В Пентагоне подстрекают Киев к ударам по российскому Крыму - 10.04.2024 Украина.ру
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В Пентагоне подстрекают Киев к ударам по российскому Крыму
В Пентагоне подстрекают Киев к ударам по российскому Крыму - 10.04.2024 Украина.ру
В Пентагоне подстрекают Киев к ударам по российскому Крыму
Помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер призвала "преподать урок" руководству России с помощью Крыма
2024-04-10T21:47
2024-04-10T21:47
новости
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пентагон
вооруженные силы украины
сво
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В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц спросил у Уолландер, нужно ли для "стратегического поражения"&nbsp;России&nbsp;в конфликте, о котором говорит американская администрация, исключить Крым из состава РФ. По словам Уолландер, для США и Украины успехом будем если ВС России не будут забирать территории с помощью силы. Вместе с тем, конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил, что Крым никогда не выйдет из состава РФ, и если такая цель имеется, то она "недостижима". Эту точку зрения поддержал демократ&nbsp;Адам Смит. "Реалистично, Крым не вернется Украине", – сказал он. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что Крымский мост ВСУ не по зубам. *Внесен в российский перечень экстремистов и террористов.
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новости, россия, крым, сша, пентагон, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Крым, США, Пентагон, Вооруженные силы Украины, СВО

В Пентагоне подстрекают Киев к ударам по российскому Крыму

21:47 10.04.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер призвала "преподать урок" руководству России с помощью Крыма
В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц спросил у Уолландер, нужно ли для "стратегического поражения" России в конфликте, о котором говорит американская администрация, исключить Крым из состава РФ.
"Это Украине решать, требуется ли для них достичь этого. Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать (президенту РФ Владимиру) Путину урок, так что, да", - сказала она.
По словам Уолландер, для США и Украины успехом будем если ВС России не будут забирать территории с помощью силы.
Вместе с тем, конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил, что Крым никогда не выйдет из состава РФ, и если такая цель имеется, то она "недостижима". Эту точку зрения поддержал демократ Адам Смит.

"Реалистично, Крым не вернется Украине", – сказал он.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что Крымский мост ВСУ не по зубам.
*Внесен в российский перечень экстремистов и террористов.
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Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым Глава киевского режима Владимир Зеленский скептически оценил возможности украинской армии вернуть новые регионы России и Крым в состав Украины. На вопрос журналиста Bild действительно ли он верит, что Украина в состоянии вернуть Донбасс, Луганск и Крым, он заявил, что у ВСУ есть план контрнаступления, но допустил, что он сработает
 
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