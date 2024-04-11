"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки - 11.04.2024 Украина.ру
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"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки
"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки - 11.04.2024 Украина.ру
"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки
Западная Украина никогда не была территорией РФ, там особый человеческий потенциал. Серая зона между Россией и НАТО должна быть ликвидирована. По этому вопросу нужно мирно договориться с Бухарестом и Варшавой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
2024-04-11T04:40
2024-04-11T04:40
новости
западная украина
россия
юрий баранчик
польша
румыния
украина
территория
нато
"серая зона"
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Румыния и Польша могут завести воинские контингенты в процессе распада украинского государства. Они отправят войска на ее территорию под предлогом "защиты от российской угрозы", но потом там и останутся, рассказал аналитик.Осколки украинской территории они хотят взять под свой протекторат, а потом по мере угасания государства Польша и Румыния включат эти земли в свой состав, добавил специалист.Необходимо ликвидировать эту территорию. Если Россия сможет об этом мирно договориться с Бухарестом и Варшавой, то пусть заходят. В этом случае на границе с НАТО не останется никакой серой зоны, что очень выгодно для России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054396291.html
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польша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, западная украина, россия, юрий баранчик, польша, румыния, украина, территория, нато, "серая зона"
Новости, Западная Украина, Россия, Юрий Баранчик, Польша, Румыния, Украина, территория, НАТО, "серая зона"

"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки

04:40 11.04.2024
 
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Западная Украина никогда не была территорией РФ, там особый человеческий потенциал. Серая зона между Россией и НАТО должна быть ликвидирована. По этому вопросу нужно мирно договориться с Бухарестом и Варшавой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
Румыния и Польша могут завести воинские контингенты в процессе распада украинского государства. Они отправят войска на ее территорию под предлогом "защиты от российской угрозы", но потом там и останутся, рассказал аналитик.
Осколки украинской территории они хотят взять под свой протекторат, а потом по мере угасания государства Польша и Румыния включат эти земли в свой состав, добавил специалист.
"Надеюсь, что договоримся. Западная Украина никогда не была нашей территорией. Там особый человеческий потенциал. Пусть с ними румыны и поляки разбираются", - подчеркнул Баранчик", - отметил Баранчик.
Необходимо ликвидировать эту территорию. Если Россия сможет об этом мирно договориться с Бухарестом и Варшавой, то пусть заходят. В этом случае на границе с НАТО не останется никакой серой зоны, что очень выгодно для России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
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НовостиЗападная УкраинаРоссияЮрий БаранчикПольшаРумынияУкраинатерриторияНАТО"серая зона"
 
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