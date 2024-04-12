"Катастрофа ещё больше, чем Вьетнам": Джонсон испугался, что Россия заберет Киев - 12.04.2024 Украина.ру
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"Катастрофа ещё больше, чем Вьетнам": Джонсон испугался, что Россия заберет Киев
"Катастрофа ещё больше, чем Вьетнам": Джонсон испугался, что Россия заберет Киев - 12.04.2024 Украина.ру
"Катастрофа ещё больше, чем Вьетнам": Джонсон испугался, что Россия заберет Киев
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал переход Киева под контроль России катастрофой. Его слова приводит газета The Telegraph
2024-04-12T11:48
2024-04-12T11:48
новости
борис джонсон
владимир путин
россия
украина
киев
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По мнению Джонсона, якобы, конечной целью президента России Владимира Путина является взятие Киева под контроль. Это позволит России установить контроль над всей страной, добавил британский экс-премьер.Это событие будет иметь негативные последствия для американского правительства, убеждён Джонсон."Захват Владимиром Путиным Киева стал бы для американского лидерства на мировой арене большей "катастрофой", чем Вьетнам", - приводит газета слова Джонсона.Он заявил, что молится о том, чтобы республиканцы одобрили дополнительное финансирование для Украины. "Ситуация мрачная, а задержка ужасная", добавил он.Конгресс США до сих пор не проголосовал за предоставление Украине нового пакета военной помощи. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что голосование пройдёт не ранее середины апреля.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в США, чтобы призвать демократов и республиканцев принять принять пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов.
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новости, борис джонсон, владимир путин, россия, украина, киев
Новости, Борис Джонсон, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев

"Катастрофа ещё больше, чем Вьетнам": Джонсон испугался, что Россия заберет Киев

11:48 12.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныБорис Джонсон
Борис Джонсон
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал переход Киева под контроль России катастрофой. Его слова приводит газета The Telegraph
По мнению Джонсона, якобы, конечной целью президента России Владимира Путина является взятие Киева под контроль. Это позволит России установить контроль над всей страной, добавил британский экс-премьер.
Это событие будет иметь негативные последствия для американского правительства, убеждён Джонсон.
"Захват Владимиром Путиным Киева стал бы для американского лидерства на мировой арене большей "катастрофой", чем Вьетнам", - приводит газета слова Джонсона.
Он заявил, что молится о том, чтобы республиканцы одобрили дополнительное финансирование для Украины. "Ситуация мрачная, а задержка ужасная", добавил он.
Конгресс США до сих пор не проголосовал за предоставление Украине нового пакета военной помощи. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что голосование пройдёт не ранее середины апреля.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в США, чтобы призвать демократов и республиканцев принять принять пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов.
Президент РФ В.Путин принимает участие в саммите G20 в Турции - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
10 апреля, 17:37
"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для УкраиныНа фоне продолжающейся пробуксовки с возобновлением американской военной помощи Украине к процессу выбивания денег для неё активно подключилась Великобритания. Получилось крайне неудачно
 
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