"Колоссальный ущерб": в Крыму подсчитывают убытки, нанесённые Украиной - 12.04.2024 Украина.ру
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"Колоссальный ущерб": в Крыму подсчитывают убытки, нанесённые Украиной
"Колоссальный ущерб": в Крыму подсчитывают убытки, нанесённые Украиной - 12.04.2024 Украина.ру
"Колоссальный ущерб": в Крыму подсчитывают убытки, нанесённые Украиной
За годы нахождения в составе Украины Крыму нанесён колоссальный ущерб. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов журналистам РИА Новости
2024-04-12T09:45
2024-04-12T09:45
новости
крым
владимир константинов
украина
россия
блокада
энергетический кризис
суд
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Рабочая группа занимается оценкой ущерба, который нанесла Украина энергетической блокадой. Помимо этого, в планах заняться подсчетом убытков от продовольственной, банковской и других блокад."Дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной", — отметил глава крымского парламента.Арбитражный суд Крыма 4 марта зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Объем наших претензий составляет более 3 триллионов 156 миллиардов рублей, отмечал Константинов.
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новости, крым, владимир константинов, украина, россия, блокада, энергетический кризис, суд
Новости, Крым, Владимир Константинов, Украина, Россия, блокада, энергетический кризис, Суд

"Колоссальный ущерб": в Крыму подсчитывают убытки, нанесённые Украиной

09:45 12.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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За годы нахождения в составе Украины Крыму нанесён колоссальный ущерб. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов журналистам РИА Новости
"Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу. Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет — сложная задача, требующая специальной методики", — сказал Константинов.
Рабочая группа занимается оценкой ущерба, который нанесла Украина энергетической блокадой. Помимо этого, в планах заняться подсчетом убытков от продовольственной, банковской и других блокад.
"Дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной", — отметил глава крымского парламента.
Арбитражный суд Крыма 4 марта зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Объем наших претензий составляет более 3 триллионов 156 миллиардов рублей, отмечал Константинов.
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 12:09
"Вернут все до копейки": крымский суд зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 3 триллионов рублей Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады. Об этом 4 марта сообщил в своем телеграм-канале председатель крымского парламента Владимир Константинов
 
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