Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Боевые действия на Украине достигли решающего момента, считает американский генерал Кристофера Каволи. Украинская армия больше всего нуждается в согласовании нового пакета военной помощи Киеву, потому как через пару недель Россия будет опережать Украину в артиллерии в соотношении десять к одному
"Серьезность этого момента невозможно переоценить", – цитирует его газета The Washington Post.
Он напомнил, что без дополнительной поддержки США у Украины закончатся артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны, а как известно "сторона, которая не может стрелять в ответ, проигрывает".
В тот же день в Пентагоне объявили, что США обязаны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы, а в противном случает предыдущие два года инвестиций "не окупятся".
В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель.
4 апреля, 19:42Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WPЧлен палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц, имеющая украинское происхождение, скептически относится к увеличению помощи Киеву и открыто выступила против нового пакета военной помощи объёмом 60 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Washington Post