https://ukraina.ru/20240410/1054433490.html

Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США

Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США - 10.04.2024 Украина.ру

Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США

Боевые действия на Украине достигли решающего момента, считает американский генерал Кристофера Каволи. Украинская армия больше всего нуждается в согласовании нового пакета военной помощи Киеву, потому как через пару недель Россия будет опережать Украину в артиллерии в соотношении десять к одному

2024-04-10T22:05

2024-04-10T22:05

2024-04-10T22:05

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Он напомнил, что без дополнительной поддержки США у Украины закончатся артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны, а как известно "сторона, которая не может стрелять в ответ, проигрывает". В тот же день в Пентагоне объявили, что США обязаны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы, а в противном случает предыдущие два года инвестиций "не окупятся". В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель.

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новости, украина, сша, россия, пентагон, военная помощь, военная техника, сво, всу, артиллерия