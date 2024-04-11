https://ukraina.ru/20240411/1054436713.html

Война за линией фронта. Как живет, терроризируемый ВСУ Белгород

Война за линией фронта. Как живет, терроризируемый ВСУ Белгород - 11.04.2024 Украина.ру

Война за линией фронта. Как живет, терроризируемый ВСУ Белгород

Уже на протяжении долгого времени ВСУ обстреливают Белгород. Несмотря на все старания бойцов ПВО и частей прикрытия границы ВС РФ, в городе регулярно бывают прилеты. Улицы Белгорода опустели, жители сидят по домам – и все же город продолжает жить. О том, какая атмосфера сейчас в Белгороде, рассказывает военный корреспондент Украина.ру Федор Громов.

2024-04-11T05:41

2024-04-11T05:41

2024-04-11T06:01

белгород

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

с-300

эксклюзив

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Мы въезжаем в Белгород глубокой ночью – от Донецка путь неблизкий. Через два-три часа уже вставать, подъем ранний, и потому Белгород я вижу таким, как привык – сверкающим во тьме, залитым светом многочисленных фонарей и подсветок. Потом – долгий и трудный выезд, позднее возвращение… Довольно сложно было заметить, что Белгород сильно изменился. Однако мне, побывавшему в Белгороде за прошедший год уже раз пять, не так уж без труда удалось найти отличия.Одним из главных парадоксов этого города являются… автомобильные пробки. Да, Белгород город достаточно небольшой – по официальным данным численность населения невелика, около 330 тысяч человек. Однако пробки на городских улицах, особенно по вечерам, традиционно собирались знатные, не уступающие московским. Особенно отличалась улица Преображенская, одна из главных в центре Белгорода – еще в декабре в час пик на ней можно было застрять весьма и весьма надолго.Шесть часов вечера. Мы паркуем наш "УАЗ Патриот" на улице Преображенской, выходим. Я замечаю, что что-то не так, но не могу понять, что именно. И тут сердце тревожно сжимается – на улице Преображенской нет пробок. Лишь редкие машины проезжают по ней, не веря своему счастью.Пешеходные улицы Белгорода больше не забиты праздношатающимися жизнерадостными белгородцами. Многочисленные городские кофейни, кафе и рестораны если и не пустуют, то людей в них немного – не сравнить с теми временами, когда в веселом шумном Белгороде жизнь била через край, и даже война белгородскую жизнерадостность сломить не могла.- У нас есть такая традиция в городе – фестиваль цветов, - рассказывала уроженка Белгорода Даша. – В апреле 2022-го, через два месяца после начала войны губернатор не стал отменять его – наоборот, сказал, что надо провести обязательно, чтобы подбодрить людей.Даже осенью 2022-го года, когда армия России была вынуждена отступить из Харьковской области, откатиться к государственной границе – Белгород продолжать жить обычной жизнью. Белгородцам было не наплевать – они помогали армии так, как, наверное, не помогал ни один другой регион. И все же, в очередной раз, отправив посылку солдатам на передовую, средний белгородец продолжал жить как жил – просто помощь армии для него стала регулярной обязательной процедурой, вроде чистки зубов.- Мы когда из Шебекино летом в Белгород вырвались – просто охренели, - вспоминал в декабре шебекинский волонтер Илья. – У нас город бомбят по площадям, каждый час прилеты – а у них там тишина, покой, мирная жизнь!Илья тогда говорил это без злобы и зависти, просто констатировал факт. Увы, прошло некоторое время – и Белгород разделил несчастье регулярных прилетов с городом-соседом. И смысла в этом особенного не было, просто украинское руководство, не добившееся ни единой поставленной на 2023-й год военной цели, прибегло к испытанному средству удовлетворения – террору.Белгород оказался самой доступной целью – самым крупным городом, находящимся вблизи линии боевого соприкосновения. Разумеется, его уже не раз пробовали на зуб – украинская армия запускала по нему и крупные дроны-камикадзе, и била по нему из РСЗО. Традиционно у них ничего не получалось – город был надежно прикрыт расчетами ПВО, подавляющее большинство воздушных целей сбивали. Иногда что-то и долетало – однако эффективность русской ПВО была настолько высока, что вплоть до декабря город мог позволить себе жить спокойной мирной жизнью, лишь изредка обращая внимание на грохот в небе.- За год ко всему приноровились – сбивали и "Смерчи", и "Точки", и "Химарсы", - рассказывал в августе офицер батареи зенитных установок С-300 с позывным "Кот". – Сейчас у ВСУ нет таких ракет, какие мы бы не могли сбить.К сожалению, к акции устрашения в конце декабря украинские террористы подготовились хорошо – не в силах взломать систему ПВО, прикрывающую Белгород, они нанесли удар по мирному городу из чешской дальнобойной РСЗО "Вампир". С дальнего расстояния, неприцельно – целью был весь мирный Белгород. Второй волной шли ракеты с кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха". Большая часть ракет была сбита – однако за счет массовости удара несколько ракет прорвались сквозь заслон. Кассетные боеприпасы прошлись по улицам Белгорода смертельной косой, убив 25 мирных горожан и ранив более сотни, вызвав гнев и ярость у всей России.