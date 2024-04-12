https://ukraina.ru/20240412/1054464842.html

ВС РФ ударили в район горно-обогатительного комбината в Кривом Роге

ВС РФ ударили в район горно-обогатительного комбината в Кривом Роге - 12.04.2024 Украина.ру

ВС РФ ударили в район горно-обогатительного комбината в Кривом Роге

В ночь на пятницу в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

2024-04-12T07:47

2024-04-12T07:47

2024-04-12T07:47

взрыв

новости

кривой рог

украина

киевская область

комбинаты

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вс рф

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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она звучала в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.Позже тревогу объявили в Харьковской, Винницкой и Житомирской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Украинские СМИ информировали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, уточнил, что Вооруженные силы России ударили в район Южного горно-обогатительного комбинатаОн уточнил, что комбинат находится на окраине города по направлению к Зеленодольску, где расположены "военные городки".Украинские СМИ ночью также писали о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях.

https://ukraina.ru/20240411/1054443840.html

кривой рог

украина

киевская область

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взрыв, новости, кривой рог, украина, киевская область, комбинаты, город, вс рф