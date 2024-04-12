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В Горловке 10 спасателей пострадали при атаке украинского дрона

В Горловке 10 спасателей пострадали при атаке украинского дрона - 12.04.2024 Украина.ру

В Горловке 10 спасателей пострадали при атаке украинского дрона

В Донецкой Народной Республике из-за атаки украинского беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС России, прибывшие на ликвидацию пожара в Никитовском районе города. Об этом сообщили в телеграм-канале спасательного ведомства

2024-04-12T19:39

2024-04-12T19:39

2024-04-12T19:40

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Отмечается, что во время тушения спасатели подверглись повторной атаке с украинского дрона, они получили травмы различной степени тяжести. Сотрудников МЧС России госпитализировали. Кроме того, в Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1948 года рождения. Ранее в этот же день украинские войска при помощи БПЛА сбросили взрывоопасный предмет на Благовещенский храм, расположенный в горловском жилом массиве "Строитель". В этот раз обошлось без пострадавших.

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новости, донецкая народная республика, россия, горловка, мчс, всу, бпла, сво