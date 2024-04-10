"Очень хотим": Зеленский помечтал о том, как ВСУ разрушают Крымский мост - 10.04.2024 Украина.ру
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"Очень хотим": Зеленский помечтал о том, как ВСУ разрушают Крымский мост
"Очень хотим": Зеленский помечтал о том, как ВСУ разрушают Крымский мост - 10.04.2024 Украина.ру
"Очень хотим": Зеленский помечтал о том, как ВСУ разрушают Крымский мост
Украинская армия имеет полное право атаковать инфраструктурные объекты в российских регионах, которые Киев до сих пор считает своими. Речь идёт о Крыме и о новых субъектах РФ, сообщил в интервью немецкому изданию Bild президент Украины Владимир Зеленский
2024-04-10T23:13
2024-04-10T23:13
новости
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владимир зеленский
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Получится ли у Вооруженных сил Украины после многочисленных попыток теперь уже в этом году разрушить Керченский мост, поинтересовался у Зеленского журналист. Президент как всегда ушел от прямого ответа. "Мы очень хотим. И этот вопрос не в том, что именно мост, о котором все говорят. Мы говорим о нескольких инфраструктурных вещах, которые являются военными целями. Это мост, это аэродромы, с которых взлетают самолеты", – ответил Зеленский. Глава киевского режима также надеется, что контрнаступательные операции ВСУ дадут какой-то результат. Ранее Владимир Зеленский оценивая возможности армии забрать военным путем у России Крым и новые регионы заявил, что существует некий план контрнаступления ВСУ и "если российские войска не смогут удержать территории, они уйдут".
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новости, крым, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, украина, украинская армия, bild, всу, сво, контрнаступление
Новости, Крым, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, украинская армия, Bild, ВСУ, СВО, контрнаступление

"Очень хотим": Зеленский помечтал о том, как ВСУ разрушают Крымский мост

23:13 10.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украинская армия имеет полное право атаковать инфраструктурные объекты в российских регионах, которые Киев до сих пор считает своими. Речь идёт о Крыме и о новых субъектах РФ, сообщил в интервью немецкому изданию Bild президент Украины Владимир Зеленский
Получится ли у Вооруженных сил Украины после многочисленных попыток теперь уже в этом году разрушить Керченский мост, поинтересовался у Зеленского журналист. Президент как всегда ушел от прямого ответа.

"Мы очень хотим. И этот вопрос не в том, что именно мост, о котором все говорят. Мы говорим о нескольких инфраструктурных вещах, которые являются военными целями. Это мост, это аэродромы, с которых взлетают самолеты", – ответил Зеленский.

Глава киевского режима также надеется, что контрнаступательные операции ВСУ дадут какой-то результат.
Ранее Владимир Зеленский оценивая возможности армии забрать военным путем у России Крым и новые регионы заявил, что существует некий план контрнаступления ВСУ и "если российские войска не смогут удержать территории, они уйдут".
16 марта, 17:30
В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - ИщенкоСегодня ровно 10 лет с того момента, как в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Аналогичные референдумы состоялись и в Донбассе. По итогам - были созданы республики ДНР и ЛНР. Однако их путь в Россию оказался на 8 лет дольше и гораздо более сложным. Почему же так произошло?
 
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