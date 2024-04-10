В двух российских областях поймали пособников незаконной миграции - 10.04.2024 Украина.ру
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В двух российских областях поймали пособников незаконной миграции
В двух российских областях поймали пособников незаконной миграции - 10.04.2024 Украина.ру
В двух российских областях поймали пособников незаконной миграции
В Брянской и Смоленской областях задержаны восемь членов преступного сообщества, деятельность которого была связана с незаконной миграцией. Об этом 10 апреля сообщили в Следственном комитете России
2024-04-10T19:41
2024-04-10T19:41
новости
россия
ск рф
следственный комитет
брянская область
таджикистан
мвд
мигранты
трудовые мигранты
миграционная служба
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"Следственными органами СК России по Брянской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, а также организация незаконной миграции). По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 8 жителей Смоленской и Брянской областей", – сказано в телеграм-канале СК РФ. Следователи установили, что преступное сообщество создал 30-летний житель Тверской области. В группировку вступили не менее девяти жителей Смоленской и Брянской областей, в том числе начальник районного отдела записи актов гражданского состояния. В 2022 году участники преступного сообщества за денежное вознаграждение, которое исчислялось десятками тысяч рублей, фиктивно признавали отцами семью детей граждан республик Таджикистан и Узбекистан, проживающих в Брянской области, для дальнейшего получения ими российского гражданства в упрощенном порядке. Как отметили в ведомстве, преступление выявлено и пресечено сотрудниками ГУУР МВД России совместно с оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Брянской области и сотрудниками УФСБ России в регионе. Сегодня организатор, являющийся также гражданином Республики Таджикистан, а также еще один участник преступного сообщества находятся в розыске. Всем подозреваемым в ближайшее время будут предъявлены обвинения и избраны меры пресечения, добавили в Следкоме. Ранее сотрудников Института русского языка задержали в Москве по делу о незаконной миграции.
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новости, россия, ск рф, следственный комитет, брянская область, таджикистан, мвд, мигранты, трудовые мигранты, миграционная служба, преступления
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, Брянская область, Таджикистан, МВД, мигранты, трудовые мигранты, миграционная служба, преступления

В двух российских областях поймали пособников незаконной миграции

19:41 10.04.2024
 
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкФМС Санкт-Петербурга презентовало образцы документов с отпечатками пальцев
ФМС Санкт-Петербурга презентовало образцы документов с отпечатками пальцев - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Вадим Жернов
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В Брянской и Смоленской областях задержаны восемь членов преступного сообщества, деятельность которого была связана с незаконной миграцией. Об этом 10 апреля сообщили в Следственном комитете России
"Следственными органами СК России по Брянской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, а также организация незаконной миграции). По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 8 жителей Смоленской и Брянской областей", – сказано в телеграм-канале СК РФ.
Следователи установили, что преступное сообщество создал 30-летний житель Тверской области. В группировку вступили не менее девяти жителей Смоленской и Брянской областей, в том числе начальник районного отдела записи актов гражданского состояния.
В 2022 году участники преступного сообщества за денежное вознаграждение, которое исчислялось десятками тысяч рублей, фиктивно признавали отцами семью детей граждан республик Таджикистан и Узбекистан, проживающих в Брянской области, для дальнейшего получения ими российского гражданства в упрощенном порядке.
Как отметили в ведомстве, преступление выявлено и пресечено сотрудниками ГУУР МВД России совместно с оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Брянской области и сотрудниками УФСБ России в регионе.
Сегодня организатор, являющийся также гражданином Республики Таджикистан, а также еще один участник преступного сообщества находятся в розыске. Всем подозреваемым в ближайшее время будут предъявлены обвинения и избраны меры пресечения, добавили в Следкоме.
Ранее сотрудников Института русского языка задержали в Москве по делу о незаконной миграции.
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
17:41
Мигрантам усложнят получение гражданства, Госдума РФ приняла поправки о фиктивных бракахДепутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки, которые исключат возможность незаконного получения миграционного статуса после фиктивного брака. Документ размещён на сайте Госдумы
 
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Заголовок открываемого материала
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