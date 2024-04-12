Десятки раненых, погиб ребенок: губернатор Запорожской области сообщил о последствиях обстрела ВСУ
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости
В результате обстрела со стороны украинской армии многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок. Помимо этого, тяжелые ранения получили десятки мирных жителей, сообщил ночью 12 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
В своем телеграм-канале он уточнил, что на месте происшествия работают представители спецслужб, спасатели тушат пожар и разбирают завалы.
"Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора. Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь", – дополнил Балицкий.
Ранее десять сотрудников МЧС России получили ранения в Горловке в результате атаки украинского беспилотника.
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