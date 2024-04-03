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Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики"

Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики" - 03.04.2024 Украина.ру

Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики"

Писателя, оставившего глубокий след в культуре, классика, чьи произведения перечитывают из поколения в поколение, Михаила Булгакова признали на Украине символом российской имперской политики. Теперь пребывание его памятников в публичном пространстве считается пропагандой РФ, решили эксперты Украинского института национальной памяти (УИНП)

2024-04-03T22:27

2024-04-03T22:27

2024-04-03T22:27

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михаил булгаков

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писатель

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Так называемые эксперты узнали, что семья Булгакова происходила из Орловской губернии России. В частности, его отца, который был богословом и преподавателем Киевской духовной академии, обвинили в притеснениях украинской культуры. Несмотря на то, что писатель родился в Киеве, он являлся имперцем по мировоззрению и отъявленным украинофобом, считают в УИНП. Уточняется, что Булгаков якобы презирал украинцев и украинскую культуру, ненавидел украинское стремление к независимости и негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителей. В частности, Булгаков симпатизировал большевикам, воспевал захват Киева и "уничтожение борцов за Украину, которых он называл "мерзкими петлюровцами". Эксперты усмотрели в трудах писателя и "легкую критику советской власти", но акцент сделан на том, что Булгаков высказывал "навязчивое пренебрежение к Украине", "предвзятость к украинскому миру", отсутствие "положительных персонажей украинцев", пародировал и насмешливо искажал украинский язык, насмехался над автокефальной православной церковью и отрицал само существование украинской нации. Члены комиссии пришли к выводу, что присвоение имени Булгакова географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников на Украине было воплощением русификации, поэтому в будущем страна будет освобождена от такой пропаганды. Когда по квартирам украинцев пройдут для сбора книг выдающегося автора в институте не уточнили. Ранее сообщалось, что Одесский памятник архитектуры, дом, в котором жил и писал второй том повести "Мёртвые души" писатель Николай Гоголь, продают по цене 2700 долларов за квадратный метр (около 237 тысяч рублей).

https://ukraina.ru/20240321/1053999236.html

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новости, михаил булгаков, украина, писатель, дерусификация, сво