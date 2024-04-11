https://ukraina.ru/20240411/1054419582.html

Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ

Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру

Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ

После неудачного украинского контрнаступления, в рядах ВСУ наблюдается нежелание воевать. При этом на морально-психологическое состояние националистических подразделений ничто не влияет, они упорно сражаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный

2024-04-11T04:50

2024-04-11T04:50

2024-04-11T04:50

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новороссия

украина

всу

батальон

наркотики

мотивация

наступление

психология

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В 2014–15 гг. моральное состояние у ВСУ было на нуле, потом оно немного повысилось. В 2022 году после вынужденной перегруппировки ВС РФ у противника наблюдался определенный психологический подъем, рассказал командир.Сейчас же, после неудачного украинского контрнаступления, в рядах ВСУ наоборот отсутствует желание воевать. Но нужно помнить что отдельные подразделения ВСУ, были набраны из оголтелых фанатиков и националистов, отметил военный.На морально-психологическое состояние таких националистических подразделений ничто не влияет, они упорно и фанатично сражаются, а если боевики еще и "под наркотой", то воюют более оголтело, подчеркнул Викинг.Он добавил, что с момента военного противостояния в Новороссии ВСУ сильно эволюционировали. За 10 лет военного конфликта Украина наладила производство военной обуви. Также Киев приобрел лицензию на пошив военной формы у Польши и США и производит её на своей территории, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240410/1054402251.html

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новости, новороссия, украина, всу, батальон, наркотики, мотивация, наступление, психология