https://ukraina.ru/20240412/1054472644.html

Перелом на фронте, пропажа "Техаса", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 апреля

Перелом на фронте, пропажа "Техаса", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 апреля - 12.04.2024 Украина.ру

Перелом на фронте, пропажа "Техаса", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 апреля

В Донецке заявили о переломном моменте на фронте. В Донецке пропал сотрудничающий с изданием Sputnik корреспондент Рассел Бентли. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-12T13:00

2024-04-12T13:00

2024-04-12T14:01

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На всех направлениях в Донецкой Народной Республике произошел перелом в пользу российских сил, масштабы ежедневного продвижения войск это подтверждают, заявил в комментарии РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский."В некоторых вооружениях мы превосходим противника иногда в десятки раз. Поэтому я с оптимизмом смотрю и могу сказать уже сегодня, что на Донецком направлении — это перелом (в пользу России. — Ред.). И это видно в глазах наших ребят, которые уже ждут, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой Народной Республики", — заявил он.По словам Кимаковского, это подтверждают и боевые сводки. Он указал, что опирается в том числе на информацию, которую получает от сына, находящегося на линии боевого соприкосновения.Также, по словам Кимаковского, российские войска продвигаются под Марьинкой в ДНР. Как объяснил советник, это открывает им оперативный простор сразу в нескольких направлениях. По словам Кимаковского, противника давят на всех направлениях, включая Угледар, Красногоровку и окрестности Авдеевки, Артемовска и Часова Яра.Пропажа корреспондентаМВД ДНР сообщило о пропаже американского и российского корреспондента Рассела Бентли в Донецке."Отделом полиции № 8 по обслуживанию территории Петровского района Донецка разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 года рождения, который 8 апреля 2024 года ушёл в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 60–65 лет, рост 180–185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы, лицо овальное. Был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел сумку зеленого цвета. Особые приметы: на плече находится татуировка в виде стрелы", — указывалось в сообщении МВД.Там же опубликовали телефоны, по которым можно сообщить информацию о местонахождении журналиста.Бентли сотрудничал со Sputnik, и у него российское гражданство, рассказало агентство в беседе с РИА Новости. В редакции добавили, что взаимодействуют с оперативными службами по его поиску.Телеграм-канал "Донбасс решает" напомнил о том, что Бентли в своё время воевал в ополчении Донбасса."Он хорошо известен в Донбассе, тем, что воевал в народном ополчении c позывным "Техас", а затем стал военным журналистом. Американец не раз говорил, что был вынужден поехать в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью его народа. "Донецк — мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", — сказал однажды Бентли", — указывалось в публикации.Поиски журналиста продолжаются.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 23 удара.На Донецком направлении ВСУ совершили 14 обстрелов, на Горловском — 8 обстрелов, на Ясиноватском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 71 единицу различных боеприпасов.Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц, в т. ч. девочка-подросток. Огнём ВСУ повреждены 1 микроавтобус и 1 автомобиль, зафиксировано возгорание квартиры жилого дома.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому району Горловки 4 снаряда калибром 155 мм и сбросили 1 ВОП с БПЛА, по Пантелеймоновке — 3 снаряда калибром 155 м, по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка — в общей сложности 22 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Александровке — 3 кассетных снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили 17 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Маячка — 4; Алёшки — 4; Раздольное — 3; Днепряны — 3; Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка и Новая Каховка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 12 апреля сообщил об атаке украинских беспилотников на регион."В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено 4 беспилотника. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", — отметил он.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале рассказал о двух атаках беспилотников на регион."Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждён фасад здания. На месте работают оперативные службы", — написал он в 11:15.Позднее он рассказал и о других атаках."Этим утром Белгородская область подвергалась 6 атакам ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. 4 из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу. Один посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего загорелась сухая трава на окраине города. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно потушен. Еще один врезался в административное здание, о котором я писал выше. В результате взрыва два человека пострадали и повреждено административное здание. На данный момент в результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в городе выявлены различные повреждения в 2 частных жилых домовладениях, одном хозсубъекте и 4 автомобилях", — отметил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240412/1054466736.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, донецк, вооруженные силы украины