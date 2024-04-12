"Катастрофа ещё больше, чем Вьетнам": Джонсон испугался, что Россия заберет Киев

"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины

На фоне продолжающейся пробуксовки с возобновлением американской военной помощи Украине к процессу выбивания денег для неё активно подключилась Великобритания. Получилось крайне неудачно