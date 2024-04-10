На Украине выделили 1 млрд грн на строительство укрытий в прифронтовых общинах - 10.04.2024 Украина.ру
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На Украине выделили 1 млрд грн на строительство укрытий в прифронтовых общинах
На Украине выделили 1 млрд грн на строительство укрытий в прифронтовых общинах - 10.04.2024 Украина.ру
На Украине выделили 1 млрд грн на строительство укрытий в прифронтовых общинах
К первому мая администрации прифронтовых общин на Украине получат информацию о проектах укрытий в местных больницах. После череды процедур стартует строительство убежищ на которые украинский кабмин выделил один миллиард гривен, сообщило правительство в телеграм-канале
2024-04-10T21:25
2024-04-10T21:25
новости
украина
минздрав
кабинет министров
финансирование
укрепления
всу
сво
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Отмечается, что Минздрав дополнительно сформирует комиссию для окончательного отбора проектов и подаст предложения Кабинету Министров Украины о выделении субвенции. Деньги будут направлены на строительство, реставрацию, капитальный ремонт хранилищ, противорадиационных укрытий и сооружений двойного назначения в больницах коммунальной формы собственности. Напомним, в этом году Киев дополнительно выделил&nbsp;5,6&nbsp;миллиарда&nbsp;гривен&nbsp;(13,1&nbsp;миллиарда&nbsp;рублей)&nbsp;на&nbsp;строительство&nbsp;фортификационных укреплений в зоне спецоперации. До этого правительство направляло на эти цели 20,6 миллиарда гривен (48,4 миллиарда рублей).СМИ писали в конце прошлого года, что приказ Владимира Зеленского о строительстве укреплений запоздал.
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новости, украина, минздрав, кабинет министров, финансирование, укрепления, всу, сво
Новости, Украина, Минздрав, Кабинет министров, финансирование, укрепления, ВСУ, СВО

На Украине выделили 1 млрд грн на строительство укрытий в прифронтовых общинах

21:25 10.04.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
К первому мая администрации прифронтовых общин на Украине получат информацию о проектах укрытий в местных больницах. После череды процедур стартует строительство убежищ на которые украинский кабмин выделил один миллиард гривен, сообщило правительство в телеграм-канале

"Областные военно – гражданские администрации должны до 1 мая собрать информацию о готовых к реализации проектах укрытий в больницах и до 15 мая предоставить эти данные министерству здравоохранения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Минздрав дополнительно сформирует комиссию для окончательного отбора проектов и подаст предложения Кабинету Министров Украины о выделении субвенции.
Деньги будут направлены на строительство, реставрацию, капитальный ремонт хранилищ, противорадиационных укрытий и сооружений двойного назначения в больницах коммунальной формы собственности.
Напомним, в этом году Киев дополнительно выделил 5,6 миллиарда гривен (13,1 миллиарда рублей) на строительство фортификационных укреплений в зоне спецоперации. До этого правительство направляло на эти цели 20,6 миллиарда гривен (48,4 миллиарда рублей).
СМИ писали в конце прошлого года, что приказ Владимира Зеленского о строительстве укреплений запоздал.
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"Не успеют даже сбежать": эксперт рассказал, как ФАБ-3000 поможет брать штурмом мощные укрепления ВСУФАБ-3000 будут использоваться там, где установлен сильный РЭБ или очень мощные сооружения. Сочетание таких бомбардировок и штурмовых действий станет эффективным инструментом, который позволит двигаться бойцам через застройку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
 
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