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"Колоссальный ущерб": в Крыму подсчитывают убытки, нанесённые Украиной

"Колоссальный ущерб": в Крыму подсчитывают убытки, нанесённые Украиной - 12.04.2024 Украина.ру

"Колоссальный ущерб": в Крыму подсчитывают убытки, нанесённые Украиной

За годы нахождения в составе Украины Крыму нанесён колоссальный ущерб. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов журналистам РИА Новости

2024-04-12T09:45

2024-04-12T09:45

2024-04-12T09:45

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блокада

энергетический кризис

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Рабочая группа занимается оценкой ущерба, который нанесла Украина энергетической блокадой. Помимо этого, в планах заняться подсчетом убытков от продовольственной, банковской и других блокад."Дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной", — отметил глава крымского парламента.Арбитражный суд Крыма 4 марта зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Объем наших претензий составляет более 3 триллионов 156 миллиардов рублей, отмечал Константинов.

https://ukraina.ru/20240304/1053686628.html

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новости, крым, владимир константинов, украина, россия, блокада, энергетический кризис, суд