https://ukraina.ru/20240411/1054434433.html
"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки
"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки - 11.04.2024 Украина.ру
"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки
Западная Украина никогда не была территорией РФ, там особый человеческий потенциал. Серая зона между Россией и НАТО должна быть ликвидирована. По этому вопросу нужно мирно договориться с Бухарестом и Варшавой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
2024-04-11T04:40
2024-04-11T04:40
2024-04-11T04:40
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"серая зона"
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Румыния и Польша могут завести воинские контингенты в процессе распада украинского государства. Они отправят войска на ее территорию под предлогом "защиты от российской угрозы", но потом там и останутся, рассказал аналитик.Осколки украинской территории они хотят взять под свой протекторат, а потом по мере угасания государства Польша и Румыния включат эти земли в свой состав, добавил специалист.Необходимо ликвидировать эту территорию. Если Россия сможет об этом мирно договориться с Бухарестом и Варшавой, то пусть заходят. В этом случае на границе с НАТО не останется никакой серой зоны, что очень выгодно для России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054396291.html
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новости, западная украина, россия, юрий баранчик, польша, румыния, украина, территория, нато, "серая зона"
Новости, Западная Украина, Россия, Юрий Баранчик, Польша, Румыния, Украина, территория, НАТО, "серая зона"
"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки
Западная Украина никогда не была территорией РФ, там особый человеческий потенциал. Серая зона между Россией и НАТО должна быть ликвидирована. По этому вопросу нужно мирно договориться с Бухарестом и Варшавой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик