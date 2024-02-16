Олег Тиньков и актёр Кукушкин дополнили список иноагентов

Это другое: эксперт развенчал миф о "тоталитарной" России на примере "Дождя"* и Тинькова Грустные истории иноагента "Дождя"* и Олега Тинькова наглядно демонстрируют, что Россия во многих отношениях либеральнее и демократичнее чем страны, которые себя провозглашают либеральной демократией, а Россию - диктаторским режимом. Такое заявление сделал политолог, журналист Василий Стоякин