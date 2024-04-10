Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США - 10.04.2024 Украина.ру
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Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США
Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США - 10.04.2024 Украина.ру
Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США
Боевые действия на Украине достигли решающего момента, считает американский генерал Кристофера Каволи. Украинская армия больше всего нуждается в согласовании нового пакета военной помощи Киеву, потому как через пару недель Россия будет опережать Украину в артиллерии в соотношении десять к одному
2024-04-10T22:05
2024-04-10T22:05
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Он напомнил, что без дополнительной поддержки США у Украины закончатся артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны, а как известно "сторона, которая не может стрелять в ответ, проигрывает". В тот же день в Пентагоне объявили, что США обязаны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы, а в противном случает предыдущие два года инвестиций "не окупятся". В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель.
https://ukraina.ru/20240404/1054315063.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, россия, пентагон, военная помощь, военная техника, сво, всу, артиллерия
Новости, Украина, США, Россия, Пентагон, военная помощь, военная техника, СВО, ВСУ, артиллерия

Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США

22:05 10.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Боевые действия на Украине достигли решающего момента, считает американский генерал Кристофера Каволи. Украинская армия больше всего нуждается в согласовании нового пакета военной помощи Киеву, потому как через пару недель Россия будет опережать Украину в артиллерии в соотношении десять к одному
"Серьезность этого момента невозможно переоценить", – цитирует его газета The Washington Post.
Он напомнил, что без дополнительной поддержки США у Украины закончатся артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны, а как известно "сторона, которая не может стрелять в ответ, проигрывает".
В тот же день в Пентагоне объявили, что США обязаны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы, а в противном случает предыдущие два года инвестиций "не окупятся".
В Сенате надеются, что Конгресс примет решение по Украине через несколько недель.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 19:42
Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WPЧлен палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц, имеющая украинское происхождение, скептически относится к увеличению помощи Киеву и открыто выступила против нового пакета военной помощи объёмом 60 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Washington Post
 
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