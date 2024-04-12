В Горловке 10 спасателей пострадали при атаке украинского дрона
19:39 12.04.2024 (обновлено: 19:40 12.04.2024)
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
В Донецкой Народной Республике из-за атаки украинского беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС России, прибывшие на ликвидацию пожара в Никитовском районе города. Об этом сообщили в телеграм-канале спасательного ведомства
"В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время тушения спасатели подверглись повторной атаке с украинского дрона, они получили травмы различной степени тяжести. Сотрудников МЧС России госпитализировали.
Кроме того, в Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1948 года рождения.
Ранее в этот же день украинские войска при помощи БПЛА сбросили взрывоопасный предмет на Благовещенский храм, расположенный в горловском жилом массиве "Строитель". В этот раз обошлось без пострадавших.
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