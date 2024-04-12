Десятки раненых, погиб ребенок: губернатор Запорожской области сообщил о последствиях обстрела ВСУ - 12.04.2024 Украина.ру
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Десятки раненых, погиб ребенок: губернатор Запорожской области сообщил о последствиях обстрела ВСУ
Десятки раненых, погиб ребенок: губернатор Запорожской области сообщил о последствиях обстрела ВСУ - 12.04.2024 Украина.ру
Десятки раненых, погиб ребенок: губернатор Запорожской области сообщил о последствиях обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны украинской армии многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок. Помимо этого, тяжелые ранения получили десятки мирных жителей, сообщил ночью 12 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
2024-04-12T22:51
2024-04-12T22:51
новости
запорожская область
евгений балицкий
токмак
россия
вооруженные силы украины
обстрелы
жертвы
всу
сво
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В своем телеграм-канале он уточнил, что на месте происшествия работают представители спецслужб, спасатели тушат пожар и разбирают завалы. Ранее десять сотрудников МЧС России получили ранения в Горловке в результате атаки украинского беспилотника.
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запорожская область
токмак
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новости, запорожская область, евгений балицкий, токмак, россия, вооруженные силы украины, обстрелы, жертвы, всу, сво, спецоперация
Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, Токмак, Россия, Вооруженные силы Украины, обстрелы, жертвы, ВСУ, СВО, Спецоперация

Десятки раненых, погиб ребенок: губернатор Запорожской области сообщил о последствиях обстрела ВСУ

22:51 12.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости
Губернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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В результате обстрела со стороны украинской армии многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок. Помимо этого, тяжелые ранения получили десятки мирных жителей, сообщил ночью 12 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
В своем телеграм-канале он уточнил, что на месте происшествия работают представители спецслужб, спасатели тушат пожар и разбирают завалы.
"Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора. Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь", – дополнил Балицкий.
Ранее десять сотрудников МЧС России получили ранения в Горловке в результате атаки украинского беспилотника.
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 03:30
Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дроновУ Киева большая поддержка, более 50 стран работают на снабжение ВСУ. Два года назад было много опасений по поводу артиллерии и поставляемых Западом ракет, но сейчас уже много проблем доставляют беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
 
НовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийТокмакРоссияВооруженные силы УкраиныобстрелыжертвыВСУСВОСпецоперация
 
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