https://ukraina.ru/20240412/1054486885.html

Путин сделал заявление по освоению космоса – движение есть

Путин сделал заявление по освоению космоса – движение есть - 12.04.2024 Украина.ру

Путин сделал заявление по освоению космоса – движение есть

Президент России Владимир Путин заявил, что работа по освоению космоса в РФ продолжается. В ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской, он сказал, что движение вперед есть

2024-04-12T19:07

2024-04-12T19:07

2024-04-12T19:07

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"Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть. Вы знаете, что только что состоялся старт "Ангары" пятой, наш новый тяжелый ракетоноситель, тоже это хорошее движение вперед с нового нашего космодрома с "Восточного", с помощью этого ракетоносителя будем потом выводить все, что необходимо для создания российской орбитальной станции", – цитирует его РИА Новости. Ранее состоялся первый запуск тяжелой ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный", далее она должна отправить в космос модули новой Российской орбитальной станции. Известный российский писатель Лукьяненко рассказал "Украина.ру" что мешает России полететь на Марс и Юпитер.

https://ukraina.ru/20240118/1052747786.html

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новости, владимир путин, россия, александр лукашенко, сергей лукьяненко, украина.ру, сво