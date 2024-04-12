https://ukraina.ru/20240412/1054481186.html

Сергей Лукьяненко: Космос ─ это развитие и экспансия. Что мешает России полететь на Марс и Юпитер?

Сергей Лукьяненко: Космос ─ это развитие и экспансия. Что мешает России полететь на Марс и Юпитер? - 12.04.2024 Украина.ру

Сергей Лукьяненко: Космос ─ это развитие и экспансия. Что мешает России полететь на Марс и Юпитер?

Классик современной фантастики Сергей Лукьяненко рассказал изданию Украина.ру, почему он восхищается Илоном Маском, и кого из современных молодых русских фантастов, пишущих о космосе, надо читать

2024-04-12T17:36

2024-04-12T17:36

2024-04-12T17:46

сергей лукьяненко

космонавтика

интервью

космос

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- Сергей, сегодня 12 апреля – День космонавтики. В этот праздничный день объясните мне, простому обывателю, зачем нам нужен космос. Мы уже точно знаем, что в нашей Солнечной системе нет живых существ, планеты непригодны для жизни, поэтому колонизовать их, чтобы там поселиться, бессмысленно, да и в Галактике никаких инопланетян нет. Мне понятно, зачем когда-то европейцы пересекали океан, чтобы попасть в Америку. Но вот зачем нам лететь на Юпитер, мне не совсем понятно.- Если не будет космических программ, у нас многое просто исчезнет. Представим себе, что сейчас мы убрали всю космонавтику - ее больше нет. После этого у нас исчезает скоростной интернет, особенно интернет вне крупных городов. У нас исчезает телефонная связь, у нас исчезает телевидение в том виде, как мы к нему привыкли.Тут не только о спутниковых антеннах речь, и о том, что отдаленные уголки страны тоже получают информацию через спутники связи, а и о том, что вся связь упадет на уровень середины прошлого века.Далее. У нас исчезает метеорология. Мы, конечно, можем говорить, что прогнозы у нас врут, но когда у нас не будет метеорологических спутников, то с прогнозами станет совсем плохо.У нас исчезает возможность военного использования космоса. Это тоже очень важно, так как это разведка, наблюдение и так далее. У нас исчезает возможность получения в космосе тех или иных материалов. Да, это сейчас только на экспериментальных уровнях, но получение тех или иных сверхчистых материалов – это очень перспективная вещь.У нас исчезает возможность вынести в космос, что неизбежно будет делаться в будущем, какие-то опасные для Земли производства, а также получать оттуда достаточно чистую энергию. Что можно сделать, просто используя солнечную энергию, которая на орбите гораздо доступнее, чем на Земле.У нас исчезает фундаментальное научное исследование: наблюдения других звезд, планет, всей Вселенной, исследования космической радиации, лучей и так далее. Это может показаться довольно абстрактным, но на самом деле такие исследования в итоге приносят большую пользу.Опять же, не будем забывать про то, что Луна, куда мы вполне можем летать даже на уровне существующих технологий, это дорого, это, скажем так, немножко опасно, но все равно это достижение, сделанное в прошлом веке. Так вот, Луна — это потенциальный и очень хороший источник природных ископаемых, это возможность создания тех же самых производств и, как ни странно, она нужна для жизни человека. Да, люди будут жить в закрытых куполах, но на Луне есть лед, есть вода, есть возможность создать полностью самообеспечивающуюся колонию землян.По сути, это своего рода страховка человечества – что-то вроде Ковчега, вынесенного на орбиту. С Луной нам повезло, это уникальный по размерам, по важности для Земли спутник, который, конечно же, должен быть колонизирован, несмотря на то, что там вакуум, несмотря на то, что там придется всегда по поверхности передвигаться в скафандрах.Не надо сбрасывать со счетов и полеты к Марсу, и к Венере. Да, это дело будущего, но не такого уже далекого. Для этого требуется всего лишь вывести в космос ядерные ракетные двигатели, ядерный буксир, который у нас уже даже создан, буксир "Зевс".Тому, чтобы он спокойно быстро полетел к Марсу или к Юпитеру, а потом вернулся с огромной полезной нагрузкой или с экипажем, препятствуют очень странные обстоятельства. Мы потеряли свою космическую программу, и у нас сейчас нет тяжелого носителя, способного вывести этот уже готовый космический буксир на орбиту.Сейчас с появлением "Ангары" и сверхтяжелой "Ангары", которую будут скоро испытывать, мы такую возможность получим. И тот же Марс станет гораздо ближе, потому что фантазии Илона Маска на тему путешествия на Марс на химических ракетах ─ это фантазии. А на ядерном двигателе - возможно.- Почему весь мир зачитывается и засматривается в первую западной космической фантастикой: "Звёздные войны", "Дюна" и т.п.? И это при том, что СССР первый вывел человека в космос, а хороших фантастов и у нас хватает. Сейчас уже и на китайскую фантастику обратили внимание ("Задача трёх тел"), нашу же Запад не экранизирует. Нет ли здесь этого самого "заговора масонов и рептилоидов" - в общем, политики?- Заговор очень простой. У нас до сих пор не понимают того простого факта, что деньги, вложенные в кинопроизводство, во-первых, отбиваются сами по себе, а во-вторых, приносят колоссальную идеологическую и политическую международную прибыль. А снимать фантастику дорого.Я сейчас занимаюсь в нескольких проектах, в том числе связанных и с космической фантастикой. Все вижу сам, наблюдая, как все это происходит. Компьютерные съемки тоже стоят денег. У нас прекрасно умеют рисовать космос, другие планеты, любые бабахи в космосе.