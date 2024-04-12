"Колоссальный ущерб": в Крыму подсчитывают убытки, нанесённые Украиной
За годы нахождения в составе Украины Крыму нанесён колоссальный ущерб. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов журналистам РИА Новости
"Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу. Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет — сложная задача, требующая специальной методики", — сказал Константинов.
Рабочая группа занимается оценкой ущерба, который нанесла Украина энергетической блокадой. Помимо этого, в планах заняться подсчетом убытков от продовольственной, банковской и других блокад.
"Дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной", — отметил глава крымского парламента.
Арбитражный суд Крыма 4 марта зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Объем наших претензий составляет более 3 триллионов 156 миллиардов рублей, отмечал Константинов.
4 марта, 12:09"Вернут все до копейки": крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 3 триллионов рублей Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Об этом 4 марта сообщил в своем телеграм-канале председатель крымского парламента Владимир Константинов