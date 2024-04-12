https://ukraina.ru/20240412/1054489923.html

Минюст России включил в список иноагентов сбежавшую Казанцеву и ещё 4 лица

Минюст России включил в список иноагентов сбежавшую Казанцеву и ещё 4 лица - 12.04.2024 Украина.ру

Минюст России включил в список иноагентов сбежавшую Казанцеву и ещё 4 лица

Так называемая "популяризаторша науки", журналист и блогер Ася Казанцева, сбежавшая из России после начала спецоперации и выступившая против нее, признана иностранным агентом. Вместе с ней этот список пополнил журналист "российской службы" BBC Илья Барабанов, информирует Минюст

2024-04-12T21:29

2024-04-12T21:29

2024-04-12T21:29

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иноагент

сво

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Уточняется, что Казанцева неоднократно принимала участие в создании и распространении материалов, созданных иностранными агентами, выступала против СВО и живет за пределами России. То же касается и Баранова. Помимо них, в обновленный список Минюста вошли писатель и журналист Иван Филиппов, экс-заключенный по делу о терроризме Иван Асташин, активист и псковский муниципальный депутат Николай Кузьмин, ООО "ИНОАГЕНТ АВК", учрежденное иностранным агентом Карауловым. Все указанные лица распространяли недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях и политике в целом, пытались создать негативный образ РФ в лице общественности и выступали против российской спецоперации. Ранее список иноагентов пополнили Олег Тиньков* и актёр Кукушкин*.*лицо, выполняющее функции иноагента

https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html

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новости, россия, иноагент, сво