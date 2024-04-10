https://ukraina.ru/20240410/1054433354.html

В Пентагоне подстрекают Киев к ударам по российскому Крыму

В Пентагоне подстрекают Киев к ударам по российскому Крыму - 10.04.2024 Украина.ру

В Пентагоне подстрекают Киев к ударам по российскому Крыму

Помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер призвала "преподать урок" руководству России с помощью Крыма

2024-04-10T21:47

2024-04-10T21:47

2024-04-10T21:47

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В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц спросил у Уолландер, нужно ли для "стратегического поражения" России в конфликте, о котором говорит американская администрация, исключить Крым из состава РФ. По словам Уолландер, для США и Украины успехом будем если ВС России не будут забирать территории с помощью силы. Вместе с тем, конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил, что Крым никогда не выйдет из состава РФ, и если такая цель имеется, то она "недостижима". Эту точку зрения поддержал демократ Адам Смит. "Реалистично, Крым не вернется Украине", – сказал он. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что Крымский мост ВСУ не по зубам. *Внесен в российский перечень экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240410/1054432677.html

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новости, россия, крым, сша, пентагон, вооруженные силы украины, сво