https://ukraina.ru/20240412/1054461938.html

Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье

Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье - 12.04.2024 Украина.ру

Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье

Теоретически военные Украины могут прорваться к складам с боеприпасами. Но у ВСУ на сегодняшний день боеприпасов хватает — со всей Европы идут вливания. При этом сейчас Киеву необходимо другое вооружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-04-12T04:10

2024-04-12T04:10

2024-04-12T04:10

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Украинские силы могут терроризировать Приднестровье налетами БПЛА. При этом страны коллективного Запада и Евросоюза, исповедующие "общедемократические ценности" на такие действия закроют глаза, рассказал политолог.Понятно, что такие действия Украина и Молдавия согласуют с Вашингтоном, который, в свою очередь, потом объяснит подопечным Брюсселя "политику партии", добавил эксперт.При этом вряд ли эскалация начнется за счет прорыва с территории Украины. Если ситуация будет накаляться, то первый импульс пойдет с правобережной Молдавии, а Украина может ответить на так называемые "призывы о помощи" Майи Санду, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240411/1054457564.html

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новости, украина, молдавия, приднестровье, всу, вооружение, склады, боеприпасы, война, сша, бпла