтому США уже проводит испытания биологического оружия на территории Финляндии. Наверняка они тестируют какие-то неопасные вирусы. Иначе они бы не закрывали границу.- Насколько разрушительным может быть это биологическое оружие?- Эти вирусы можно использовать по-разному. С их помощью можно постепенно ослаблять страну. Пока Запад еще не готов их применять. Он боится, что они могут неконтролируемо распространиться, как это было в 2020 году. Тогда же последствия ковида были разными. Где-то погибло много людей, а где-то их вообще не почувствовали.Самое опасное в этой ситуации состоит в том, что ты не узнаешь, что против тебя затеяли биологическую атаку. В Финляндии нечто такое уже происходит. Иначе мы бы не видели случаи заражения в конкретных гарнизонах. А если эти вирусы распространяются на финнов, то и на русских они будут распространяться.Кстати, финские власти уже начали разрабатывать планы массовой эвакуации населения. Поэтому я не исключаю, что Запад пойдет на такой шаг, обвинив во всем Россию.- Может ли военная победа России на Украине предотвратить эти провокации?- НАТО – это агрессивная антироссийская организация. Пока мы ее не ликвидируем, она будет способна на все.
https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html
https://ukraina.ru/20240416/1054538748.html
https://ukraina.ru/20240415/1054520955.html
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интервью, финляндия, россия, сша, запад, нато, учения, биологическое оружие, провокация
Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят России
НАТО – это агрессивная антироссийская организация. Пока мы ее не ликвидируем, она будет способна на любые провокации, о которых может пострадать весь мир, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее в пресс-релизе сухопутных войск Финляндии сообщили, что около 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений с задействованием сил НАТО, которые пройдут в республике с конца апреля по начало июня, в том числе у границы с Россией.
- Йохан, насколько масштабны эти учения по меркам самой Финляндии?
- Эти учения связаны с большим планом "Барбаросса -2.0", который предусматривает любые агрессивные действия НАТО против России. Финляндия для НАТО имеет огромное значение. К тому же, сами по себе эти маневры могут быть элементом дезинформации.
Я уже говорил об угрозе использования биологического оружия НАТО против России с территории Финляндии. Они разрабатывают новые виды вирусов. Возможно, что под предлогом этих учений НАТО скрывает подготовку к использованию этого самого биологического оружия. Все-таки финская граница очень длинная. Эти лаборатории не так просто обнаружить.
Запад уже оккупировал Финляндию. Поэтому он может осуществлять с ее территории любые провокации.
- По официальным данным, в финской армии заняты 12 000 профессиональных солдат и гражданских лиц, зато ее мобилизационный потенциал оценивается в 900 000 резервистов. В каком она сейчас состоянии?
- У Финляндии действительно одна из самых больших армий резервистов в мире.
Во-первых, уже звучат предложения отправлять финских резервистов, флот и авиацию в Румынию для дальнейшей подготовки. Для этого планируется провести необходимые законодательные реформы.
Во-вторых, еще в 2014 году в Финляндии проводили интересные учения, когда отрабатывался сценарий массовой мобилизации. В то время 900 тысячам финским резервистам внезапно прислали письма от Минобороны. Им напомнили, как вести себя в кризисных ситуациях, какую роль каждый из них должен будет выполнять в случае войны, а также попросили уточнить сведения о местонахождении.
Финские резервисты нужны Западу, потому что украинская армия заканчивается, а США не готовы тратить на поддержку киевского режима много денег. Им нужна финская кровь. 900 тысяч финнов – это очень много дешевой крови для американцев.
Повторюсь, план "Барбаросса-2" действительно существует. Мы не можем знать точное содержание этого плана. Но мы видим конкретные действия, которые подтверждают его существование.
Почему в Финляндии обнаружили странные вирусы в отдельных воинских частях и отдельных городах? Потому что это может быть следствием учений с использованием биологического оружия, которое происходит на территории Финляндии.
Пока Запад экспериментирует с неопасными вирусами. Он следит, как они возникают и распространяются. Но он может начать эксперименты и с более опасными образцами.
- Еще заместитель командующего военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр заявил, что Россия может начать против Европы "подводную гибридную войну", в ходе которой она якобы будет нарушать работу кабелей и трубопроводов. Это тоже может быть подготовкой к новым антироссийским провокациям?
- Постоянные обвинения в гибридных войнах – это тоже часть агрессии НАТО против России.
Это же Запад занимается этими гибридными нападениями. Это же они взорвали "Северные потоки" и Balticconnector (финско-эстонский трубопровод). Это же они занимаются терроризмом. Это же они атакуют Россию дронами. Военная агрессия НАТО уже идет.
Повторюсь, сейчас Запад занят разработкой новых видов биологического оружия. Об этом подробно рассказывалось в докладе Госдумы по расследованию деятельности лабораторий США на Украине. Там сказано, что есть вирусы, которые действуют на людей с определенным генофондом. А финны и русские генетически почти не отличаются.
Поэтому США уже проводит испытания биологического оружия на территории Финляндии. Наверняка они тестируют какие-то неопасные вирусы. Иначе они бы не закрывали границу.
- Насколько разрушительным может быть это биологическое оружие?
- Эти вирусы можно использовать по-разному. С их помощью можно постепенно ослаблять страну. Пока Запад еще не готов их применять. Он боится, что они могут неконтролируемо распространиться, как это было в 2020 году. Тогда же последствия ковида были разными. Где-то погибло много людей, а где-то их вообще не почувствовали.
Самое опасное в этой ситуации состоит в том, что ты не узнаешь, что против тебя затеяли биологическую атаку. В Финляндии нечто такое уже происходит. Иначе мы бы не видели случаи заражения в конкретных гарнизонах. А если эти вирусы распространяются на финнов, то и на русских они будут распространяться.
Кстати, финские власти уже начали разрабатывать планы массовой эвакуации населения. Поэтому я не исключаю, что Запад пойдет на такой шаг, обвинив во всем Россию.
- Может ли военная победа России на Украине предотвратить эти провокации?
- НАТО – это агрессивная антироссийская организация. Пока мы ее не ликвидируем, она будет способна на все.