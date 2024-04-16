https://ukraina.ru/20240416/1054538748.html

Юрий Тавровский: Миллионы китайцев подверглись западной обработке, но власть Си Цзиньпина вне времени

Юрий Тавровский: Миллионы китайцев подверглись западной обработке, но власть Си Цзиньпина вне времени - 16.04.2024 Украина.ру

Юрий Тавровский: Миллионы китайцев подверглись западной обработке, но власть Си Цзиньпина вне времени

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего трехдневного визита в Китай предостерег власти КНР от военной поддержки России на фоне украинского конфликта

2024-04-16T16:00

2024-04-16T16:00

2024-04-16T16:00

интервью

китай

россия

германия

си цзиньпин

олаф шольц

владимир путин

the economist

коммунистическая партия

кнр (китай)

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Китайская элита, в том числе специалисты по России, на протяжении 40 лет, начиная со времен Дэн Сяопина, воспитывались в прозападном стиле. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский.- Юрий Вадимович, должны ли в Пекине прислушиваться к Шольцу, учитывая товарооборот между КНР и ФРГ?- Шольц произнес то, что называют мантрой. Это то, что любой западный руководитель в контактах с китайскими лидерами должен произносить. Это партийная дисциплина, которая связывает западные страны, в том числе и Германию.На самом деле, цель визита Шольца в Китай — это не нравоучения и не угрозы Китаю, а развитие бизнеса. Не случайно этот визит начался не с красных ковровых дорожек, а с посещения Чуньцина, где сконцентрированы все передовые производства Китая и германский бизнес. Цель визита развитие двусторонних отношений.На встрече Шольца и Си Цзиньпина обсуждались в первую очередь вопросы бизнеса. Си Цзиньпин изложил свое видение развития украинской ситуации, которое не совпадает с видением коллективного Запада, в который входит и Германия. Никаких угроз в отношении Китая Германия не в состоянии делать, это были слова, которые существенно отличаются от дел.- В журнале The Economist профессор пекинского университета Фэн Юйцзюнь опубликовал статью, в которой обосновал неизбежное, по его мнению, поражение России в военном конфликте на Украине. Он отражает мнение какой-то значительной части китайской интеллигенции, политической элиты?- Фэн Юйцзюнь ─ это один из китайских специалистов по России, среди которых существуют разные точки зрения о наших отношениях и их перспективах. Надо учитывать, что китайская элита, в том числе специалисты по России, на протяжении 40 лет воспитывались в прозападном стиле, начиная с времен Дэн Сяопина, когда началась политика реформ и открытости и всесторонне подключение Китая к западному миру.Миллионы китайских студентов закончили американские университеты. В этом году, например, 300 тысяч китайских студентов находятся в Америке. Поэтому прозападные настроения очень сильны в китайских элитах. Точно так же, как и в российских элитах.И за минувшие годы точно так же у нас в России сложилась прозападное лобби, которое сейчас просто присмирело, как и в Китае, под воздействием руководства. Но оно никуда не делось и оказывает влияние на то, как выполняются указы сверху. И иногда прорываются такие материалы, как у Фэн Юйцзюня. Они стали заметны. Потому что попали в западную печать.Эти взгляды транслируются в соцсетях. Так же и в наших СМИ очень распространены антикитайские высказывания. И вся подоплека центральных СМИ настороженная в отношении Китая. Если у нас на центральных каналах выступают китаисты, которые говорят о расколе в китайском руководстве, о существовании группировок каких-то "комсомольцев", которые противостоят группировке Си Цзиньпина, а, следовательно, китайский режим не стабилен, и с ним не надо играть в длинную, почему бы на китайской стороне не быть аналогичным настроениям.- А как бы вы оценили взаимоотношения России и Китая на нынешнем этапе?- Сейчас наши отношения находятся на уровне, который фиксируется в заявлениях наших руководителей. Си Цзиньпин в марте 2023 года в Кремле заявил Путину, что изменения в мировой обстановке имеют грандиозный характер, каких не было 100 лет. И мы с вами двигаем эти перемены. На днях член Политбюро министр иностранных дел Ван И заявил нашему министру Лаврову, что две страны будут проводит стратегию двойного противодействия двойному сдерживанию, которое проводит Запад. Это и есть те рамки, в которых развиваются наши взаимоотношения.А выступления отдельных экспертов, пропагандистов имеют право на существование. У нас же не казарма, а демократическое общество, как в Китае и России. Предстоящий визит президента Путина в Китай проложит новые маршруты в наших отношениях.- Есть ли угроза транзита власти в Китае, когда рычаги управления страной перейдут к тем, кого вы называете прозападным лобби, и отношения Москвы и Пекина испортятся?- Абсолютно никаких перспектив в обозримом будущем у такого сценария нет, потому что решениями еще XIX съезда Компартии сняты все временные ограничения на правление Си Цзиньпина, поскольку он доказал способность руководить страной. По моим подсчетам, период его правления продлится до 2032 года, когда состоится XXII съезд Коммунистической партии Китая, а может быть и дальше.

https://ukraina.ru/20240329/1054194867.html

https://ukraina.ru/20240416/1054519474.html

https://ukraina.ru/20240416/1054534429.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, китай, россия, германия, си цзиньпин, олаф шольц, владимир путин, the economist, коммунистическая партия, кнр (китай), украина.ру