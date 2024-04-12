В Горловке 10 спасателей пострадали при атаке украинского дрона - 12.04.2024 Украина.ру
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В Горловке 10 спасателей пострадали при атаке украинского дрона
В Горловке 10 спасателей пострадали при атаке украинского дрона - 12.04.2024 Украина.ру
В Горловке 10 спасателей пострадали при атаке украинского дрона
В Донецкой Народной Республике из-за атаки украинского беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС России, прибывшие на ликвидацию пожара в Никитовском районе города. Об этом сообщили в телеграм-канале спасательного ведомства
2024-04-12T19:39
2024-04-12T19:40
новости
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Отмечается, что во время тушения спасатели подверглись повторной атаке с украинского дрона, они получили травмы различной степени тяжести. Сотрудников МЧС России госпитализировали. Кроме того, в Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1948 года рождения. Ранее в этот же день украинские войска при помощи БПЛА сбросили взрывоопасный предмет на Благовещенский храм, расположенный в горловском жилом массиве "Строитель". В этот раз обошлось без пострадавших.
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новости, донецкая народная республика, россия, горловка, мчс, всу, бпла, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, МЧС, ВСУ, БПЛА, СВО

В Горловке 10 спасателей пострадали при атаке украинского дрона

19:39 12.04.2024 (обновлено: 19:40 12.04.2024)
 
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
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В Донецкой Народной Республике из-за атаки украинского беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС России, прибывшие на ликвидацию пожара в Никитовском районе города. Об этом сообщили в телеграм-канале спасательного ведомства
"В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время тушения спасатели подверглись повторной атаке с украинского дрона, они получили травмы различной степени тяжести. Сотрудников МЧС России госпитализировали.
Кроме того, в Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1948 года рождения.
Ранее в этот же день украинские войска при помощи БПЛА сбросили взрывоопасный предмет на Благовещенский храм, расположенный в горловском жилом массиве "Строитель". В этот раз обошлось без пострадавших.
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Вчера, 03:30
Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дроновУ Киева большая поддержка, более 50 стран работают на снабжение ВСУ. Два года назад было много опасений по поводу артиллерии и поставляемых Западом ракет, но сейчас уже много проблем доставляют беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
 
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