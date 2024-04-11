https://ukraina.ru/20240411/1054426868.html

Это не просто бред Терехова. Почему мэр Харькова опаснее Зеленского

Это не просто бред Терехова. Почему мэр Харькова опаснее Зеленского - 11.04.2024 Украина.ру

Это не просто бред Терехова. Почему мэр Харькова опаснее Зеленского

Мэр Харькова Игорь Терехов в очередной раз заявил о наследстве победителей немецкого фашизма. В комментариях для Украина.ру российские историки объяснили, почему Терехов об этом говорит, в чем подводные камни и опасность

2024-04-11T13:44

2024-04-11T13:44

2024-04-11T13:56

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Украина, США и Великобритания дали возможность России "узурпировать" победу в Великой Отечественной войне, заявил мэр Харькова Игорь Терехов. В войне погибли англичане, "союзники на стороне нашей коалиции" и американцы. В Вашингтоне построили мемориал погибшим, но больше всех, по его словам, потеряла Украина. "А мы взяли и отдали право считать победителем Россию. Ну как это возможно? Я очень хочу, чтобы мы вернулись к этому вопросу. Потому что наши деды, отцы у кого-то воевали и погибли. А мы взяли отдали. Это нечестно, это несправедливо", - заявил Терехов. Украина.ру попросила историков прокомментировать это высказывание Терехова. Трое респондентов сошлись во мнении, что извращение общей истории на украинской стороне нацелено против России. Чем дальше, тем риторика официальных украинских лиц будет жестче и коварнее, а за риторикой последуют и действия. Так в принципе и объясняют необходимость провести денацификацию - по сути уничтожение агрессивной идеологии. Победа была общейБредом страдающего от белой горячки назвал умозаключения харьковского градоначальника историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский в комментарии для Украины.ру. Эксперт сказал, что ему трудно найти слова, чтобы прокомментировать заявления Терехова, но проще позвонить в "неотложку" и вызвать для него доктора. "Никакой субъектной на международной арене Украины в те времена не было. А был СССР, в состав которого эта самая Украина наряду с Россией входила. И под актами о капитуляции Германии и Японии стоит подпись СССР, а не России или Украины. Великая Победа была общей для всего СССР, она не могла принадлежать какой-либо из республик в отдельности. А сейчас мы видим либо растаскивание общего достояния по национальным углам, либо вообще попытку отказа от него в той или иной форме.А то, что Украина вместе с Белоруссией в 1945 году получила статус основателя ООН, так это связано с тем, что по территории этих республик прокатились наиболее жестокие сражения Великой Отечественной войны. К слову, не менее пострадавшая от гитлеровского нашествия РСФСР такого права не получила. Более того, у РСФСР не было ни собственной республиканской компартии, ни собственного государственного гимна, и даже республиканский флаг она получила самой последней", - напомнил Дмитриевский. Украину с любой историей связывает больПроблема заключается в том, что у Украины, в принципе, с любой историей неразрывно связаны болезненные ощущения, сказал нашему изданию донецкий историк Артем Ольхин. На Украине извратили все варианты исторической науки, чтобы создать собственную государственность. "Начиная с древнейших времен, когда они там (в вымышленной истории. - Ред.) копали море, были древнее арийцев, а вождь гуннов Аттила - на самом деле казак Гатило, продолжая таким периодом, который для них нуждается в бесконечном осмеивании и искажении, как Великая Отечественная война. Давайте не забывать, что на территории Украины они верят в свою непогрешимость, что на них напало "русское фашистское государство", а нашего президента называют "путлер", и вообще присваивают нам все черты нацизма. При том, что "зигуют" бойцы украинской армии", - сказал Ольхин. Ольхин считает, что искать какую-то логику в заявлениях украинских чиновников - противопоказано, так как "можно сойти с ума". Попытки украинских властей выстроить какой-либо концепт на отрицании всего русского именно к этому и привел, добавил Ольхин. Вторая Мировая война и Великая Отечественная - это тот самый столп, по которому "они бьют". "Потому что в Великую Отечественную войну украинство во многом укрепилось. Многие добровольцы вступали в СС "Галичину", "Нахтигаль". А "Нахтигаль" - это "соловейко", если вы не знали, потому что они там пели много и по-всякому. Многие шли в ОУН*, и их было три разных организации: ОУН Бандеры, Мельника и Бульбы-Боровца, которые на территории Белоруссии и Польши свирепствовали, в частности устроили Волынскую резню. Кто-то шел в полицаи. В общем-то все это - Украина, и это надо как-то оправдать, и поэтому им нужно всякой новой мифологии, чтобы