Бомбардировка на вырост. Иран и Израиль сдают тест будущей войны - 15.04.2024 Украина.ру
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Бомбардировка на вырост. Иран и Израиль сдают тест будущей войны
Бомбардировка на вырост. Иран и Израиль сдают тест будущей войны - 15.04.2024 Украина.ру
Бомбардировка на вырост. Иран и Израиль сдают тест будущей войны
После завершения иранской операции "Правдивое обещание" против Израиля в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года мир не только застыл в ожидании возможного ответа на ответ в исполнении ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), но и обзавелся главным непреложным выводом с непредсказуемыми последствиями.
2024-04-15T15:11
2024-04-15T15:38
израиль
иран
сша
ближний восток
ракетный удар
джо байден
биньямин нетаньяху
виктория нуланд
хезболла
the wall street journal
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Стало очевидно, что поторопились те, кто обвинили Иран в непонятном тайном договорняке и в нежелании воевать с Израилем из страха проиграть, неумения сражаться и отсутствия всего необходимого для победы. "Вот потому-то древние греки всегда и драли персов, как Сидоровых коз", -- ерничали любители экстраполировать древности на современность.По мнению же большинства трезво мыслящих обозревателей, все обстоит как раз наоборот – иранцы уже победили.Во-первых, Иран повторил тот же эффект, что проделала Россия, когда начала спецвоенную операцию (СВО) против Украины и, как оказалось, всего коллективного Запада, угнездившегося за ее спиной. Сам факт того, что Россия отважилась начать СВО, многие сразу расценили как победу, мировоззренческая и геополитическая суть которой в том, что Западу кто-то смело бросил вызов.Сегодняшние же события показывают, что Россия реально побеждает, а Запад с Украиной проигрывают не только философски, но и на поле боя.Точно так же и Иран. Он бросил вызов и тоже реально нанес массированный и заранее объявленный открытый удар не так по Израилю (хотя и это раньше было немыслимым событием), как по США, главному израильскому союзнику, вдохновителю и поставщику оружия. США предупреждали, и просили этого не делать, угрожали карами, а Тегеран отутюжил Землю Обетованную, как и обещал, оставив и Вашингтон, и Тель-Авив, что называется, с намыленными шеями.Сейчас диспозиция Израиль – Иран напоминает боевую ничью, психологический и исторический (в плане перспективы) перевес в которой тем не менее на стороне Тегерана. Хотя бы потому, что уже очевидно, что отразить не очень сложную атаку не очень сложными ударными силами (несколько сот не самых современных и технологически передовых дронов и ракет из Ирана) Израиль смог не благодаря своему хваленому ПВО "Железный купол", а только с помощью союзников – США, Великобритании и Иордании, которая предала единство арабского мира. Об этом откровенно написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).Но самым характерным и показательным является то, что ни одна другая страна региона не оказалась на стороне Израиля и США. Даже Турция – член НАТО, форпост западного мира на Ближнем Востоке, то да се и всякое такое. А Иран еще и вволю потешился, открыто предупреждая США: дескать, влезете в непосредственный конфликт на стороне Израиля на поле боя – огребете и вы. Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери так и сказал американцам через агентство Tasnim: будете участвовать в действиях Израиля, американские базы и личный состав США на Ближнем Востоке не будут находиться в безопасности, потому что Тегеран будет рассматривать их личный состав как агрессора и применит по отношении к нему необходимые меры."С нашей точки зрения эта операция завершена, и мы не планируем продолжать ее, однако если Израиль предпримет какое-либо действие против исламской республики — будь, то на нашей территории или в центрах, принадлежащих нам в Сирии или где-либо еще, наша следующая операция будет намного масштабнее этой", -- предупредил генерал Багери.И Израиль сейчас как бы раздумывает, что ему делать дальше. По информации же NBC, президент США Джо Байден якобы сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что "поскольку иранское нападение нанесло минимальный ущерб человеческой жизни и имуществу, Израиль должен рассматривать это как победу и не реагировать". То есть не наносить свое ответ на иранский ответ. Потому что Байден дал понять Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в любых наступательных операциях против Ирана.Во-вторых, и Израиль, и Иран заявили, что достигли своих целей. В Тель-Авиве всех убеждают, что большинство иранских воздушных целей сбили еще за пределами Израиля. Израильский телеканал N12 конкретизировал: в воздушной атаке иранцы задействовали свыше 300 БПЛА, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет (по другим данным, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля – земля"), но "ни один дрон или крылатая ракета не проникли на израильскую территорию".