https://ukraina.ru/20240410/1054433081.html

На Украине выделили 1 млрд грн на строительство укрытий в прифронтовых общинах

На Украине выделили 1 млрд грн на строительство укрытий в прифронтовых общинах - 10.04.2024 Украина.ру

На Украине выделили 1 млрд грн на строительство укрытий в прифронтовых общинах

К первому мая администрации прифронтовых общин на Украине получат информацию о проектах укрытий в местных больницах. После череды процедур стартует строительство убежищ на которые украинский кабмин выделил один миллиард гривен, сообщило правительство в телеграм-канале

2024-04-10T21:25

2024-04-10T21:25

2024-04-10T21:25

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Отмечается, что Минздрав дополнительно сформирует комиссию для окончательного отбора проектов и подаст предложения Кабинету Министров Украины о выделении субвенции. Деньги будут направлены на строительство, реставрацию, капитальный ремонт хранилищ, противорадиационных укрытий и сооружений двойного назначения в больницах коммунальной формы собственности. Напомним, в этом году Киев дополнительно выделил 5,6 миллиарда гривен (13,1 миллиарда рублей) на строительство фортификационных укреплений в зоне спецоперации. До этого правительство направляло на эти цели 20,6 миллиарда гривен (48,4 миллиарда рублей).СМИ писали в конце прошлого года, что приказ Владимира Зеленского о строительстве укреплений запоздал.

https://ukraina.ru/20240402/1054239680.html

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новости, украина, минздрав, кабинет министров, финансирование, укрепления, всу, сво