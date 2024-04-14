Арестович* рассказал, как США принуждают Украину согласиться на мирные переговоры с Россией - 14.04.2024 Украина.ру
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Арестович* рассказал, как США принуждают Украину согласиться на мирные переговоры с Россией
Арестович* рассказал, как США принуждают Украину согласиться на мирные переговоры с Россией - 14.04.2024 Украина.ру
Арестович* рассказал, как США принуждают Украину согласиться на мирные переговоры с Россией
США прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить Киев к миру. Такое мнение высказал 14 апреля бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, передает издание украинское издание "Страна"
2024-04-14T14:24
2024-04-14T14:24
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По его мнению, за основу мирного плана предлагается так называемый план Эрдогана."То, что делают США, имеет прямое отношение к турецкому мирному плану. Он не турецкий, а российско-американский, согласованный. Просто Турцию попросили озвучить, как третью сторону", - считает Арестович*.Экс-советник считает, что остановка военных поставок из США, помимо проблем во внутренней политике, "имеет очень четкие признаки принуждения Украины к принятию такого или похожего мирного плана".Как сообщало издание Украина.ру, ранее СМИ опубликовали детали мирного плана, предложенного Турцией. В соответствии с документом, США и Россия должны взять обязательство, что ни при каких условиях не будут применять ядерное оружие.Кроме того, предусматривается заморозка боевых действий на Украине, по границам, которые существуют на линии фронта сегодня.Турция также предлагает провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также голосования под международным контролем во всех новых регионах России. До 2040 года Анкара также предлагает гарантии внеблокового статуса Украины и обмен пленными по формуле "всех на всех".* лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, эрдоган, переговоры
Новости, Украина, Россия, США, Эрдоган, переговоры

Арестович* рассказал, как США принуждают Украину согласиться на мирные переговоры с Россией

14:24 14.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексея Арестовича
- РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексея Арестовича
Читать в
США прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить Киев к миру. Такое мнение высказал 14 апреля бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, передает издание украинское издание "Страна"
По его мнению, за основу мирного плана предлагается так называемый план Эрдогана.
"То, что делают США, имеет прямое отношение к турецкому мирному плану. Он не турецкий, а российско-американский, согласованный. Просто Турцию попросили озвучить, как третью сторону", - считает Арестович*.
Экс-советник считает, что остановка военных поставок из США, помимо проблем во внутренней политике, "имеет очень четкие признаки принуждения Украины к принятию такого или похожего мирного плана".
Как сообщало издание Украина.ру, ранее СМИ опубликовали детали мирного плана, предложенного Турцией. В соответствии с документом, США и Россия должны взять обязательство, что ни при каких условиях не будут применять ядерное оружие.
Кроме того, предусматривается заморозка боевых действий на Украине, по границам, которые существуют на линии фронта сегодня.
Турция также предлагает провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также голосования под международным контролем во всех новых регионах России. До 2040 года Анкара также предлагает гарантии внеблокового статуса Украины и обмен пленными по формуле "всех на всех".
* лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом
Встреча президентов России и Белоруссии
Вчера, 14:41
Разговоры о переговорах продолжаются. Конспирология и предположения экспертовСразу несколько поводов поговорить о мирных планах и переговорном процессе возникли в эти дни. Во-первых, появилась информация, что якобы Турция напомнила о себе и предложила заморозить конфликт до 2040 года. Украинскими властями эти предложения были отвергнуты. Во-вторых, стала известна дата проведения мирной конференции по Украине в Швейцарии.
 
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