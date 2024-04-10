Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым - 10.04.2024 Украина.ру
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Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым
Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым - 10.04.2024 Украина.ру
Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым
Глава киевского режима Владимир Зеленский скептически оценил возможности украинской армии вернуть новые регионы России и Крым в состав Украины. На вопрос журналиста Bild действительно ли он верит, что Украина в состоянии вернуть Донбасс, Луганск и Крым, он заявил, что у ВСУ есть план контрнаступления, но допустил, что он сработает
2024-04-10T20:49
2024-04-10T20:49
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Кроме этого, глава государства допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в случае очередного провала на фронте, но не участие российской стороны в предстоящем швейцарском саммите по урегулированию ситуации на Украина. Зеленский указал на то, что Москва получит тот документ, который был согласован и принят без неё. "Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты уже будут готовы, с реальными деталями того, что нужно сделать. После этого мы разработаем полный план и некоторые переговорщики, некоторые представители континентов представят этот план российским представителям", – добавил глава киевского режима. Ранее сообщалось, что Россия и Китай ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского. Центральное место пока занимает план Пекина, состоящий из 12 пунктов. Среди них — прекращение огня, уважение территориальной целостности, законных интересов всех стран в области безопасности, решение гуманитарного кризиса на Украине, обмен военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказ от введения односторонних санкций без решения Совбеза ООН.
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60
новости, украина, владимир зеленский, крым, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, новые регионы, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Крым, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности ООН, Новые регионы, СВО

Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым

20:49 10.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Глава киевского режима Владимир Зеленский скептически оценил возможности украинской армии вернуть новые регионы России и Крым в состав Украины. На вопрос журналиста Bild действительно ли он верит, что Украина в состоянии вернуть Донбасс, Луганск и Крым, он заявил, что у ВСУ есть план контрнаступления, но допустил, что он сработает
"Да, у нас есть план контрнаступления. И это контрнаступление должно принести результаты. После этих результатов, если российские войска не смогут удержать территории, они уйдут", — сказал Зеленский.
Кроме этого, глава государства допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в случае очередного провала на фронте, но не участие российской стороны в предстоящем швейцарском саммите по урегулированию ситуации на Украина.
Зеленский указал на то, что Москва получит тот документ, который был согласован и принят без неё.
"Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты уже будут готовы, с реальными деталями того, что нужно сделать. После этого мы разработаем полный план и некоторые переговорщики, некоторые представители континентов представят этот план российским представителям", – добавил глава киевского режима.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского. Центральное место пока занимает план Пекина, состоящий из 12 пунктов. Среди них — прекращение огня, уважение территориальной целостности, законных интересов всех стран в области безопасности, решение гуманитарного кризиса на Украине, обмен военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказ от введения односторонних санкций без решения Совбеза ООН.
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Заголовок открываемого материала
21:08У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов
20:49Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым
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