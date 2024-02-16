Олег Тиньков и актёр Кукушкин дополнили список иноагентов
21:30 16.02.2024 (обновлено: 21:33 16.02.2024)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
В пятницу, 16 февраля, минюст признал иностранными агентами бывшего участника списка Forbes, бизнесмена Олега Тинькова и российского актёра Никиту Кукушкина. Список дополнили также Анна Наринская, Аслан Арцуев, Юлия Синеокая, сказано на официальном сайте ведомства
Все указанные лица выступали против российской спецоперации, распространяли недостоверные сведения о ВС РФ и проживают за пределами России.
Арцуев и Кукушкин также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
"Наринская (...) осуществляла пропаганду ЛГБТ*-отношений. (...) Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине", – сказано на сайте минюста.
Ранее российский минюст дополнил список иностранных агентов именами экс-клирика РПЦ Андрея Кураева**, создателя мультипликационного персонажа "Масяня" Олега Куваева**, журналиста Александра Баунова** и других лиц.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
**Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
**Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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