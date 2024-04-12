Десятки раненых, погиб ребенок: губернатор Запорожской области сообщил о последствиях обстрела ВСУ

Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов У Киева большая поддержка, более 50 стран работают на снабжение ВСУ. Два года назад было много опасений по поводу артиллерии и поставляемых Западом ракет, но сейчас уже много проблем доставляют беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный