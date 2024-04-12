В Совфеде посоветовали Киеву как остановить наступление русских в зоне СВО
© РИА Новости . Нина ЗотинаПресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике» Владимир Джабаров
Письменные международные гарантии того, что Украина станет нейтральным государством и откажется от стремлений войти в Североатлантический альянс могли бы остановить продвижение российской армии в зоне спецоперации. Об этом 12 апреля заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
"Остановить русских очень просто: дайте нам письменные международные гарантии о том, что Украина или то, что от нее останется, станет нейтральным государством, что ни одна военная база НАТО не появится на ее территории", - сказал он "Парламентской газете".
Политик также указал на то, что закрепление нейтрального статуса Украины не означает, что другие регионы страны не могут войти в состав России. По словам Джабарова, это должны решить сами украинцы.
Он допустил, что жители оставшихся регионов страны смогут заявить о своем праве о выходе из состава Украины путем голосования. Референдум - это вопрос будущего, подчеркнул Джабаров.
Ранее президент России Владимир Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине, в котором среди прочего, был зафиксирован отказ от стремлений Украины войти в НАТО, а также прописан обязательный нейтральный статус страны.
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