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Захарова объяснила почему Киев сменил риторику по Булгакову

Захарова объяснила почему Киев сменил риторику по Булгакову - 10.04.2024 Украина.ру

Захарова объяснила почему Киев сменил риторику по Булгакову

Нынешнему русофобскому киевскому режиму невыгодно, что один из самых известных уроженцев украинской столицы, писатель Михаил Булгаков говорил, писал и думал по-русски. С этим и связано изменение официальной позиции Киева по отношению к нему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-04-10T19:24

2024-04-10T19:24

2024-04-10T19:24

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Она напомнила, что буквально три года назад президент Украины Владимир Зеленский цитировал Булгакова, комментируя фейк о запрете продажи его книг. Помимо прочего тогда глава киевского режима называл тогда Булгакова "украинским писателем", которого, как и украинские территории, Киев никому "не собирался отдавать или дарить". Спустя пару лет Украинский институт национальной памяти опубликовал заключение в котором поясняется какую угрозу несет творчество Булгакова для безопасности страны. "По мнению киевских пропагандистов, Михаил Афанасьевич Булгаков "ненавидел украинское стремление к независимости, стоял на позициях белогвардейщины, одобрял экспансию русского коммунизма". В этой связи институт потребовал стереть из памяти светлое имя Булгакова. (...) Почему произошел такой разворот? Ответ прост. Михаил Афанасьевич, говорил, писал и думал по-русски", – отметила Мария Захарова. Из "украинского писателя" Булгаков оперативно стал "лютым украиноненавистником", потому что на русофобской Украине не нужно ничего русского, добавила спикер российского министерства. Напомним, в начале апреля эксперты Украинского института национальной памяти (УИНП) объявили, что пребывание памятников Михаила Булгакова в публичном пространстве считается пропагандой РФ.

https://ukraina.ru/20240408/1054365555.html

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новости, киев, михаил булгаков, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, мид, дерусификация, сво