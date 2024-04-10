https://ukraina.ru/20240410/1054434711.html
Обстрел ВСУ лишил жизни офицера пресс-службы МО под Кременной, ещё два человека пострадали
Обстрел ВСУ лишил жизни офицера пресс-службы МО под Кременной, ещё два человека пострадали - 10.04.2024 Украина.ру
Обстрел ВСУ лишил жизни офицера пресс-службы МО под Кременной, ещё два человека пострадали
В результате атаки украинской армии погиб офицер пресс-службы майор Минобороны России Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу в Кременной. Ранения получили оператор и корреспондент ВГТРК "Вести Луганск", сообщил телеканал
2024-04-10T23:39
2024-04-10T23:39
2024-04-10T23:39
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Члены съемочной группы оператор Денис Шум с ранением ноги был доставлен в больницу, где ему провели операцию и вынули осколок. Корреспондент Артем Юндас получил в результате атаки контузию. Уточняется, что в этот раз ВСУ сперва нанесли удар из ствольной артиллерией, затем применили беспилотник, который угнался за автомобилем в котором пытались эвакуироваться пострадавшие. Корреспондент Артём Юндас рассказал, что украинские военнослужащие били по ним прицельно. Следственный комитет России будет расследовать факт обстрела журналистов со стороны ВСУ в ЛНР. Они установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, уточнили в Следкоме.
https://ukraina.ru/20240410/1054428741.html
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новости, кременная, лнр, вооруженные силы украины, россия, следственный комитет, обстрелы
Новости, Кременная, ЛНР, Вооруженные силы Украины, Россия, Следственный комитет, обстрелы
Обстрел ВСУ лишил жизни офицера пресс-службы МО под Кременной, ещё два человека пострадали
В результате атаки украинской армии погиб офицер пресс-службы майор Минобороны России Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу в Кременной. Ранения получили оператор и корреспондент ВГТРК "Вести Луганск", сообщил телеканал