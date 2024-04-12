ВС РФ ударили в район горно-обогатительного комбината в Кривом Роге - 12.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ ударили в район горно-обогатительного комбината в Кривом Роге
ВС РФ ударили в район горно-обогатительного комбината в Кривом Роге - 12.04.2024 Украина.ру
ВС РФ ударили в район горно-обогатительного комбината в Кривом Роге
В ночь на пятницу в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
2024-04-12T07:47
2024-04-12T07:47
взрыв
новости
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комбинаты
город
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она звучала в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.Позже тревогу объявили в Харьковской, Винницкой и Житомирской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Украинские СМИ информировали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, уточнил, что Вооруженные силы России ударили в район Южного горно-обогатительного комбинатаОн уточнил, что комбинат находится на окраине города по направлению к Зеленодольску, где расположены "военные городки".Украинские СМИ ночью также писали о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях.
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взрыв, новости, кривой рог, украина, киевская область, комбинаты, город, вс рф
взрыв, Новости, Кривой Рог, Украина, Киевская область, комбинаты, город, ВС РФ

ВС РФ ударили в район горно-обогатительного комбината в Кривом Роге

07:47 12.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Sergi Gorinov
- РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© commons.wikimedia.org / Sergi Gorinov
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В ночь на пятницу в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она звучала в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.
Позже тревогу объявили в Харьковской, Винницкой и Житомирской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
Украинские СМИ информировали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, уточнил, что Вооруженные силы России ударили в район Южного горно-обогатительного комбината
"Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината. Один из прилетов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 км. После прилетов в городе наблюдаются перебои со светом", - сказал подпольщик.
Он уточнил, что комбинат находится на окраине города по направлению к Зеленодольску, где расположены "военные городки".
Украинские СМИ ночью также писали о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях.
Вчера, 12:54
Машины скорой помощи съезжаются к заводу БТР в Николаеве после взрываВ четверг в Николаеве на юге Украины звучала воздушная тревога, СМИ информировали о взрыве
 
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