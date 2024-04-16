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Запад боится проигрыша России в украинском конфликте — Зеленский

Запад боится проигрыша России в украинском конфликте — Зеленский - 16.04.2024 Украина.ру

Запад боится проигрыша России в украинском конфликте — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS заявил, что Запад боится проигрыша России в украинском конфликте

2024-04-16T14:04

2024-04-16T14:04

2024-04-16T14:04

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"С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если Россия проиграет?... Они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис", - сказал Зеленский.По его словам, отдельное внимание уделяется Китаю, который после окончания СВО может увеличить свое влияние.По мнению Зеленского, также на Западе опасаются неожиданной смены руководства России, поскольку будет неизвестно, в чьих руках окажется ядерное оружие.На днях экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, заявил, что российский лидер Владимир Путин достиг всех поставленных целей специальной военной операции.Ранее он же раскритиковал Зеленского за невыполнение обещаний.

https://ukraina.ru/20240402/1054255206.html

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новости, россия, запад, украина, владимир зеленский, владимир путин, зарубежье, конфликт