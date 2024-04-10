https://ukraina.ru/20240410/1054431785.html
В двух российских областях поймали пособников незаконной миграции
В двух российских областях поймали пособников незаконной миграции - 10.04.2024 Украина.ру
В двух российских областях поймали пособников незаконной миграции
В Брянской и Смоленской областях задержаны восемь членов преступного сообщества, деятельность которого была связана с незаконной миграцией. Об этом 10 апреля сообщили в Следственном комитете России
2024-04-10T19:41
2024-04-10T19:41
2024-04-10T19:41
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"Следственными органами СК России по Брянской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, а также организация незаконной миграции). По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 8 жителей Смоленской и Брянской областей", – сказано в телеграм-канале СК РФ. Следователи установили, что преступное сообщество создал 30-летний житель Тверской области. В группировку вступили не менее девяти жителей Смоленской и Брянской областей, в том числе начальник районного отдела записи актов гражданского состояния. В 2022 году участники преступного сообщества за денежное вознаграждение, которое исчислялось десятками тысяч рублей, фиктивно признавали отцами семью детей граждан республик Таджикистан и Узбекистан, проживающих в Брянской области, для дальнейшего получения ими российского гражданства в упрощенном порядке. Как отметили в ведомстве, преступление выявлено и пресечено сотрудниками ГУУР МВД России совместно с оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Брянской области и сотрудниками УФСБ России в регионе. Сегодня организатор, являющийся также гражданином Республики Таджикистан, а также еще один участник преступного сообщества находятся в розыске. Всем подозреваемым в ближайшее время будут предъявлены обвинения и избраны меры пресечения, добавили в Следкоме. Ранее сотрудников Института русского языка задержали в Москве по делу о незаконной миграции.
https://ukraina.ru/20240410/1054429762.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ск рф, следственный комитет, брянская область, таджикистан, мвд, мигранты, трудовые мигранты, миграционная служба, преступления
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, Брянская область, Таджикистан, МВД, мигранты, трудовые мигранты, миграционная служба, преступления
В двух российских областях поймали пособников незаконной миграции
В Брянской и Смоленской областях задержаны восемь членов преступного сообщества, деятельность которого была связана с незаконной миграцией. Об этом 10 апреля сообщили в Следственном комитете России
"Следственными органами СК России по Брянской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, а также организация незаконной миграции). По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 8 жителей Смоленской и Брянской областей", – сказано
в телеграм-канале СК РФ.
Следователи установили, что преступное сообщество создал 30-летний житель Тверской области. В группировку вступили не менее девяти жителей Смоленской и Брянской областей, в том числе начальник районного отдела записи актов гражданского состояния.
В 2022 году участники преступного сообщества за денежное вознаграждение, которое исчислялось десятками тысяч рублей, фиктивно признавали отцами семью детей граждан республик Таджикистан и Узбекистан, проживающих в Брянской области, для дальнейшего получения ими российского гражданства в упрощенном порядке.
Как отметили в ведомстве, преступление выявлено и пресечено сотрудниками ГУУР МВД России совместно с оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Брянской области и сотрудниками УФСБ России в регионе.
Сегодня организатор, являющийся также гражданином Республики Таджикистан, а также еще один участник преступного сообщества находятся в розыске. Всем подозреваемым в ближайшее время будут предъявлены обвинения и избраны меры пресечения, добавили в Следкоме.
Ранее сотрудников Института русского языка задержали
в Москве по делу о незаконной миграции.