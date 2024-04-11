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Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине - 11.04.2024 Украина.ру
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине
В стамбульском договоре, который обсуждали в начале спецоперации российская и украинская стороны, прописаны "разумные" позиции, приемлемые для Киева. Об этом 11 апреля в ходе переговоров в президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава республики Беларусь Александр Лукашенко
2024-04-11T23:03
2024-04-11T23:03
2024-04-11T23:03
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Так, он предложил вернуться к переговорам на основе стамбульского документа, Путин не стал этому перечить. "Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", - предложил Лукашенко. "Да, и с ним работать", – ответил российский лидер. Кроме этого президент Беларуси сказал, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военнослужащих. Республика поддерживает позицию России по мирному процессу по Украине, Лукашенко настаивает, что сегодня есть все для того, чтобы договариваться. Напомним, стамбульский документ состоит из 18-ти статей и носит название "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Минувшим летом Владимир Путин сообщал, Украина фактически выкинула положения стамбульского договора после того, как ВС РФ отошли от Киева. Среди прочего, в документе был зафиксирован отказ от стремлений Украины войти в НАТО, а также прописан обязательный нейтральный статус страны.
https://ukraina.ru/20240410/1054432540.html
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Украина.ру
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новости, украина, владимир путин, александр лукашенко, россия, киев, нато, сво, спецоперация, переговоры
Новости, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Киев, НАТО, СВО, Спецоперация, переговоры
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине
В стамбульском договоре, который обсуждали в начале спецоперации российская и украинская стороны, прописаны "разумные" позиции, приемлемые для Киева. Об этом 11 апреля в ходе переговоров в президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава республики Беларусь Александр Лукашенко
Так, он предложил вернуться к переговорам на основе стамбульского документа, Путин не стал этому перечить.
"Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", - предложил Лукашенко.
"Да, и с ним работать", – ответил российский лидер.
Кроме этого президент Беларуси сказал, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военнослужащих.
Республика поддерживает позицию России по мирному процессу по Украине, Лукашенко настаивает, что сегодня есть все для того, чтобы договариваться.
Напомним, стамбульский документ состоит из 18-ти статей и носит название "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Минувшим летом Владимир Путин сообщал, Украина фактически выкинула положения стамбульского договора после того, как ВС РФ отошли от Киева.
Среди прочего, в документе был зафиксирован отказ от стремлений Украины войти в НАТО, а также прописан обязательный нейтральный статус страны.