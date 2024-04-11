https://ukraina.ru/20240411/1054463315.html

Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине

Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине - 11.04.2024 Украина.ру

Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине

В стамбульском договоре, который обсуждали в начале спецоперации российская и украинская стороны, прописаны "разумные" позиции, приемлемые для Киева. Об этом 11 апреля в ходе переговоров в президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава республики Беларусь Александр Лукашенко

2024-04-11T23:03

2024-04-11T23:03

2024-04-11T23:03

новости

украина

владимир путин

александр лукашенко

россия

киев

нато

сво

спецоперация

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053617724_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e235c93e07f1d925aecf1fb9cce2ce6c.jpg.webp

Так, он предложил вернуться к переговорам на основе стамбульского документа, Путин не стал этому перечить. "Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", - предложил Лукашенко. "Да, и с ним работать", – ответил российский лидер. Кроме этого президент Беларуси сказал, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военнослужащих. Республика поддерживает позицию России по мирному процессу по Украине, Лукашенко настаивает, что сегодня есть все для того, чтобы договариваться. Напомним, стамбульский документ состоит из 18-ти статей и носит название "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Минувшим летом Владимир Путин сообщал, Украина фактически выкинула положения стамбульского договора после того, как ВС РФ отошли от Киева. Среди прочего, в документе был зафиксирован отказ от стремлений Украины войти в НАТО, а также прописан обязательный нейтральный статус страны.

https://ukraina.ru/20240410/1054432540.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир путин, александр лукашенко, россия, киев, нато, сво, спецоперация, переговоры