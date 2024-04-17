Игорь Гвритишвили о том, кто в Грузии хочет втянуть страну в войну с Россией на Украине - 17.04.2024 Украина.ру
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Игорь Гвритишвили о том, кто в Грузии хочет втянуть страну в войну с Россией на Украине
Игорь Гвритишвили о том, кто в Грузии хочет втянуть страну в войну с Россией на Украине - 17.04.2024 Украина.ру
Игорь Гвритишвили о том, кто в Грузии хочет втянуть страну в войну с Россией на Украине
Полиция Грузии задержала 14 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах. Несмотря на протесты оппозиции, юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект
2024-04-17T06:30
2024-04-17T06:30
интервью
грузия
украина
армения
ес
нато
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Если опросы общественного мнения в Грузии пройдут сейчас, то вряд ли идеи евроатлантической интеграции будут пользоваться сильной поддержкой, считает грузинский политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь Иосифович, означает ли законодательная инициатива правящей партии "Грузинская мечта" отказ от евроатлантической интеграции, как об этом заявляют оппозиционеры?- Нет, поскольку в основном законе Грузии написано, что Грузия будет стремиться в Евросоюз и НАТО. В противном случае надо менять Конституцию. В то же время в последние годы Грузия проводит политику своих интересов. И закон об иноагентах является составляющей частью этого пути, политики нынешнего руководства Грузии.Те, кто протестуют ─ это в основном неправительственные организации, которые финансируются западными странами, в том числе, США. Правительство требует лишь прозрачности их финансирования. Закон этот легкий, он не повторяет российский, хотя оппозиция пытается доказать, что он является копией. Там всего лишь одно требование: отчитываться регулярно о финансах и регистрироваться как организация, которая финансируется из-за рубежа, если это финансирование больше 20%. Предусмотрены штрафы, если это не будет сделано.Но даже это очень тревожит оппозицию и НПО, потому что финансирование действительно идет оттуда. Потому так рьяно Евросоюз, американцы во время визита премьер-министра Грузии в Германию требовали, чтобы этот закон не был принят. Но правительство Грузии твердо намерено довести принятие этого закона до конца.- Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, обосновывая необходимость принятия закона, заявил, что неправительственные организации подрывают безопасность Грузии и, в частности, втягивают ее в конфликт на Украине. При каких условиях партия войны в Грузии сможет инициировать вмешательство страны в этот конфликт?- Еще год назад антиправительственные организации, в том числе и главная оппозиционная партия "Единое национальное движение", требовали активно выступать в поддержку Украины. В том числе звучали призывы начать войну с Южной Осетией. Но так как эти организации в парламенте не очень хорошо представлены, а на выборах в этом году абсолютное большинство может получить правящая партия, то выступления оппозиции не имеют большого значения.- А нынешний политический кризис угрожает правящей партии?- Происходящее не является политическим кризисом. Политический кризис — это отставка правительства, роспуск парламента. Политического кризиса нет, это всего лишь противостояние оппозиции и правящей партии. У оппозиции нет большинства в парламенте и даже поддержки у рядовых избирателей.- Евроатлантические устремления Грузии находят поддержку у большинства населения?- Опросы общественного мнения не проводились уже давно. Но такие настроения были и до конфликта на Украине. Но если они пройдут сейчас, то не думаю, что эти идеи будут пользоваться сильной поддержкой. В любом случае это записано в Конституции, и формально грузинское руководство этого курса придерживается, но не в ущерб интересам Грузии, о чем и свидетельствует закон об иноагентах.- Лондон якобы ведет переговоры с несколькими странами, включая Армению, по поводу отправки туда нелегальных мигрантов. Возможно ли это на Южном Кавказе?- Это исключено. Если вы посмотрите на карту, то на территории Армении несколько оазисов. А так это каменистая горная местность, где африканцы, привыкшие к джунглям, не выживут. Там даже пустыни Сахары нет. И там нет работы, промышленности как таковой. Это утопия. В Грузии это исключено тоже.А Азербайджан не принимает никаких мигрантов. В Грузии есть мигранты, но в основном по политическим мотивам из Ирана, есть турецкие эмигранты, но они живут возле Батуми в Аджарии.
https://ukraina.ru/20230310/1044249816.html
https://ukraina.ru/20240416/1054537225.html
https://ukraina.ru/20240415/1054523817.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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интервью, грузия, украина, армения, ес, нато
Интервью, Грузия, Украина, Армения, ЕС, НАТО

