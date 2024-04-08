Сотрудников Института русского языка задержали в Москве по делу о незаконной миграции - 08.04.2024 Украина.ру
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Сотрудников Института русского языка задержали в Москве по делу о незаконной миграции
Сотрудников Института русского языка задержали в Москве по делу о незаконной миграции - 08.04.2024 Украина.ру
Сотрудников Института русского языка задержали в Москве по делу о незаконной миграции
Следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче подложных сертификатов о владении русским языком, сообщили 8 апреля в пресс-службе СК РФ
2024-04-08T17:42
2024-04-08T17:45
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В Москве следователи задержали пятерых подозреваемых в незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка. Уголовное дело возбудили по статье об организации незаконной миграции, а также о превышении должностных полномочий.Следком опубликовал видео обысков в жилище и по месту работы подозреваемых. У одной из задержанных правоохранители нашли деньги, а также печать "для трудового договора". Также правоохранители обнаружили у нее документы, которые мигранты подавали в миграционную службу для оформления разрешений на временное пребывание и вида на жительство в России. Обыски провели в кабинете, где проводился экзамен на знание русского языка. Там обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям.Следователи выяснили, что не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы группой лиц была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации. Сертификат необходим мигрантам для дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД. В незаконной выдаче сертификатов иностранцам принимали участие, в частности, сотрудники Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина."При этом подавляющая часть иностранцев, получивших сертификаты, фактически такими знаниями не обладала. Указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории Московского региона", - отметили в СК РФ.В СК РФ подчеркнули, что у столичных следователей в производстве находятся ещё два уголовных дела по фактам выдаче подложных сертификатов о владении русским языком мигрантам.Накануне, 3 апреля, в Москве задержали начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о нелегальной миграции.По версии следствия, сотрудники полиции вместе с ещё несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени систематически получали деньги за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.Ранее разгорелся скандал: мигрантке выдали подложный сертификат о знании русского языка. Сотрудник Многофункционального миграционного центра в подмосковной деревне Сахарово записал видео, на котором представительница Средней Азии имела на руках сертификат о знании русского языка, однако ни слова по-русски не понимала.Официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк 27 марта сообщила о раскрытии нелегального канала миграции в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли коммерческую организацию, которая проводила тестирование иностранцев на предмет знания истории России, русского языка и основ законодательства РФ.
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новости, россия, москва, ск рф, мвд, мигранты, миграционный кризис, миграция, миграционная служба, русский язык
Новости, Россия, Москва, СК РФ, МВД, мигранты, миграционный кризис, миграция, миграционная служба, Русский язык

Сотрудников Института русского языка задержали в Москве по делу о незаконной миграции

17:42 08.04.2024 (обновлено: 17:45 08.04.2024)
 
© Следком телеграм-канале скриншот видео
© Следком телеграм-канале скриншот видео
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Следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче подложных сертификатов о владении русским языком, сообщили 8 апреля в пресс-службе СК РФ
В Москве следователи задержали пятерых подозреваемых в незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка. Уголовное дело возбудили по статье об организации незаконной миграции, а также о превышении должностных полномочий.
Следком опубликовал видео обысков в жилище и по месту работы подозреваемых. У одной из задержанных правоохранители нашли деньги, а также печать "для трудового договора". Также правоохранители обнаружили у нее документы, которые мигранты подавали в миграционную службу для оформления разрешений на временное пребывание и вида на жительство в России.
Обыски провели в кабинете, где проводился экзамен на знание русского языка. Там обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям.
Следователи выяснили, что не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы группой лиц была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации. Сертификат необходим мигрантам для дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД. В незаконной выдаче сертификатов иностранцам принимали участие, в частности, сотрудники Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.
"При этом подавляющая часть иностранцев, получивших сертификаты, фактически такими знаниями не обладала. Указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории Московского региона", - отметили в СК РФ.
В СК РФ подчеркнули, что у столичных следователей в производстве находятся ещё два уголовных дела по фактам выдаче подложных сертификатов о владении русским языком мигрантам.
Накануне, 3 апреля, в Москве задержали начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о нелегальной миграции.
По версии следствия, сотрудники полиции вместе с ещё несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени систематически получали деньги за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.
Ранее разгорелся скандал: мигрантке выдали подложный сертификат о знании русского языка. Сотрудник Многофункционального миграционного центра в подмосковной деревне Сахарово записал видео, на котором представительница Средней Азии имела на руках сертификат о знании русского языка, однако ни слова по-русски не понимала.
Официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк 27 марта сообщила о раскрытии нелегального канала миграции в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли коммерческую организацию, которая проводила тестирование иностранцев на предмет знания истории России, русского языка и основ законодательства РФ.
2 апреля, 11:59
"Так всё и продолжается": общественники рассказали, к чему привел скандал в миграционном центреСледственный комитет проводит проверку по заявлениям общественников о торговле сертификатами о знании русского языка в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) в подмосковном Сахарово, сообщил Правозащитный центр "Сорок сороков" в телеграм-канале
 
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