Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкВ Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом
Теоретически военные Украины могут прорваться к складам с боеприпасами. Но у ВСУ на сегодняшний день боеприпасов хватает — со всей Европы идут вливания. При этом сейчас Киеву необходимо другое вооружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Украинские силы могут терроризировать Приднестровье налетами БПЛА. При этом страны коллективного Запада и Евросоюза, исповедующие "общедемократические ценности" на такие действия закроют глаза, рассказал политолог.
Понятно, что такие действия Украина и Молдавия согласуют с Вашингтоном, который, в свою очередь, потом объяснит подопечным Брюсселя "политику партии", добавил эксперт.
"Теоретически военные Украины могут прорваться к складам с боеприпасами. Но у ВСУ на сегодняшний день боеприпасов хватает — со всей Европы идут вливания. Думаю, вряд ли украинские солдаты найдут там что-то для себя новое. Кроме того, им сейчас нужно другое вооружение", - отметил Бардин.
При этом вряд ли эскалация начнется за счет прорыва с территории Украины. Если ситуация будет накаляться, то первый импульс пойдет с правобережной Молдавии, а Украина может ответить на так называемые "призывы о помощи" Майи Санду, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
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