Время "Ангары". Россия успешно запустила новейшую ракету-носитель - 12.04.2024 Украина.ру
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Время "Ангары". Россия успешно запустила новейшую ракету-носитель
Время "Ангары". Россия успешно запустила новейшую ракету-носитель - 12.04.2024 Украина.ру
Время "Ангары". Россия успешно запустила новейшую ракету-носитель
В четверг, 11 апреля, накануне Дня космонавтики, с космодрома "Восточный" впервые состоялся запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион". Данная ракета – будущее отечественной космонавтики, первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после развала Советского Союза
2024-04-12T17:06
2024-04-12T17:07
эксклюзив
космос
ракета
россия
восточный (космодром)
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На смену "Протону"Формально начало созданию "Ангары-А5" было положено еще в середине 1990-х, однако сами работы фактически начались в 2000-е гг.Данная ракета должна полностью заменить разработанную в 1960-е гг. ОКБ-23 (ныне Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева) тяжелую ракету-носитель "Протон", которая использовалась все последнее время в виде модификации "Протон-М".Необходимость замены "Протонов", которые остаются одними из самых надежных носителей в мире, обуславливалась несколькими факторами.- Подходящий стартовый комплекс для этой ракеты-носителя оборудован только на космодроме "Байконур", который находится на территории Казахстана. "Ангара-А5" сможет быть запущена с космодромов "Восточный" и "Плесецк".- Некоторые части "Протона" производятся за рубежом, ракетный комплекс "Ангара" полностью изготавливается в РФ, поэтому его никак не касаются разного рода санкции или задержки в поставках.- В "Ангаре" используется экологически менее опасное топливо на основе керосина и с жидким кислородом в качестве окислителя, нежели чем в "Протоне".- У "Ангары-А5" меньше двигателей, а двигатели – самый дорогой компонент у ракеты-носителя. Таким образом, новая ракета дешевле своего предшественника.- "Ангара-А5" способна нести на 1,5 тонн больше полезной нагрузки.Задачи "Ангары"Головной разработчик и производителей "Ангары-А5" тот же, что и у "Протона" - Центр им. Хруничева. Двигатели к нему производят НПО "Энергомаш" им. Глушко и Конструкторское бюро химавтоматики.Контракт между Роскосмосом и Центром им. Хруничева на изготовление трех первых ракет был подписан в 2015 году.Всего на производство ракеты-носителя, стартового комплекса и запуск было потрачено 40 млрд рублей.До настоящего момента было произведено три тестовых запуска с космодрома "Плесецк", однако пуск 11 апреля этого года считается главным испытанием, так как он производился с использованием всего комплекса, начиная от пускового стола."Сегодня (11 апреля – ред.) разгонный блок "Орион", запущенный первой ракетой-носителем "Ангара-А5", доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец". Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы", - сообщил Роскосмос по итогам запуска.Для разгонного блока "Орион" это также был первый полет.Кроме того, запуск с "Восточного" положил начало летно-конструкторским испытаниям нового комплекса "Амур", в который входит как сама ракета-носитель, так и инфраструктура космодрома.Изначально старт "Ангары-А5" был намечен на 9 апреля, но за две минуты до начала автоматика отменила пуск из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. На следующий день запуск также не состоялся, на этот раз по причине сбоя в системе контроля запуска двигателя.Как отмечают специалисты, "Ангара-А5" в перспективе станет главной российской ракетой-носителем. С ее помощью на орбиту можно будет выводить тяжелые спутники и целые группировки для решения научных и коммерческих задач.Более того, эта ракета-носитель сможет осуществлять межпланетные перелеты, а также стать основой российской программы по строительству национальной орбитальной космической станции, которая привет на смену участию РФ в проекте Международной космической станции.
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Павел Котов
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эксклюзив, космос, ракета, россия, восточный (космодром)
Эксклюзив, космос, Ракета, Россия, Восточный (космодром)

Время "Ангары". Россия успешно запустила новейшую ракету-носитель

17:06 12.04.2024 (обновлено: 17:07 12.04.2024)
 
© Роскосмос / Перейти в фотобанкС космодрома Плесецк запущена ракета "Ангара-1.2" со спутником Минобороны РФ
С космодрома Плесецк запущена ракета Ангара-1.2 со спутником Минобороны РФ
© Роскосмос
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В четверг, 11 апреля, накануне Дня космонавтики, с космодрома "Восточный" впервые состоялся запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион". Данная ракета – будущее отечественной космонавтики, первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после развала Советского Союза
На смену "Протону"
Формально начало созданию "Ангары-А5" было положено еще в середине 1990-х, однако сами работы фактически начались в 2000-е гг.
Данная ракета должна полностью заменить разработанную в 1960-е гг. ОКБ-23 (ныне Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева) тяжелую ракету-носитель "Протон", которая использовалась все последнее время в виде модификации "Протон-М".
Необходимость замены "Протонов", которые остаются одними из самых надежных носителей в мире, обуславливалась несколькими факторами.
- Подходящий стартовый комплекс для этой ракеты-носителя оборудован только на космодроме "Байконур", который находится на территории Казахстана. "Ангара-А5" сможет быть запущена с космодромов "Восточный" и "Плесецк".
- Некоторые части "Протона" производятся за рубежом, ракетный комплекс "Ангара" полностью изготавливается в РФ, поэтому его никак не касаются разного рода санкции или задержки в поставках.
- В "Ангаре" используется экологически менее опасное топливо на основе керосина и с жидким кислородом в качестве окислителя, нежели чем в "Протоне".
- У "Ангары-А5" меньше двигателей, а двигатели – самый дорогой компонент у ракеты-носителя. Таким образом, новая ракета дешевле своего предшественника.
- "Ангара-А5" способна нести на 1,5 тонн больше полезной нагрузки.
Задачи "Ангары"
Головной разработчик и производителей "Ангары-А5" тот же, что и у "Протона" - Центр им. Хруничева. Двигатели к нему производят НПО "Энергомаш" им. Глушко и Конструкторское бюро химавтоматики.
Контракт между Роскосмосом и Центром им. Хруничева на изготовление трех первых ракет был подписан в 2015 году.
Всего на производство ракеты-носителя, стартового комплекса и запуск было потрачено 40 млрд рублей.
До настоящего момента было произведено три тестовых запуска с космодрома "Плесецк", однако пуск 11 апреля этого года считается главным испытанием, так как он производился с использованием всего комплекса, начиная от пускового стола.
"Сегодня (11 апреля – ред.) разгонный блок "Орион", запущенный первой ракетой-носителем "Ангара-А5", доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец". Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы", - сообщил Роскосмос по итогам запуска.
15 февраля, 13:25
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Для разгонного блока "Орион" это также был первый полет.
Кроме того, запуск с "Восточного" положил начало летно-конструкторским испытаниям нового комплекса "Амур", в который входит как сама ракета-носитель, так и инфраструктура космодрома.
Изначально старт "Ангары-А5" был намечен на 9 апреля, но за две минуты до начала автоматика отменила пуск из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. На следующий день запуск также не состоялся, на этот раз по причине сбоя в системе контроля запуска двигателя.
Как отмечают специалисты, "Ангара-А5" в перспективе станет главной российской ракетой-носителем. С ее помощью на орбиту можно будет выводить тяжелые спутники и целые группировки для решения научных и коммерческих задач.
Более того, эта ракета-носитель сможет осуществлять межпланетные перелеты, а также стать основой российской программы по строительству национальной орбитальной космической станции, которая привет на смену участию РФ в проекте Международной космической станции.
 
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