И Иран, по словам начальника генштаба генерала Багери, тоже доволен достигнутым результатом, ибо уничтожены важные военные цели на "оккупированных Израилем территориях". И вот почему он может быть доволен: та же газета The Wall Street Journal намекает, что настоящей целью атаки Ирана было не нанесение ущерба Израилю, а тестирование работы его ПВО "на случай настоящей войны".А детище незабвенной геополитической поджигательницы спокойствия Виктории Нуланд и ее агрессивно-неоконсервативного муженька Роберта Кагана -- Институт изучения войны (ISW) предупреждает о том, что постоянное использование иранских беспилотников многочисленными противниками США может способствовать совершенствованию использования этих систем. И что "Иран учится у русских и хуситов, чтобы разрабатывать все более опасные и эффективные пакеты атак против Израиля и США". И точно так же иранские прокси-силы – ливанская "Хезболла" и йеменские хуситы ("Аснаралла") – учатся российской тактике во время СВО в Украине.По мнению ISW, с одной стороны, хуситы используют комбинации иранских беспилотников и ракет против американских систем противовоздушной и противоракетной обороны, что позволяет постоянно совершенствовать свою тактику нападения. А с другой -- Иран тоже экспериментирует со смесью баллистических и крылатых ракет, а также иранских беспилотников, чтобы сделать свои атаки более эффективными с одной целью -- перегрузить израильскую систему противовоздушной обороны.Согласен с этим и немецкий журнал Focus, который уверен: взаимное обогащение опытом может быть использовано "осью зла" для определения наилучшего способа преодоления западной противовоздушной и противоракетной обороны.И страшно стало ребятам! Особенно, признаются и немцы, и американцы, на фоне углубления отношений между Ираном, Россией, Северной Кореей и Китаем.А значит, уверены многие обозреватели, все, что случилось 13-14 апреля сего года между Ираном и Израилем, – это бомбардировка на перспективу, проба будущей войны, тест на применение всех доступных средств и инструментов, когда начнется настоящее противостояние. И WSJ прямо пишет: "То, что произойдет дальше, станет испытанием для сил на Ближнем Востоке и за его пределами".И остаются открытыми главные вопросы для Запада: раз в пробной бомбардировке были получены ценные разведданные, то смогут ли Израиль, и союзники отбить настоящую атаку новейшими средствами в условиях тотальной войны, а также способен ли Израиль защитить себя без помощи извне?Сегодня уже Израиль находится на развилке: его новый и сильный ответный удар по Ирану может спровоцировать Тегеран на еще более сильную ответную атаку. Но, с другой стороны, отсутствие ответа ЦАХАЛ или ее слишком слабый ответ может подорвать сдерживание "оси зла" и в глазах всего мирового сообщества сделает Израиль более уязвимым, неспособным держать удары и отвечать на них.Однако напрягает всех то, что у Израиля еще остается возможность нанести по Ирану ядерный удар. Или удар по ядерным объектам Ирана, а то и другое чревато катастрофой вселенского масштаба. Вплоть до Третьей мировой войны, которая практически однозначно будет ядерной, уничтожающей все человечество.Удручает же реально то, что американская WSJ уже пытается свалить ответственность с больной головы на здоровую и уже обвиняет Иран в том, что он-де может "все больше поддаваться искушению ядерного варианта". И это притом, что официально ядерное оружие есть у Израиля и у его союзников – США и Великобритании.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240415/1054515442.html
https://ukraina.ru/20240414/1054502467.html
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Владимир Скачко
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израиль, иран, сша, ближний восток, ракетный удар, джо байден, биньямин нетаньяху, виктория нуланд, хезболла, the wall street journal, нато, эксклюзив
Израиль, Иран, США, Ближний Восток, ракетный удар, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Виктория Нуланд, Хезболла, The Wall Street Journal, НАТО, Эксклюзив

Бомбардировка на вырост. Иран и Израиль сдают тест будущей войны

15:11 15.04.2024 (обновлено: 15:38 15.04.2024)
 
Ракета
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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После завершения иранской операции "Правдивое обещание" против Израиля в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года мир не только застыл в ожидании возможного ответа на ответ в исполнении ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), но и обзавелся главным непреложным выводом с непредсказуемыми последствиями.
