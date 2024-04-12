https://ukraina.ru/20240412/1054489923.html
Минюст России включил в список иноагентов сбежавшую Казанцеву и ещё 4 лица
Минюст России включил в список иноагентов сбежавшую Казанцеву и ещё 4 лица - 12.04.2024 Украина.ру
Минюст России включил в список иноагентов сбежавшую Казанцеву и ещё 4 лица
Так называемая "популяризаторша науки", журналист и блогер Ася Казанцева, сбежавшая из России после начала спецоперации и выступившая против нее, признана иностранным агентом. Вместе с ней этот список пополнил журналист "российской службы" BBC Илья Барабанов, информирует Минюст
2024-04-12T21:29
2024-04-12T21:29
2024-04-12T21:29
новости
россия
иноагент
сво
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Уточняется, что Казанцева неоднократно принимала участие в создании и распространении материалов, созданных иностранными агентами, выступала против СВО и живет за пределами России. То же касается и Баранова. Помимо них, в обновленный список Минюста вошли писатель и журналист Иван Филиппов, экс-заключенный по делу о терроризме Иван Асташин, активист и псковский муниципальный депутат Николай Кузьмин, ООО "ИНОАГЕНТ АВК", учрежденное иностранным агентом Карауловым. Все указанные лица распространяли недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях и политике в целом, пытались создать негативный образ РФ в лице общественности и выступали против российской спецоперации. Ранее список иноагентов пополнили Олег Тиньков* и актёр Кукушкин*.*лицо, выполняющее функции иноагента
https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, иноагент, сво
Минюст России включил в список иноагентов сбежавшую Казанцеву и ещё 4 лица
Так называемая "популяризаторша науки", журналист и блогер Ася Казанцева, сбежавшая из России после начала спецоперации и выступившая против нее, признана иностранным агентом. Вместе с ней этот список пополнил журналист "российской службы" BBC Илья Барабанов, информирует Минюст
Уточняется, что Казанцева неоднократно принимала участие в создании и распространении материалов, созданных иностранными агентами, выступала против СВО и живет за пределами России. То же касается и Баранова.
Помимо них, в обновленный список Минюста вошли писатель и журналист Иван Филиппов, экс-заключенный по делу о терроризме Иван Асташин, активист и псковский муниципальный депутат Николай Кузьмин, ООО "ИНОАГЕНТ АВК", учрежденное иностранным агентом Карауловым.
Все указанные лица распространяли недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях и политике в целом, пытались создать негативный образ РФ в лице общественности и выступали против российской спецоперации.
Ранее список иноагентов пополнили
Олег Тиньков* и актёр Кукушкин*.
*лицо, выполняющее функции иноагента