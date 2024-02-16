Олег Тиньков и актёр Кукушкин дополнили список иноагентов - 16.02.2024 Украина.ру
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Олег Тиньков и актёр Кукушкин дополнили список иноагентов
Олег Тиньков и актёр Кукушкин дополнили список иноагентов - 16.02.2024 Украина.ру
Олег Тиньков и актёр Кукушкин дополнили список иноагентов
В пятницу, 16 февраля, минюст признал иностранными агентами бывшего участника списка Forbes, бизнесмена Олега Тинькова и российского актёра Никиту Кукушкина. Список дополнили также Анна Наринская, Аслан Арцуев, Юлия Синеокая, сказано на официальном сайте ведомства
2024-02-16T21:30
2024-02-16T21:33
новости
иноагент
минюст рф
олег тиньков
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Все указанные лица выступали против российской спецоперации, распространяли недостоверные сведения о ВС РФ и проживают за пределами России. Арцуев и Кукушкин также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Ранее российский минюст дополнил список иностранных агентов именами экс-клирика РПЦ Андрея Кураева**, создателя мультипликационного персонажа "Масяня" Олега Куваева**, журналиста Александра Баунова** и других лиц.*Движение признано экстремистским и запрещено в России**Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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новости, иноагент, минюст рф, олег тиньков
Новости, иноагент, Минюст РФ, Олег Тиньков

Олег Тиньков и актёр Кукушкин дополнили список иноагентов

21:30 16.02.2024 (обновлено: 21:33 16.02.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Петербургский международный экономический форум. День первый - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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В пятницу, 16 февраля, минюст признал иностранными агентами бывшего участника списка Forbes, бизнесмена Олега Тинькова и российского актёра Никиту Кукушкина. Список дополнили также Анна Наринская, Аслан Арцуев, Юлия Синеокая, сказано на официальном сайте ведомства
Все указанные лица выступали против российской спецоперации, распространяли недостоверные сведения о ВС РФ и проживают за пределами России.
Арцуев и Кукушкин также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

"Наринская (...) осуществляла пропаганду ЛГБТ*-отношений. (...) Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине", – сказано на сайте минюста.

Ранее российский минюст дополнил список иностранных агентов именами экс-клирика РПЦ Андрея Кураева**, создателя мультипликационного персонажа "Масяня" Олега Куваева**, журналиста Александра Баунова** и других лиц.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
**Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Велопарковка с символикой телекомпании Дождь (иноагент) - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 15:41
Это другое: эксперт развенчал миф о "тоталитарной" России на примере "Дождя"* и ТиньковаГрустные истории иноагента "Дождя"* и Олега Тинькова наглядно демонстрируют, что Россия во многих отношениях либеральнее и демократичнее чем страны, которые себя провозглашают либеральной демократией, а Россию - диктаторским режимом. Такое заявление сделал политолог, журналист Василий Стоякин
 
НовостииноагентМинюст РФОлег Тиньков
 
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