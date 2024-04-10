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ВСУ пытались добить раненых журналистов ВГТРК в ЛНР

ВСУ пытались добить раненых журналистов ВГТРК в ЛНР - 10.04.2024 Украина.ру

ВСУ пытались добить раненых журналистов ВГТРК в ЛНР

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил 10 апреля телеграм-канал "Вести Луганск"

2024-04-10T16:29

2024-04-10T16:29

2024-04-10T16:29

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По словам корреспондента, ВСУ использовали ствольную артиллерию. По журналистам выпустили три снаряда. Осколок от одного из них попал в ногу оператору.Корреспондент Артём Юндас рассказал, что украинские военнослужащие били прицельно по ним. После первого прилёта было принято решение эвакуироваться. "Сразу как мы начали уезжать на машине эвакуации – "буханке" - за нами впереди полетел дрон, прицельно", - рассказал он. Юндас предположил, что ВСУ даже удалось попасть по машине, так как на её кузове появилась пробоина.Раненый оператор Денис Шум рассказал, что чувствует себя хорошо.Телеграм-канал "Вести Луганск" опубликовал также первое видео обстрела, во время которого члены съемочной группы получили ранения. Снаряд упал прямо за спиной корреспондента.

https://ukraina.ru/20231215/1052144199.html

кременная

луганская народная республика

луганск

россия

украина

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новости, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, луганск, всу, россия, украина, сми