По мере ухудшения обстановки на фронте для ВСУ украинские террористы срывали свою злость на Белгороде, регулярно подвергая его обстрелам. Чешские поставки ракет к РСЗО "Вампир" оказались как нельзя кстати – более дальнобойные, чем ракеты "Града" боеприпасы позволили регулярно кошмарить Белгород и прилегающие к нему поселки, не приближаясь к государственной границе более чем на 10 километров. И с этого момента Белгород стал слабым местом России.Украинские террористы били по Белгороду в феврале – когда пала Авдеевка. Били в марте – чтобы сорвать явку на выборах. Не получилось – явка на выборы Президента России в Белгороде в 2024-м году побила все рекорды предыдущих лет. Грохотали бои в приграничье, сирена воздушной тревоги ревела над Белгородом не переставая, украинская армия, отступающая в Донбассе из-за дефицита снарядов, не жалела их на Белгород и область. Как оказалось, зря – наступающие на Белгородчину колонны ВСУ были разбиты, украинские боевики, наступавшие в сторону границы под флагом террористической организации "РДК" усеяли своими трупами приграничную полосу.За разгром в приграничье украинцы принялись мстить. Как? Старым, проверенным способом – обстрелами Белгорода по площадям. Напрасны были надежды белгородцев, что обстрелы закончатся по окончанию выборов – на протяжении более чем трех недель каждый день по Белгороду летел пакет реактивных снарядов из чешского "Вампира". Группировка прикрытия границы развернула за чешскими установками РСЗО настоящую охоту, русские пилоты БПЛА тщательно сканировали каждый квадратный километр сопредельной территории, силясь отыскать злосчастную установку. Несколько раз их находили и уничтожали – однако на следующий день по Белгороду летел новый пакет ракет.РСЗО, уничтоженная ударом "Искандера" в ХарьковеВ условиях постоянных обстрелов высочайшее качество гражданского управления продемонстрировали местные власти во главе с губернатором области Вячеславом Гладковым. Не имея возможности повлиять на ситуацию на фронте, гражданские власти сделали все, чтобы минимизировать потери от обстрелов. В считанные дни после декабрьской трагедии весь Белгород покрылся грубоватого вида, но надежными бетонными укрытиями. Остановки общественного транспорта, красивые и изящные, облачились в ту же бетонную броню.Заведения на улицах запестрели красными вывесками "Аптечка здесь" - владельцы небольших магазинчиков, кофеен и кафе почли за честь присоединиться к общему делу. Белгород, некогда основанный как город-крепость, основной укрепленный пункт Засечной Черты на западной границе Русского Царства, снова стал крепостью. Белгородцы, вспомнив своих славных предков, воинов-порубежников, стали такими же, как и они - дисциплинированными и сплоченными. Стоит лишь завыть воздушной сирене, предупреждая город об опасности - и тут же останавливается движение транспорта на улицах, а водители дружно выходят из машин и прячутся в убежищах. В кафе и ресторанах посетители дружно отходят от окон. Централизованно по всему городу отключаются магнитные замки на дверях подъездов - чтобы те из горожан, кто оказался во дворе дома, могли забежать в подъезд. Укрытия, к слову, помогали уже неоднократно - осколки от чешских ракет не могут пробить толстый слой бетона. Даже прямое попадание ракеты по ним - не приговор для укрывшихся внутри. Над городом грохочет ПВО, возможно, где-то есть прилет - а многочисленные медицинские бригады уже ждут сигнала, если где-то есть раненые. Этим занимается территориальная оборона Белгорода - в ней много врачей. Они дежурят вместе с обычными, гражданскими бригадами - чтобы не перегружать систему здравоохранения города. Медики теробороны БелгородаСпасти каждого ближнего, помочь ему - вот кредо, по которому живут белгородцы. Не в силах напрямую повлиять на ситуацию на фронте, они делают все, чтобы минимизировать потери в тылу - и делают это дружно, дисциплинированно и выверенно. И при этом продолжают жить в городе. Как выяснилось впоследствии, свободные автодороги Белгорода по вечерам - следствие не столько того, что многие уехали, сколько того, что люди сидят по домам, предпочитают не рисковать. По сути город оказался на положении осажденной крепости - и белгородцы приняли этот факт, дружно скорректировав свою жизнь соответственно новым обстоятельствам. И остались в подавляющем большинстве в городе. Но, как бы мы не восхищались выдержкой и дисциплиной белгородцев, этих железных людей, ситуация эта - ненормальна. Режим осажденной крепости для города - это ненормально, пусть даже для города прифронтового. Регулярные террористические обстрелы мирного города должны быть прекращены. России необходима "санитарная зона" в Харьковской области. К счастью, мы точно знаем, что рано или поздно создание зоны безопасности произойдет - вопрос только во времени.

https://ukraina.ru/20240410/1054399537.html

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Фёдор Громов

Фёдор Громов

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Фёдор Громов

белгород, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, с-300, эксклюзив