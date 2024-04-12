Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье - 12.04.2024 Украина.ру
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Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье
Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье - 12.04.2024 Украина.ру
Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье
Теоретически военные Украины могут прорваться к складам с боеприпасами. Но у ВСУ на сегодняшний день боеприпасов хватает — со всей Европы идут вливания. При этом сейчас Киеву необходимо другое вооружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
2024-04-12T04:10
2024-04-12T04:10
новости
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приднестровье
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склады
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Украинские силы могут терроризировать Приднестровье налетами БПЛА. При этом страны коллективного Запада и Евросоюза, исповедующие "общедемократические ценности" на такие действия закроют глаза, рассказал политолог.Понятно, что такие действия Украина и Молдавия согласуют с Вашингтоном, который, в свою очередь, потом объяснит подопечным Брюсселя "политику партии", добавил эксперт.При этом вряд ли эскалация начнется за счет прорыва с территории Украины. Если ситуация будет накаляться, то первый импульс пойдет с правобережной Молдавии, а Украина может ответить на так называемые "призывы о помощи" Майи Санду, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240411/1054457564.html
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новости, украина, молдавия, приднестровье, всу, вооружение, склады, боеприпасы, война, сша, бпла
Новости, Украина, Молдавия, Приднестровье, ВСУ, вооружение, склады, боеприпасы, война, США, БПЛА

Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье

04:10 12.04.2024
 
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© РИА Новости . Артем Кулекин
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Теоретически военные Украины могут прорваться к складам с боеприпасами. Но у ВСУ на сегодняшний день боеприпасов хватает — со всей Европы идут вливания. При этом сейчас Киеву необходимо другое вооружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Украинские силы могут терроризировать Приднестровье налетами БПЛА. При этом страны коллективного Запада и Евросоюза, исповедующие "общедемократические ценности" на такие действия закроют глаза, рассказал политолог.
Понятно, что такие действия Украина и Молдавия согласуют с Вашингтоном, который, в свою очередь, потом объяснит подопечным Брюсселя "политику партии", добавил эксперт.
"Теоретически военные Украины могут прорваться к складам с боеприпасами. Но у ВСУ на сегодняшний день боеприпасов хватает — со всей Европы идут вливания. Думаю, вряд ли украинские солдаты найдут там что-то для себя новое. Кроме того, им сейчас нужно другое вооружение", - отметил Бардин.
При этом вряд ли эскалация начнется за счет прорыва с территории Украины. Если ситуация будет накаляться, то первый импульс пойдет с правобережной Молдавии, а Украина может ответить на так называемые "призывы о помощи" Майи Санду, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
Вчера, 19:46
Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падетПока "армянский Навальный*" рушит связи с Россией, а Приднестровье хотят зажать в клещи, Россия готовит Харьковскую наступательную операцию, чтобы защитить Белгород. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
 
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