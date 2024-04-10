На Украине выделили 1 млрд грн на строительство укрытий в прифронтовых общинах
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
К первому мая администрации прифронтовых общин на Украине получат информацию о проектах укрытий в местных больницах. После череды процедур стартует строительство убежищ на которые украинский кабмин выделил один миллиард гривен, сообщило правительство в телеграм-канале
"Областные военно – гражданские администрации должны до 1 мая собрать информацию о готовых к реализации проектах укрытий в больницах и до 15 мая – предоставить эти данные министерству здравоохранения", – сказано в сообщении.
Отмечается, что Минздрав дополнительно сформирует комиссию для окончательного отбора проектов и подаст предложения Кабинету Министров Украины о выделении субвенции.
Деньги будут направлены на строительство, реставрацию, капитальный ремонт хранилищ, противорадиационных укрытий и сооружений двойного назначения в больницах коммунальной формы собственности.
Напомним, в этом году Киев дополнительно выделил 5,6 миллиарда гривен (13,1 миллиарда рублей) на строительство фортификационных укреплений в зоне спецоперации. До этого правительство направляло на эти цели 20,6 миллиарда гривен (48,4 миллиарда рублей).
СМИ писали в конце прошлого года, что приказ Владимира Зеленского о строительстве укреплений запоздал.
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