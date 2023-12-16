Приказ Зеленского о строительстве укреплений запоздал – Kyiv Independent - 16.12.2023 Украина.ру
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Приказ Зеленского о строительстве укреплений запоздал – Kyiv Independent
Приказ Зеленского о строительстве укреплений запоздал – Kyiv Independent - 16.12.2023 Украина.ру
Приказ Зеленского о строительстве укреплений запоздал – Kyiv Independent
Власти Украины сильно опоздали с решением о масштабном строительстве оборонительных укреплений. Об этом аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк 16 декабря заявил в интервью украинскому изданию Kyiv Independent
2023-12-16T09:22
2023-12-16T09:22
новости
украина
укрепления
всу
сво
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"Мы сидим там [на текущих позициях ВСУ] уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий [Владимир Зеленский] просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был всё это время?" – пожаловался Кивилюк.По его словам, сейчас "критическую" важность для Украины представляют именно заранее подготовленные линии обороны.Издания отмечает, что солдаты ВСУ нередко жалуются на неспособность командования подготовить для отступления с передовых позиций даже обычные траншеи, не говоря уже о более развитой обороне.Офицер артиллерии, находящийся на передовой, посетовал, что своевременно готовить укреплённые позиции не позволяет нехватка людей и ресурсов. А командование не построило на второй линии обороны никаких фортификаций и не озаботилось подготовкой деревень к оборонительным боям."Когда русские штурмуют траншеи, нашим ребятам некуда отступать и негде занимать позиции; они вынуждены рыть окопы под пулемётным и снайперским огнём, что уж говорить об артобстрелах", - рассказал офицер ВСУ.Напомним, что Зеленский в конце ноября заявил о приоритетных планах по созданию фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией.
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новости, украина, укрепления, всу, сво
Новости, Украина, укрепления, ВСУ, СВО

Приказ Зеленского о строительстве укреплений запоздал – Kyiv Independent

09:22 16.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Власти Украины сильно опоздали с решением о масштабном строительстве оборонительных укреплений. Об этом аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк 16 декабря заявил в интервью украинскому изданию Kyiv Independent
"Мы сидим там [на текущих позициях ВСУ] уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий [Владимир Зеленский] просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был всё это время?" – пожаловался Кивилюк.
По его словам, сейчас "критическую" важность для Украины представляют именно заранее подготовленные линии обороны.
Издания отмечает, что солдаты ВСУ нередко жалуются на неспособность командования подготовить для отступления с передовых позиций даже обычные траншеи, не говоря уже о более развитой обороне.
Офицер артиллерии, находящийся на передовой, посетовал, что своевременно готовить укреплённые позиции не позволяет нехватка людей и ресурсов. А командование не построило на второй линии обороны никаких фортификаций и не озаботилось подготовкой деревень к оборонительным боям.
"Когда русские штурмуют траншеи, нашим ребятам некуда отступать и негде занимать позиции; они вынуждены рыть окопы под пулемётным и снайперским огнём, что уж говорить об артобстрелах", - рассказал офицер ВСУ.
Напомним, что Зеленский в конце ноября заявил о приоритетных планах по созданию фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией.
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
05:45
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