https://ukraina.ru/20240409/1054391282.html

Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИ

Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИ - 09.04.2024 Украина.ру

Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И мирный план Китая по завершению российской спецоперации, который исключает отход ВС РФ с ранее занятых территорий. Эта стратегия станет главной альтернативой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, передаёт "Комерсантъ"

2024-04-09T00:08

2024-04-09T00:08

2024-04-09T00:12

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сергей лавров

пекин

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переговоры

урегулирование

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Уточняется, что в ходе визита Лаврова в Китай, боевые действия на Украине станут центральной темой обсуждения участников встречи. Основная программа переговоров запланирована на вторник, 9 апреля.Пекин выступает против переговоров без участия России (как это проходило ранее) и претендует на роль ключевого международного посредника в урегулировании украинского конфликта. По данным СМИ, визит Лаврова предшествует встрече президента России Владимира Путина со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, где также "ожидается обстоятельный обмен мнениями по ряду горячих тем, включая украинский кризис". Российская сторона настаивает на том, что "формула Зеленского" не способна открыть путь к миру, потому как исключает компромиссы. "Мирный план Китая, о котором перед отлетом в Пекин напомнил Сергей Лавров, был выдвинут в феврале прошлого года, через год после начала спецоперации, и включал 12 пунктов. Среди них — прекращение огня, уважение территориальной целостности, а также законных интересов всех стран в области безопасности, решение гуманитарного кризиса на Украине, обмен военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказ от введения односторонних санкций без решения Совбеза ООН", – пишет СМИ. Несмотря на то, что Киев, как и его союзники, отвергли китайский мирный план, Пекину удалось убедить первых лиц Украины в том, что боевые действия без участия Китая не завершатся. Летом в Швейцарии состоится мирная конференция на которой предусмотрено обсуждение "формулы мира" Зеленского. Участники встречи всерьез планируют обсуждать вывод войск ВС РФ на границы 1991 года. Российская сторона отказалась от участия в такого рода переговорах, поскольку язык ультиматумов для Москвы не приемлем.

https://ukraina.ru/20240408/1054373246.html

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новости, сергей лавров, пекин, россия, владимир зеленский, министерство иностранных дел, украина, сво, переговоры, урегулирование, "формула мира", китай