Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру
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Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ
Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру
Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ
После неудачного украинского контрнаступления, в рядах ВСУ наблюдается нежелание воевать. При этом на морально-психологическое состояние националистических подразделений ничто не влияет, они упорно сражаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
2024-04-11T04:50
2024-04-11T04:50
новости
новороссия
украина
всу
батальон
наркотики
мотивация
наступление
психология
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В 2014–15 гг. моральное состояние у ВСУ было на нуле, потом оно немного повысилось. В 2022 году после вынужденной перегруппировки ВС РФ у противника наблюдался определенный психологический подъем, рассказал командир.Сейчас же, после неудачного украинского контрнаступления, в рядах ВСУ наоборот отсутствует желание воевать. Но нужно помнить что отдельные подразделения ВСУ, были набраны из оголтелых фанатиков и националистов, отметил военный.На морально-психологическое состояние таких националистических подразделений ничто не влияет, они упорно и фанатично сражаются, а если боевики еще и "под наркотой", то воюют более оголтело, подчеркнул Викинг.Он добавил, что с момента военного противостояния в Новороссии ВСУ сильно эволюционировали. За 10 лет военного конфликта Украина наладила производство военной обуви. Также Киев приобрел лицензию на пошив военной формы у Польши и США и производит её на своей территории, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054402251.html
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новости, новороссия, украина, всу, батальон, наркотики, мотивация, наступление, психология
Новости, Новороссия, Украина, ВСУ, батальон, наркотики, мотивация, наступление, психология

Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ

04:50 11.04.2024
 
© tsn.uaТанец украинские военные АТО
Танец украинские военные АТО
© tsn.ua
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После неудачного украинского контрнаступления, в рядах ВСУ наблюдается нежелание воевать. При этом на морально-психологическое состояние националистических подразделений ничто не влияет, они упорно сражаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
В 2014–15 гг. моральное состояние у ВСУ было на нуле, потом оно немного повысилось. В 2022 году после вынужденной перегруппировки ВС РФ у противника наблюдался определенный психологический подъем, рассказал командир.
Сейчас же, после неудачного украинского контрнаступления, в рядах ВСУ наоборот отсутствует желание воевать. Но нужно помнить что отдельные подразделения ВСУ, были набраны из оголтелых фанатиков и националистов, отметил военный.
На морально-психологическое состояние таких националистических подразделений ничто не влияет, они упорно и фанатично сражаются, а если боевики еще и "под наркотой", то воюют более оголтело, подчеркнул Викинг.
Он добавил, что с момента военного противостояния в Новороссии ВСУ сильно эволюционировали. За 10 лет военного конфликта Украина наладила производство военной обуви. Также Киев приобрел лицензию на пошив военной формы у Польши и США и производит её на своей территории, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
Юрий Баранчик интервью
Вчера, 06:04
Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войскНаша основная задача, чтобы между Россией и странами НАТО не было никакой серой зоны, откуда бы осуществлялись атаки на нашу территорию, а НАТО бы постоянно говорила: "Это не мы". Мы должны ликвидировать эту территорию
 
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Заголовок открываемого материала
05:00Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов
04:55Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы
04:50Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ
04:47Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
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04:30Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону
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04:00Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол"
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03:10Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину
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