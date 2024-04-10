Солдат ВСУ лишили "дембеля" из-за наступления российской армии - 10.04.2024 Украина.ру
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Солдат ВСУ лишили "дембеля" из-за наступления российской армии
Солдат ВСУ лишили "дембеля" из-за наступления российской армии - 10.04.2024 Украина.ру
Солдат ВСУ лишили "дембеля" из-за наступления российской армии
Оперативная ситуация в зоне спецоперации складывается не в пользу украинской армии, а с учётом дополнительных угроз и рисков, Генеральный штаб ВСУ принял решение вынести норму о демобилизации солдат в отдельный проект, сроки принятия которого не сообщаются. Об этом 10 апреля заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона
2024-04-10T18:46
2024-04-10T18:46
новости
вооруженные силы украины
минобороны украины
сво
спецоперация
мобилизация
всу
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Лазуткин указал на то, что сегодня по всей линии фронта продолжается российское наступление, а следовательно ослабить Силы обороны ВСУ недопустимо. Уточняется, что новый законопроект о ротации и демобилизации для солдат украинской армии только разрабатываться будет не менее восьми месяцев. При этом спикер Министерства обороны Украины подчеркнул, что все решения на высоком уровне принимаются, "чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны". Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявлял, что в связи с российским наступлением следующие месяцы будут "непростыми",
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новости, вооруженные силы украины, минобороны украины, сво, спецоперация, мобилизация, всу
Новости, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, СВО, Спецоперация, мобилизация, ВСУ

Солдат ВСУ лишили "дембеля" из-за наступления российской армии

18:46 10.04.2024
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Оперативная ситуация в зоне спецоперации складывается не в пользу украинской армии, а с учётом дополнительных угроз и рисков, Генеральный штаб ВСУ принял решение вынести норму о демобилизации солдат в отдельный проект, сроки принятия которого не сообщаются. Об этом 10 апреля заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона

"Норма о демобилизации сначала присутствовала в законопроекте. Через 36 месяцев. Но пока были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, который понимает угрозы и риски, которые стоят перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения", – приводит его слова "Украинская правда".

Лазуткин указал на то, что сегодня по всей линии фронта продолжается российское наступление, а следовательно ослабить Силы обороны ВСУ недопустимо.
Уточняется, что новый законопроект о ротации и демобилизации для солдат украинской армии только разрабатываться будет не менее восьми месяцев.
При этом спикер Министерства обороны Украины подчеркнул, что все решения на высоком уровне принимаются, "чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны".
Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявлял, что в связи с российским наступлением следующие месяцы будут "непростыми",
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вчера, 22:07
Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* матом прокомментировал исключение из нового законопроекта нормы о демобилизации военнослужащих украинской армии. Как пишет издание "Украинская правда", инициатором отмены "дембеля" для солдат ВСУ стал главком армии Александр Сырский
 
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