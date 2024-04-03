Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики" - 03.04.2024 Украина.ру
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Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики"
Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики" - 03.04.2024 Украина.ру
Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики"
Писателя, оставившего глубокий след в культуре, классика, чьи произведения перечитывают из поколения в поколение, Михаила Булгакова признали на Украине символом российской имперской политики. Теперь пребывание его памятников в публичном пространстве считается пропагандой РФ, решили эксперты Украинского института национальной памяти (УИНП)
2024-04-03T22:27
2024-04-03T22:27
новости
михаил булгаков
украина
писатель
дерусификация
сво
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Так называемые эксперты узнали, что семья Булгакова происходила из Орловской губернии России. В частности, его отца, который был богословом и преподавателем Киевской духовной академии, обвинили в притеснениях украинской культуры. Несмотря на то, что писатель родился в Киеве, он являлся имперцем по мировоззрению и отъявленным украинофобом, считают в УИНП. Уточняется, что Булгаков якобы презирал украинцев и украинскую культуру, ненавидел украинское стремление к независимости и негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителей. В частности, Булгаков симпатизировал большевикам, воспевал захват Киева и "уничтожение борцов за Украину, которых он называл "мерзкими петлюровцами". Эксперты усмотрели в трудах писателя и "легкую критику советской власти", но акцент сделан на том, что Булгаков высказывал "навязчивое пренебрежение к Украине", "предвзятость к украинскому миру", отсутствие "положительных персонажей украинцев", пародировал и насмешливо искажал украинский язык, насмехался над автокефальной православной церковью и отрицал само существование украинской нации. Члены комиссии пришли к выводу, что присвоение имени Булгакова географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников на Украине было воплощением русификации, поэтому в будущем страна будет освобождена от такой пропаганды. Когда по квартирам украинцев пройдут для сбора книг выдающегося автора в институте не уточнили. Ранее сообщалось, что Одесский памятник архитектуры, дом, в котором жил и писал второй том повести "Мёртвые души" писатель Николай Гоголь, продают по цене 2700 долларов за квадратный метр (около 237 тысяч рублей).
https://ukraina.ru/20240321/1053999236.html
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новости, михаил булгаков, украина, писатель, дерусификация, сво
Новости, Михаил Булгаков, Украина, писатель, дерусификация, СВО

Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики"

22:27 03.04.2024
 
Булгаков астрология
Булгаков астрология
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Писателя, оставившего глубокий след в культуре, классика, чьи произведения перечитывают из поколения в поколение, Михаила Булгакова признали на Украине символом российской имперской политики. Теперь пребывание его памятников в публичном пространстве считается пропагандой РФ, решили эксперты Украинского института национальной памяти (УИНП)
Так называемые эксперты узнали, что семья Булгакова происходила из Орловской губернии России. В частности, его отца, который был богословом и преподавателем Киевской духовной академии, обвинили в притеснениях украинской культуры. Несмотря на то, что писатель родился в Киеве, он являлся имперцем по мировоззрению и отъявленным украинофобом, считают в УИНП.
Уточняется, что Булгаков якобы презирал украинцев и украинскую культуру, ненавидел украинское стремление к независимости и негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителей.
В частности, Булгаков симпатизировал большевикам, воспевал захват Киева и "уничтожение борцов за Украину, которых он называл "мерзкими петлюровцами".
Эксперты усмотрели в трудах писателя и "легкую критику советской власти", но акцент сделан на том, что Булгаков высказывал "навязчивое пренебрежение к Украине", "предвзятость к украинскому миру", отсутствие "положительных персонажей украинцев", пародировал и насмешливо искажал украинский язык, насмехался над автокефальной православной церковью и отрицал само существование украинской нации.
Члены комиссии пришли к выводу, что присвоение имени Булгакова географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников на Украине было воплощением русификации, поэтому в будущем страна будет освобождена от такой пропаганды.
Когда по квартирам украинцев пройдут для сбора книг выдающегося автора в институте не уточнили.
Ранее сообщалось, что Одесский памятник архитектуры, дом, в котором жил и писал второй том повести "Мёртвые души" писатель Николай Гоголь, продают по цене 2700 долларов за квадратный метр (около 237 тысяч рублей).
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
21 марта, 07:34
Русским надо взять Киев. Украинские эксперты не видят перспектив для страныНа Украине в экспертном сообществе обсуждают итоги президентских выборов в России, гадают, к каким последствиям может привести анонсированное Россией создание санитарных зон для защиты населения приграничных областей РФ, и думают над тем, почему украинцы теряют оптимизм
 
НовостиМихаил БулгаковУкраинаписательдерусификацияСВО
 
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