Это тот продукт, который могут спокойно создавать у нас и продавать на тот же Запад. И даже сейчас, несмотря на все санкции, я уверен, что изрядное количество наших программистов зарабатывает, создавая спецэффекты в голливудских фильмах. В любом из голливудских фильмов - ярких, крутых, марвеловских и прочих - есть огромная часть работы наших программистов, наших художников, которые все это делали и рисовали.У нас привыкли снимать в последние годы комедии, детективы, ментовские сериалы, отчасти семейные фильмы. Но как только дело доходило до дорогого проекта, сразу все задумывались, оно надо или не надо. Честному инвестору, может быть, это и не надо.Государство должно такие вещи поддерживать, потому что они работают на имидж страны. Это понимают американцы. Недаром Голливуд всегда находился и находится в очень привилегированном положении. И Голливуду прощаются самые страшные вещи в Америке, даже махинации с налогами. У нас нет.Китайцы тоже прекрасно поняли и вложились в кинофантастику. Поэтому сейчас китайская фантастика начинает захватывать мир. Фантастика о космосе в будущем формирует у зрителей представление о своей стране как о великой стране. Стране, которая будет развиваться, которая будет покорять Вселенную и так далее. Это основа патриотизма. Она закладывается еще в детском возрасте, и потом позволяет людям действительно жить и работать на благо своей страны.У нас с этим плохо. Мы все стараемся, боремся, стараемся это преодолеть, стараемся сделать действительно хорошие фантастические фильмы, которые будут работать.- Связано ли переключение интереса в фантастике в самой России (от космоса к популярным попаданцам) с социальными катаклизмами (бурные 90-е), и когда космос снова станет популярнее "Петровичей в теле Сталина" (т.е. попаданцев)?- В "попаданческой" фантастике есть интересные вещи, которые, по сути, учат истории своей страны и показывают логику развития общества. Но основная масса такой попаданческой фантастики, это, конечно, эскапизм (избегание неприятного – прим.ред.).Попал куда-то в прошлое, объяснил Сталину и Петру I, как страной управлять, и все стало хорошо. Эскапизм характерен для общества, которое утратило какие-то понятные видимые цели в будущем. И поэтому вынуждено смотреть только в прошлое и пытается, образно говоря, помахать кулаками после драки.Такая литература и такие фильмы, конечно, тоже имеют право быть, но они не должны занимать главенствующее положение. Чем более ясной будет наша политика, цели страны, перспективы ее развития, тем больше места будет занимать и классическая научная фантастика, в том числе и космическая.Я, кстати, скажу, что читатель по такой фантастике скучает. Некоторое время назад я выпустил трилогию "Порог", "Предел", "Прыжок" — три романа о космическом будущем человечества. К моему некоторому удивлению, это было воспринято читателями более позитивно, чем какое-то фэнтезийное приключение. То есть люди хотят читать и смотреть про будущее, в котором мы летаем в космос, в котором страна живет, развивается, и никому не надо бежать в тело товарища Сталина, чтобы предотвратить какую-то беду.И тут, конечно, невольно задумываешься о рептилоидах (смеется). На самом деле, это похоже на определенную программу сворачивания научно-технического развития. Ни для кого, наверное, не секрет, что определенные силы, определенные группы людей сделали в свое время ставку на геодепопуляцию земли, на уменьшение населения, на прекращение интенсивного развития вне цивилизации.Какие причины этим двигали, судить сложно, но, в общем-то, масса вещей, которые происходят, это замена исследований космоса виртуальными развлечениями, пропагандой бездетности, гомосексуализма, эвтаназии, всего того, что так или иначе приводит к падению количества населения на Земле, это все такая спланированная политика.А космос — это развитие, это экспансия, это то, что дает людям надежду и позволяет сказать себе: "Хорошо, я не полечу на Марс, но, может быть, полетит мой сын или полетит мой внук" и заставляет думать о будущем, заставляет развиваться. Поэтому космические программы в определенной мере тоже под ударом.Я поэтому, кстати, уважаю Маска, несмотря на всю такую фэнтезийность его программы, но он, по крайней мере, мне кажется, действительно мечтатель, который хочет, чтобы космос стал ближе.- Как классик современной русской фантастики, кого из молодых российских авторов в жанре космической фантастики вы посоветуете почитать нашим читателям?- Сложный вопрос. Я какие-то имена вроде могу назвать, а с другой стороны, знаю, что люди попробовали, написали одну, другую, третью вещь и ушли опять к попаданцам и прочему. Почему так вышло? Потому что для них это все-таки заработок, для них это важная работа, и пока попаданцы будут цениться больше, чем космическая фантастика, так и будет происходить.Из молодежи, которая пишет нормальную научную фантастику, а не такие себе условные космические приключения, происходящие где-то в совершенно сказочном мире, никого не смогу назвать.Есть несколько молодых авторов из Литмастерской: Тимур Суворкин, Октавия Колотилина. Я уже второй год веду литературную мастерскую по фантастике. Хорошее дело, которое нам помог сделать Президентский фонд поддержки культурных инициатив.Завтра начинаются занятия в нашей мастерской в группе научной фантастики. Там есть произведение о космосе. Мы стараемся поддерживать такие вещи.

https://ukraina.ru/20200522/1027768800.html

https://ukraina.ru/20210412/1031105504.html

https://ukraina.ru/20201019/1029255730.html

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Александр Чаленко

сергей лукьяненко, космонавтика, интервью, космос, фантастика, илон маск, иосиф сталин, запад, америка, россия, украина.ру, александр чаленко