Игорь Гвритишвили о том, кто в Грузии хочет втянуть страну в войну с Россией на Украине

06:30 17.04.2024
 
© из личного архиваИгорь Гвритишвили интервью
Игорь Гвритишвили интервью
© из личного архива
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Полиция Грузии задержала 14 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах. Несмотря на протесты оппозиции, юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект
Если опросы общественного мнения в Грузии пройдут сейчас, то вряд ли идеи евроатлантической интеграции будут пользоваться сильной поддержкой, считает грузинский политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Игорь Иосифович, означает ли законодательная инициатива правящей партии "Грузинская мечта" отказ от евроатлантической интеграции, как об этом заявляют оппозиционеры?
- Нет, поскольку в основном законе Грузии написано, что Грузия будет стремиться в Евросоюз и НАТО. В противном случае надо менять Конституцию. В то же время в последние годы Грузия проводит политику своих интересов. И закон об иноагентах является составляющей частью этого пути, политики нынешнего руководства Грузии.
Те, кто протестуют ─ это в основном неправительственные организации, которые финансируются западными странами, в том числе, США. Правительство требует лишь прозрачности их финансирования. Закон этот легкий, он не повторяет российский, хотя оппозиция пытается доказать, что он является копией. Там всего лишь одно требование: отчитываться регулярно о финансах и регистрироваться как организация, которая финансируется из-за рубежа, если это финансирование больше 20%. Предусмотрены штрафы, если это не будет сделано.
Игорь Гвритишвили
10 марта 2023, 12:44
Игорь Гвритишвили: кто он
Но даже это очень тревожит оппозицию и НПО, потому что финансирование действительно идет оттуда. Потому так рьяно Евросоюз, американцы во время визита премьер-министра Грузии в Германию требовали, чтобы этот закон не был принят. Но правительство Грузии твердо намерено довести принятие этого закона до конца.
- Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, обосновывая необходимость принятия закона, заявил, что неправительственные организации подрывают безопасность Грузии и, в частности, втягивают ее в конфликт на Украине. При каких условиях партия войны в Грузии сможет инициировать вмешательство страны в этот конфликт?
- Еще год назад антиправительственные организации, в том числе и главная оппозиционная партия "Единое национальное движение", требовали активно выступать в поддержку Украины. В том числе звучали призывы начать войну с Южной Осетией. Но так как эти организации в парламенте не очень хорошо представлены, а на выборах в этом году абсолютное большинство может получить правящая партия, то выступления оппозиции не имеют большого значения.
- А нынешний политический кризис угрожает правящей партии?
- Происходящее не является политическим кризисом. Политический кризис — это отставка правительства, роспуск парламента. Политического кризиса нет, это всего лишь противостояние оппозиции и правящей партии. У оппозиции нет большинства в парламенте и даже поддержки у рядовых избирателей.
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Вчера, 13:50
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- Евроатлантические устремления Грузии находят поддержку у большинства населения?
- Опросы общественного мнения не проводились уже давно. Но такие настроения были и до конфликта на Украине. Но если они пройдут сейчас, то не думаю, что эти идеи будут пользоваться сильной поддержкой.
В любом случае это записано в Конституции, и формально грузинское руководство этого курса придерживается, но не в ущерб интересам Грузии, о чем и свидетельствует закон об иноагентах.
- Лондон якобы ведет переговоры с несколькими странами, включая Армению, по поводу отправки туда нелегальных мигрантов. Возможно ли это на Южном Кавказе?
- Это исключено. Если вы посмотрите на карту, то на территории Армении несколько оазисов. А так это каменистая горная местность, где африканцы, привыкшие к джунглям, не выживут. Там даже пустыни Сахары нет. И там нет работы, промышленности как таковой. Это утопия. В Грузии это исключено тоже.
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15 апреля, 19:09
Не "если", а "когда". Запад размышляет о поражении Украины и реальной силе ПутинаПо мере укрепления позиций ВС РФ на поле боя, на Западе уже не просто звучат допущения "если Украина проиграет" - теперь там говорят "когда Украина проиграет…"
А Азербайджан не принимает никаких мигрантов. В Грузии есть мигранты, но в основном по политическим мотивам из Ирана, есть турецкие эмигранты, но они живут возле Батуми в Аджарии.
 
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