Стало очевидно, что поторопились те, кто обвинили Иран в непонятном тайном договорняке и в нежелании воевать с Израилем из страха проиграть, неумения сражаться и отсутствия всего необходимого для победы. "Вот потому-то древние греки всегда и драли персов, как Сидоровых коз", -- ерничали любители экстраполировать древности на современность.
По мнению же большинства трезво мыслящих обозревателей, все обстоит как раз наоборот – иранцы уже победили.
Во-первых, Иран повторил тот же эффект, что проделала Россия, когда начала спецвоенную операцию (СВО) против Украины и, как оказалось, всего коллективного Запада, угнездившегося за ее спиной. Сам факт того, что Россия отважилась начать СВО, многие сразу расценили как победу, мировоззренческая и геополитическая суть которой в том, что Западу кто-то смело бросил вызов.
Сегодняшние же события показывают, что Россия реально побеждает, а Запад с Украиной проигрывают не только философски, но и на поле боя.
Точно так же и Иран. Он бросил вызов и тоже реально нанес массированный и заранее объявленный открытый удар не так по Израилю (хотя и это раньше было немыслимым событием), как по США, главному израильскому союзнику, вдохновителю и поставщику оружия. США предупреждали, и просили этого не делать, угрожали карами, а Тегеран отутюжил Землю Обетованную, как и обещал, оставив и Вашингтон, и Тель-Авив, что называется, с намыленными шеями.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Сейчас диспозиция Израиль – Иран напоминает боевую ничью, психологический и исторический (в плане перспективы) перевес в которой тем не менее на стороне Тегерана. Хотя бы потому, что уже очевидно, что отразить не очень сложную атаку не очень сложными ударными силами (несколько сот не самых современных и технологически передовых дронов и ракет из Ирана) Израиль смог не благодаря своему хваленому ПВО "Железный купол", а только с помощью союзников – США, Великобритании и Иордании, которая предала единство арабского мира. Об этом откровенно написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Но самым характерным и показательным является то, что ни одна другая страна региона не оказалась на стороне Израиля и США. Даже Турция – член НАТО, форпост западного мира на Ближнем Востоке, то да се и всякое такое. А Иран еще и вволю потешился, открыто предупреждая США: дескать, влезете в непосредственный конфликт на стороне Израиля на поле боя – огребете и вы. Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери так и сказал американцам через агентство Tasnim: будете участвовать в действиях Израиля, американские базы и личный состав США на Ближнем Востоке не будут находиться в безопасности, потому что Тегеран будет рассматривать их личный состав как агрессора и применит по отношении к нему необходимые меры.
"С нашей точки зрения эта операция завершена, и мы не планируем продолжать ее, однако если Израиль предпримет какое-либо действие против исламской республики — будь, то на нашей территории или в центрах, принадлежащих нам в Сирии или где-либо еще, наша следующая операция будет намного масштабнее этой", -- предупредил генерал Багери.
И Израиль сейчас как бы раздумывает, что ему делать дальше. По информации же NBC, президент США Джо Байден якобы сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что "поскольку иранское нападение нанесло минимальный ущерб человеческой жизни и имуществу, Израиль должен рассматривать это как победу и не реагировать". То есть не наносить свое ответ на иранский ответ. Потому что Байден дал понять Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в любых наступательных операциях против Ирана.
Во-вторых, и Израиль, и Иран заявили, что достигли своих целей. В Тель-Авиве всех убеждают, что большинство иранских воздушных целей сбили еще за пределами Израиля. Израильский телеканал N12 конкретизировал: в воздушной атаке иранцы задействовали свыше 300 БПЛА, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет (по другим данным, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля – земля"), но "ни один дрон или крылатая ракета не проникли на израильскую территорию".
