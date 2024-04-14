https://ukraina.ru/20240414/1054502863.html

Очереди за паспортами, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 апреля

Очереди за паспортами, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 апреля - 14.04.2024 Украина.ру

Очереди за паспортами, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 апреля

В Европе в украинских центрах выдачи документов образовались большие очереди. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-14T13:03

2024-04-14T13:03

2024-04-14T13:03

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0e/1054502626_0:124:1179:787_1920x0_80_0_0_d5b2f2c2753945c107d2cc2475521527.jpg

Популярный на Украине телеграм-канал "Чёрный квартал" опубликовал видео очередей в украинские центры выдачи документов в Европе."Появляется всё больше видео с украинскими очередями за документами в Европе. Сотни и тысячи украинцев пытаются оформить, всё, что можно, пока ещё не требуется военный билет. Явление охватило все европейские страны", - указывалось в подписи под видео.Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - указал, что люди пытаются оформить документы до вступления в силу нового закона о мобилизации, который и вводит норму о том, что для получения загранпаспортов нужен будет военный билет."Зеленский подпишет беспредельный законопроект о мобилизации, до конца апреля. Спешит. Надо успеть набрать живую силу. В это время все, кто выехал, спешат получить новые паспорта, так как по новому законопроекту о мобилизации, без военного билета и справки от ТЦК, вам ничего обновлять не будут. Демократия ведь", - отмечалось в публикации.Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что президент Украины может подписать ужесточающий мобилизацию закон в течение двух недель.При этом Корниенко отметил, что часть норм вступит в силу сразу после публикации закона. Другие же предписания станут обязательными к исполнению через месяц.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 35 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 8 обстрелов, на горловском — 27 обстрелов, выпустив в общей сложности 107 единиц различных боеприпасов.Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц, в т.ч. парень-подросток. Огнём ВСУ были повреждены 10 жилых домостроений, 3 автомобиля и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскмоу району Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Куйбышевскому и Петровскому району Горловки — 7 снарядов калибром 155 мм и сбросили один ВОП с БпЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 14 апреля по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Александровка - в результате сброса ВОП с БпЛА на маршрутный автобус по ул. Школьной ранена женщина 1951 года рождения", - отмечалось в сообщении представительства ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 18 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Новая Каховка — 3; Каховка — 4; Великие Копани — 2; Козачьи Лагеря — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.Позднее, в 09:23, канал сообщил о том, что в результате обстрела Алёшек погиб один мирный житель, трое получили ранения различной степени тяжести.Спустя некоторое время, в 12:03, губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о новом ударе ВСУ."Из-за террористического удара боевиков Зеленского по жилым домам в Каховском муниципальном округе погибли два человека: один в селе Царском, другой в Каховке. Также в Царском есть пострадавший, пожилой мужчина с осколочными ранениями попал в больницу", - отметил он.Утром 14 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о росте количества жертв удара ВСУ по Токмаку."Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице. Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжёлом состоянии в лечебных учреждениях, восемь переведены на стационарное лечение. Разбор завалов и поиски продолжаются", - рассказал Сальдо.Утром 14 апреля Минобороны России сообщило об отражённой атаке украинских беспилотников."Около 07:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края", - указывалось в сообщении.До этого оборонное ведомство рассказало об уничтожении беспилотников над Чёрным морем."Около 06:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", - отмечалось в сообщении.Утром 14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе в поле между селом Щетиновка и поселком Октябрьский противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. В результате взрыва пострадал тракторист. Бригадой скорой он был доставлен в городскую больницу №2, где после оказания необходимой медицинской помощи был отправлен домой на амбулаторное лечение. Повреждены трактор, КАМАЗ и надворная постройка. По селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Мясоедово и поселком Разумное системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении – есть повреждения в двух многоквартирных домах. В Малиновском сельском поселении пострадало административное здание, в Беловском сельском поселении – одна надворная постройка, в поселке Разумное, Стрелецком, Тавровском, Майском и Комсомольском сельских поселениях – по одному частному жилому домовладению", - указывалось в сводке.В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. На окраине села Дроновка с БПЛА было сброшено 4 взрывных устройства. Обошлось без последствий. Ещё 4 взрывных устройства сброшено на инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. Также на территории округа повреждена линия электропередачи, в результате чего без электроэнергии временно остаются села Дунайка и Пороз. Восстановительные работы начнутся сразу после согласования с Минобороны РФ, указал Гладков."В Корочанском районе в полях Мелиховского сельского поселения обнаружен взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий. Силами полиции организовано оцепление территории. В ближайшее время на место прибудут саперы Минобороны РФ. В Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и посёлком Прилесье с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. В Яковлевском городском округе в районе поселка Томаровка в поле обнаружено место падения взрывоопасного предмета. На месте работают оперативные службы. Территория оцеплена полицией и силами территориальной самообороны", - сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240414/1054501307.html

https://ukraina.ru/20240413/1054498713.html

https://ukraina.ru/20240413/1054495167.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив