Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский скептически оценил возможности украинской армии вернуть новые регионы России и Крым в состав Украины. На вопрос журналиста Bild действительно ли он верит, что Украина в состоянии вернуть Донбасс, Луганск и Крым, он заявил, что у ВСУ есть план контрнаступления, но допустил, что он сработает
"Да, у нас есть план контрнаступления. И это контрнаступление должно принести результаты. После этих результатов, если российские войска не смогут удержать территории, они уйдут", — сказал Зеленский.
Кроме этого, глава государства допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в случае очередного провала на фронте, но не участие российской стороны в предстоящем швейцарском саммите по урегулированию ситуации на Украина.
Зеленский указал на то, что Москва получит тот документ, который был согласован и принят без неё.
"Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты уже будут готовы, с реальными деталями того, что нужно сделать. После этого мы разработаем полный план и некоторые переговорщики, некоторые представители континентов представят этот план российским представителям", – добавил глава киевского режима.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского. Центральное место пока занимает план Пекина, состоящий из 12 пунктов. Среди них — прекращение огня, уважение территориальной целостности, законных интересов всех стран в области безопасности, решение гуманитарного кризиса на Украине, обмен военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказ от введения односторонних санкций без решения Совбеза ООН.
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