- РИА Новости, 1920, 15.04.2024
14:11
Война должна быть ярким шоу. Иран атаковал Израиль, что дальше?14 апреля Иран атаковал Израиль. Действия Тегерана стали ответом на бомбардировку израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале текущего месяца. В ходе вчерашнего налета по меньшей мере девяти иранским ракетам удалось пробить противовоздушную оборону Израиля.
И Иран, по словам начальника генштаба генерала Багери, тоже доволен достигнутым результатом, ибо уничтожены важные военные цели на "оккупированных Израилем территориях". И вот почему он может быть доволен: та же газета The Wall Street Journal намекает, что настоящей целью атаки Ирана было не нанесение ущерба Израилю, а тестирование работы его ПВО "на случай настоящей войны".
А детище незабвенной геополитической поджигательницы спокойствия Виктории Нуланд и ее агрессивно-неоконсервативного муженька Роберта Кагана -- Институт изучения войны (ISW) предупреждает о том, что постоянное использование иранских беспилотников многочисленными противниками США может способствовать совершенствованию использования этих систем. И что "Иран учится у русских и хуситов, чтобы разрабатывать все более опасные и эффективные пакеты атак против Израиля и США". И точно так же иранские прокси-силы – ливанская "Хезболла" и йеменские хуситы ("Аснаралла") – учатся российской тактике во время СВО в Украине.
По мнению ISW, с одной стороны, хуситы используют комбинации иранских беспилотников и ракет против американских систем противовоздушной и противоракетной обороны, что позволяет постоянно совершенствовать свою тактику нападения. А с другой -- Иран тоже экспериментирует со смесью баллистических и крылатых ракет, а также иранских беспилотников, чтобы сделать свои атаки более эффективными с одной целью -- перегрузить израильскую систему противовоздушной обороны.
Согласен с этим и немецкий журнал Focus, который уверен: взаимное обогащение опытом может быть использовано "осью зла" для определения наилучшего способа преодоления западной противовоздушной и противоракетной обороны.
И страшно стало ребятам! Особенно, признаются и немцы, и американцы, на фоне углубления отношений между Ираном, Россией, Северной Кореей и Китаем.
А значит, уверены многие обозреватели, все, что случилось 13-14 апреля сего года между Ираном и Израилем, – это бомбардировка на перспективу, проба будущей войны, тест на применение всех доступных средств и инструментов, когда начнется настоящее противостояние. И WSJ прямо пишет: "То, что произойдет дальше, станет испытанием для сил на Ближнем Востоке и за его пределами".
И остаются открытыми главные вопросы для Запада: раз в пробной бомбардировке были получены ценные разведданные, то смогут ли Израиль, и союзники отбить настоящую атаку новейшими средствами в условиях тотальной войны, а также способен ли Израиль защитить себя без помощи извне?
обстрел Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Вчера, 12:40
Иран заявил об успешном завершении операции против ИзраиляИран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Об этом агентству Tasnim 14 апреля заявил глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери
Сегодня уже Израиль находится на развилке: его новый и сильный ответный удар по Ирану может спровоцировать Тегеран на еще более сильную ответную атаку. Но, с другой стороны, отсутствие ответа ЦАХАЛ или ее слишком слабый ответ может подорвать сдерживание "оси зла" и в глазах всего мирового сообщества сделает Израиль более уязвимым, неспособным держать удары и отвечать на них.
Однако напрягает всех то, что у Израиля еще остается возможность нанести по Ирану ядерный удар. Или удар по ядерным объектам Ирана, а то и другое чревато катастрофой вселенского масштаба. Вплоть до Третьей мировой войны, которая практически однозначно будет ядерной, уничтожающей все человечество.
Удручает же реально то, что американская WSJ уже пытается свалить ответственность с больной головы на здоровую и уже обвиняет Иран в том, что он-де может "все больше поддаваться искушению ядерного варианта". И это притом, что официально ядерное оружие есть у Израиля и у его союзников – США и Великобритании.
 
ИзраильИранСШАБлижний Востокракетный ударДжо БайденБиньямин НетаньяхуВиктория НуландХезболлаThe Wall Street JournalНАТОЭксклюзив
 
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