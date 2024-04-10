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Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым

Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым - 10.04.2024 Украина.ру

Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым

Глава киевского режима Владимир Зеленский скептически оценил возможности украинской армии вернуть новые регионы России и Крым в состав Украины. На вопрос журналиста Bild действительно ли он верит, что Украина в состоянии вернуть Донбасс, Луганск и Крым, он заявил, что у ВСУ есть план контрнаступления, но допустил, что он сработает

2024-04-10T20:49

2024-04-10T20:49

2024-04-10T20:49

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Кроме этого, глава государства допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в случае очередного провала на фронте, но не участие российской стороны в предстоящем швейцарском саммите по урегулированию ситуации на Украина. Зеленский указал на то, что Москва получит тот документ, который был согласован и принят без неё. "Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты уже будут готовы, с реальными деталями того, что нужно сделать. После этого мы разработаем полный план и некоторые переговорщики, некоторые представители континентов представят этот план российским представителям", – добавил глава киевского режима. Ранее сообщалось, что Россия и Китай ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского. Центральное место пока занимает план Пекина, состоящий из 12 пунктов. Среди них — прекращение огня, уважение территориальной целостности, законных интересов всех стран в области безопасности, решение гуманитарного кризиса на Украине, обмен военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказ от введения односторонних санкций без решения Совбеза ООН.

https://ukraina.ru/20240325/1054079124.html

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новости, украина, владимир зеленский, крым, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, новые регионы, сво