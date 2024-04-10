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Захарова объяснила почему Киев сменил риторику по Булгакову
Захарова объяснила почему Киев сменил риторику по Булгакову - 10.04.2024 Украина.ру
Захарова объяснила почему Киев сменил риторику по Булгакову
Нынешнему русофобскому киевскому режиму невыгодно, что один из самых известных уроженцев украинской столицы, писатель Михаил Булгаков говорил, писал и думал по-русски. С этим и связано изменение официальной позиции Киева по отношению к нему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-04-10T19:24
2024-04-10T19:24
2024-04-10T19:24
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Она напомнила, что буквально три года назад президент Украины Владимир Зеленский цитировал Булгакова, комментируя фейк о запрете продажи его книг. Помимо прочего тогда глава киевского режима называл тогда Булгакова "украинским писателем", которого, как и украинские территории, Киев никому "не собирался отдавать или дарить". Спустя пару лет Украинский институт национальной памяти опубликовал заключение в котором поясняется какую угрозу несет творчество Булгакова для безопасности страны. "По мнению киевских пропагандистов, Михаил Афанасьевич Булгаков "ненавидел украинское стремление к независимости, стоял на позициях белогвардейщины, одобрял экспансию русского коммунизма". В этой связи институт потребовал стереть из памяти светлое имя Булгакова. (...) Почему произошел такой разворот? Ответ прост. Михаил Афанасьевич, говорил, писал и думал по-русски", – отметила Мария Захарова. Из "украинского писателя" Булгаков оперативно стал "лютым украиноненавистником", потому что на русофобской Украине не нужно ничего русского, добавила спикер российского министерства. Напомним, в начале апреля эксперты Украинского института национальной памяти (УИНП) объявили, что пребывание памятников Михаила Булгакова в публичном пространстве считается пропагандой РФ.
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новости, киев, михаил булгаков, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, мид, дерусификация, сво
Новости, Киев, Михаил Булгаков, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД, дерусификация, СВО
Захарова объяснила почему Киев сменил риторику по Булгакову
Нынешнему русофобскому киевскому режиму невыгодно, что один из самых известных уроженцев украинской столицы, писатель Михаил Булгаков говорил, писал и думал по-русски. С этим и связано изменение официальной позиции Киева по отношению к нему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она напомнила, что буквально три года назад президент Украины Владимир Зеленский цитировал Булгакова, комментируя фейк о запрете продажи его книг. Помимо прочего тогда глава киевского режима называл тогда Булгакова "украинским писателем", которого, как и украинские территории, Киев никому "не собирался отдавать или дарить".
Спустя пару лет Украинский институт национальной памяти опубликовал заключение в котором поясняется какую угрозу несет творчество Булгакова для безопасности страны.
"По мнению киевских пропагандистов, Михаил Афанасьевич Булгаков "ненавидел украинское стремление к независимости, стоял на позициях белогвардейщины, одобрял экспансию русского коммунизма". В этой связи институт потребовал стереть из памяти светлое имя Булгакова. (...) Почему произошел такой разворот? Ответ прост. Михаил Афанасьевич, говорил, писал и думал по-русски", – отметила Мария Захарова.
Из "украинского писателя" Булгаков оперативно стал "лютым украиноненавистником", потому что на русофобской Украине не нужно ничего русского, добавила спикер российского министерства.
Напомним, в начале апреля эксперты Украинского института национальной памяти (УИНП) объявили
, что пребывание памятников Михаила Булгакова в публичном пространстве считается пропагандой РФ.