доказать, что СССР - не победитель, он там был необязателен и так далее", - сказал Ольхин. Чтобы вернуть человека в реальность, достаточно посмотреть на цифры погибших со всех сторон. На европейской территории больше всего погибло солдат из СССР, "но для украинцев это мало что значит", добавил Ольхин. Он привел в пример еще один украинский миф: "если Европу освобождали Украинские фронты, значит СССР и Россия ни при чем". "Разумеется, это полная чушь. Она может восприниматься только людьми, которые вообще никогда историю не учили, или всю жизнь просидели в мобильном телефоне и имеют до такой степени клиповое мышление, что их можно убедить в чем угодно. К сожалению, на Украине это проходит. И лечится только денацификацией, после того, как будут призваны к ответу те, кто создали такую версию Украины. В том числе такую версию идеологии, такую версию истории", - заключил он. Такие тереховы опаснее зеленских Мэр Харькова не заигрывает с нацизмом в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, а последовательно позиционирует себя как наследника победителей фашизма. В 80-ю годовщину освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков он публично заявил о вечном уважении освободителям города - то есть Красной Армии. На самом деле, это - идейная ловушка. На нюанс обратил внимание заместитель декана исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Андреев в комментарии для Украина.ру."Вроде бы, правильные слова. Но на самом деле их подтекст очевиден: мы чтим освободителей, но вместе с тем понимаем, что фашизм победил не один Советский Союз. А отсюда вполне естественным становится следующий аргумент: а современная Россия своей агрессией и своими обстрелами мирных украинских городов как раз и становится наследницей Третьего рейха.Кто за этим стоитК сожалению, российская пропаганда распиарила то августовское заявление Терехова (в годовщину освобождения Харькова. - Ред.) как нечто позитивное. Между тем он и ему подобные украинские политики сегодняшнего второго эшелона – это те, кто придет на смену режиму Зеленского. И для нас они будут гораздо более сложными противниками, потому что вместо клоунской бандеровщины они будут следовать западным ценностям, в том числе использовать антифашистскую риторику, только оттого такая позиция будет не менее, а более антироссийской. Эти политики, может быть, даже и второй государственный язык сделают, но именно для того, чтобы показать всему миру, что Украина – это правильная наследница Киевской Руси, а Российская Федерация – это фашистская Татария.Поэтому такие разумные и вменяемые тереховы для нас намного опаснее бесноватого киевского шута. И никакой альтернативы силовому освобождению русских регионов Украины не существует", - сказал Андреев. Безусловно, заявление мэра Харькова, далеко не из первого и даже не из пятого десятка политиков Украины можно было бы проигнорировать и не отвлекать серьезных российских историков на комментарии его бредового заявления. Но в том-то и дело, что поет Терехов не своим голосом, а с чужого. Он всего лишь проводник "новых идей", которые вкладывает в украинские уста (вернее в уста тех, кто готов это, по-своему интерпретируя, повторять) идеи новой, вернее полностью перелицованной историей. С этой целью на Западе сейчас создается специальный институт, который финансирует один из бывший олигархов Украины и соратник Сороса Виктор Пинчук. Институт будет формировать на Западе команду серьезных исследователей, задача которых - создать новую историю, убрав из нее исторические достижения или дав историческим фактам "новое толкование", например, что победителями во Второй мировой войне были США, Великобритания и Франция. Команда исследователей, вероятно, уже работает, если такие недалекие и глуповатые политики, как Терехов начинают по-своему косноязычно озвучивать тезисы этой "новой интерпретации истории".И еще одно, о чем говорят эксперты и еще понимают те, кто учились в советской школе - снос памятников освободителям от немецко-фашистских захватчиков на Украине, о чем правительственные украинские СМИ сообщают с особой гордостью, кажется, не вяжется с псевдоисторическими заявлениями Терехова о самом значительном вкладке в победу над фашистской Германией именно Украины. Но это не так. Снос памятников производится с одной идеологической целью: изъять из памяти народа Украины подлинных освободителей и героев, заменив на других - ложных.Очевидно, что остановить это глумление над нашей общей с украинским (и прочими народами бывшего СССР) историей и есть цель по денацификации Украины, которую определил перед началом спецоперации Владимир Путин.*ОУН - запрещенная в России экстремистская организация

https://ukraina.ru/20240408/1054381365.html

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