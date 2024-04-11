https://ukraina.ru/20240411/1054444297.html

Закон о могилизации, уничтожение Трипольской ТЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 апреля

Закон о могилизации, уничтожение Трипольской ТЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 апреля - 11.04.2024 Украина.ру

Закон о могилизации, уничтожение Трипольской ТЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 апреля

На Украине приняли закон о мобилизации. Трипольская ТЭС уничтожена. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-11T13:00

2024-04-11T13:00

2024-04-11T13:59

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Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон о мобилизации. За проголосовало 283 народных депутата.С момента вступления в силу закона — т. е. с середины мая — военнообязанному даётся 60 дней, чтобы обновить данные в военкомате — в очной или электронной форме. За несоблюдение требования военнообязанного ожидают штрафы и санкции вплоть до привода силой в военкомат.Кроме того, повестка будет считаться полученной даже без вручения лично в руки военнообязанному: если человека не застали дома, то датой вручения повестки будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности вручения.Всех мужчин возрастом от 18 до 60 лет обязали носить военный билет. Проверять его наличие смогут сотрудники ТЦК, полиция и пограничники. Таким образом, покинуть Украину без военного билета не смогут даже те, у кого есть на это право.Также из законопроекта была исключена норма о демобилизации находящихся на фронте после 36 месяцев службы. Такое было требование украинского Генштаба, указывавшего на нехватку военных в этом случае.Примечательно, что от мобилизации освободить сотрудников всех правоохранительных органов, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий — т. е. представителей крупного бизнеса.Кроме того, отсрочка предусмотрена для инвалидов всех групп. При этом инвалидам третьей группы оговорили отдельно перечень заболеваний, по которым они получают освобождение от мобилизации. Речь идёт об онкологических заболеваниях или об отсутствии органов или конечностей.Также отсрочку сохранят ближайшие родственники инвалидов.После долгих обсуждений оставили отсрочку для аспирантов и учащихся, но не в том случае, если человек получает второе высшее образование.Ожидается, что законопроект вызовет протесты на Украине."Наш источник в Генштабе рассказал, что военные очень недовольны исключением нормы о демобилизации из законопроекта о мобилизации. Сейчас в подразделениях ВСУ неспокойно и спецслужбы активно работают на этом треке, обвиняя всех кто высказывает свою позицию в работе на Кремль, но угрозы уже не действуют", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Также ожидается, что усилится поток беглецов из страны.Уничтожение Трипольской ТЭСВ результате удара утром 11 апреля полностью была уничтожена Трипольская ТЭС, сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".По его словам все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня.По словам Готы, сейчас ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации."Уничтожена самая мощная и охраняемая ТЭС под Киевом. После закрытия Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС стала основным поставщиком энергии в Киевской области. При этом власти отчитывались, что на объекте были возведены защитные конструкции, которые должны обеспечивать безопасность станции при ракетных атаках и налетах дронов. "Обеспечить работу тепловых электростанций в условиях продолжения российских атак собираются с помощью защитных сооружений. На Трипольской теплоэлектростанции выполнено уже 100% работ по их обустройству", - сообщали в "Центрэнерго". Как обычно, попилили. Ну а декоммунизация имперского наследия продолжается", - прокомментировал уничтожение Трипольской ТЭС российский военкор Александр Коц.При этом украинские СМИ отметили, что в августовском заявлении "Центрэнерго" речь шла о "физической защите критически важных элементов объектов ТЭС от падения обломков ракет, непрямых атак БПЛА и других повреждений". На этот же раз имела место прямая атака и прямое попадание.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 22 удара по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 14 обстрелов, на горловском — 7 обстрелов, на волновахском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 61 единица различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении парня-подростка 2007 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 14 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных и один ВОП с БпЛА, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм, по трассе Ясиновата-Горловка — один ВОП с БпЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 11 апреля по состоянию на 10:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Ясиноватский район - на трассе Ясиноватая-Горловка в результате сброса ВОП с БпЛА на маршрутный автобус ранены девочка-подросток 2006 года рождения, мужчины 1970 и 1983 годов рождения, женщины 1974 и 1979 годов рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили 19 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Раденск — 4; Каховка — 3; Горностаевка — 3; Днепряны — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка, Корсунка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Как рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, в течение минувших суток было сбито 77 украинских разведывательных и ударных БпЛА.Днём 11 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Журавлёвка с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Над селами Ближнее, Беловское и Головино системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В результате воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении – повреждены одно частное жилое домовладение, 7 квартир в двух МКД, одна надворная постройка, административное здание и один автомобиль. В Тавровском сельском поселении пострадали один социальный объект, надворная постройка и автомобиль, в Майском сельском поселении – одно частное домовладение и один автомобиль, в Разуменском сельском поселении – 3 автомобиля, в Никольском сельском поселении – одно частное домовладение и одна надворная постройка, в Беловском, Комсомольском и Новосадовском сельских поселениях – по одному частному домовладению. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших нет", - отмечалось в сводке.В Борисовском районе на окраине села Цаповка дроном-камикадзе было атаковано сельскохозяйственное предприятие. Никто не пострадал. Повреждено одно транспортное средство. Также на территории сельхозпредприятия совершил падение БПЛА противника. Обошлось без последствий. Оперативные службы его обезвредили и изъяли.Кроме того, В Валуйском городском округе по окраине села Долгое выпущено 4 миномётных снаряда, также украинские военные атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.В Волоконовском районе под обстрел попало село Тишанка – было зафиксировано 5 прилётов. Никто не пострадал. Есть повреждения в двух частных жилых домовладениях: в одном доме выбито окно, во втором осколками посечены забор и ворота гаража. Также повреждены газопровод и линия электропередачи. В настоящий момент энергоснабжение восстановлено.В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 11 миномётных снарядов. Обошлось без последствий. В селе Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет. В одном частном жилом домовладении выбиты окна и повреждена крыша.В Краснояружском районе село Графовка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи. По окраине села Поповка выпущено 4 миномётных снаряда. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка – установлено 9 прилетов. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе на участке автодороги между селами Шамино и Архангельское два дрона атаковали движущиеся автобус и микроавтобус. Есть двое пострадавших – пассажирка автобуса и водитель микроавтобуса. У женщины поверхностная рана нижней конечности, у мужчины – множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области. Вся необходимая медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение пострадавшие получают амбулаторно. У транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши. В селе Архангельское дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва никто не пострадал, повреждён один грузовой автомобиль. Под обстрел попал поселок Красное. Пострадавших нет. Повреждены заборы двух частных домовладений и одна хозпостройка. В селе Нежеголь дроном-камикадзе атакован молоковоз. Никто не пострадал. Повреждена цистерна транспортного средства, обломками дрона выбиты окна в одном частном жилом домовладении. В городе Шебекино на территории одного из предприятий в результате сброса взрывного устройство с БПЛА произошло возгорание двух транспортных средств. Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировано. В селе Муром с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, также совершил падение FPV-дрон противника. Обошлось без последствий", - писал Гладков.Утром губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об атаке украинских дронов на регион."Ночью в Фатежском районе Курской области сбито 3 украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет. Благодарю бойцов ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал он в своём телеграм-канале в 06:09.Позднее он сообщил, что в результате атаки получили повреждения несколько автомобилей сотрудников Михайловского ГОКа на парковке личного автотранспорта. Никто не пострадал.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия