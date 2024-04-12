Путин сделал заявление по освоению космоса – движение есть - 12.04.2024 Украина.ру
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Путин сделал заявление по освоению космоса – движение есть
Путин сделал заявление по освоению космоса – движение есть - 12.04.2024 Украина.ру
Путин сделал заявление по освоению космоса – движение есть
Президент России Владимир Путин заявил, что работа по освоению космоса в РФ продолжается. В ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской, он сказал, что движение вперед есть
2024-04-12T19:07
2024-04-12T19:07
новости
владимир путин
россия
александр лукашенко
сергей лукьяненко
украина.ру
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"Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть. Вы знаете, что только что состоялся старт "Ангары" пятой, наш новый тяжелый ракетоноситель, тоже это хорошее движение вперед с нового нашего космодрома с "Восточного", с помощью этого ракетоносителя будем потом выводить все, что необходимо для создания российской орбитальной станции", – цитирует его РИА Новости. Ранее состоялся первый запуск тяжелой ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный", далее она должна отправить в космос модули новой Российской орбитальной станции. Известный российский писатель Лукьяненко рассказал "Украина.ру" что мешает России полететь на Марс и Юпитер.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир путин, россия, александр лукашенко, сергей лукьяненко, украина.ру, сво
Новости, Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко, Сергей Лукьяненко, Украина.ру, СВО

Путин сделал заявление по освоению космоса – движение есть

19:07 12.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин заявил, что работа по освоению космоса в РФ продолжается. В ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской, он сказал, что движение вперед есть
"Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть. Вы знаете, что только что состоялся старт "Ангары" пятой, наш новый тяжелый ракетоноситель, тоже это хорошее движение вперед с нового нашего космодрома с "Восточного", с помощью этого ракетоносителя будем потом выводить все, что необходимо для создания российской орбитальной станции", – цитирует его РИА Новости.
Ранее состоялся первый запуск тяжелой ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный", далее она должна отправить в космос модули новой Российской орбитальной станции.
Известный российский писатель Лукьяненко рассказал "Украина.ру" что мешает России полететь на Марс и Юпитер.
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 05:15
"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУЧтобы разгадывать замыслы ВСУ, нужно улучшать работу космической и агентурной разведки. Тогда по крупицам можно собрать информацию и понять, что именно задумал противник. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
 
НовостиВладимир ПутинРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛукьяненкоУкраина.руСВО
 
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