Запад боится проигрыша России в украинском конфликте — Зеленский - 16.04.2024 Украина.ру
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Запад боится проигрыша России в украинском конфликте — Зеленский
Запад боится проигрыша России в украинском конфликте — Зеленский - 16.04.2024 Украина.ру
Запад боится проигрыша России в украинском конфликте — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS заявил, что Запад боится проигрыша России в украинском конфликте
2024-04-16T14:04
2024-04-16T14:04
новости
россия
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украина
владимир зеленский
владимир путин
зарубежье
конфликт
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"С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если Россия проиграет?... Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис", - сказал Зеленский.По его словам, отдельное внимание уделяется Китаю, который после окончания СВО может увеличить свое влияние.По мнению Зеленского, также на Западе опасаются неожиданной смены руководства России, поскольку будет неизвестно, в чьих руках окажется ядерное оружие.На днях экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, заявил, что российский лидер Владимир Путин достиг всех поставленных целей специальной военной операции.Ранее он же раскритиковал Зеленского за невыполнение обещаний.
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новости, россия, запад, украина, владимир зеленский, владимир путин, зарубежье, конфликт
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Зарубежье, конфликт

Запад боится проигрыша России в украинском конфликте — Зеленский

14:04 16.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS заявил, что Запад боится проигрыша России в украинском конфликте
"С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если Россия проиграет?... Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис", - сказал Зеленский.
По его словам, отдельное внимание уделяется Китаю, который после окончания СВО может увеличить свое влияние.
По мнению Зеленского, также на Западе опасаются неожиданной смены руководства России, поскольку будет неизвестно, в чьих руках окажется ядерное оружие.
На днях экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, заявил, что российский лидер Владимир Путин достиг всех поставленных целей специальной военной операции.
"Демилитаризация осуществлена? Да, полностью. Украина не имеет своего оружия: ни танков, ни артиллерии, ни самолётов, ни вертолётов, ни ракет. Решена задача? Да. <…> Включены ли территории, занятые Российской Федерацией, в её состав? Да, включены. Как нам ни печально, но это произошло. Денацификация фактически произошла? Произошла, конечно", – сказал Соскин.
Ранее он же раскритиковал Зеленского за невыполнение обещаний.
- РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 13:14
Что ждёт Украину и лично Зеленского: Вилков о следующем шаге России и важных изменениях в ходе СВОИсторик, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру обрисовал внешнеполитическую ситуацию в случае признания Украины террористическим государством, а также рассказал о том, почему президент Зеленский скоро потеряет власть - причём, согласно своим же законам
 
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