https://ukraina.ru/20240408/1054366922.html

Буданов* признал, что Крымский мост не по зубам Украине

Буданов* признал, что Крымский мост не по зубам Украине - 08.04.2024 Украина.ру

Буданов* признал, что Крымский мост не по зубам Украине

Крымский мост усиленно охраняется и защищается. Об этом заявил 7 апреля руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью АRD

2024-04-08T07:35

2024-04-08T07:35

2024-04-08T07:35

новости

крымский мост

украина

россия

кирилл буданов

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"Мост (Крымский - ред.) хорошо защищен, но все работают над этой проблемой", - признал он в ответ на вопрос журналиста, почему мост еще стоит.На днях The Guardian выяснили, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024-го, а у ведомства уже есть "большая часть средств для достижения этой цели". Само издание усомнилось в возможности ГУР атаковать мост в связи с масштабными мерами России по защите моста.Две предыдущих атаки на Крымский мост произошли осенью 2022 года и летом 2023-го. В первый раз взорвался грузовик, из-за чего загорелись железнодорожные цистерны с топливом проезжающего мимо поезда, обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь, четыре человека погибли. Во второй раз два беспилотных катера ударили по мосту, из-за чего один автомобильный пролет разрушился, другой пролет сместился, два человека погибли.После атак на Крымский мост ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. * Внесен в российский перечень экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240407/1054359587.html

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новости, крымский мост, украина, россия, кирилл буданов